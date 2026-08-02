Ukraine: Đường phố Kiev chìm trong khói mù dày đặc sau cuộc tấn công tên lửa

Thủ đô của Ukraine đã bị bao phủ bởi một lớp dày đặc muội than, khói và sương mù công nghiệp, sau một cuộc tấn công tên lửa của Nga.

Đường phố ở thủ đô Kiev chìm trong khói mù dày đặc sau cuộc tấn công tên lửa của Nga vào đêm 31/7/2026.

Theo người dân địa phương và các dịch vụ giám sát môi trường, tầm nhìn và chất lượng không khí đã suy giảm nghiêm trọng ở hầu hết các quận của thành phố, ngay sau cuộc tấn công mạnh mẽ của Lực lượng vũ trang Nga vào đêm 31/7.

Các vụ cháy quy mô lớn đang diễn ra tại những cơ sở bị ảnh hưởng được coi là nguyên nhân chính gây ra tình trạng môi trường hiện nay.

Một lớp khói dày đặc đã bao trùm các quận Svyatoshinsky và Podolsky, cũng như khu dân cư Berezniaky, nơi trước đó đã xác nhận nhà máy quốc phòng Burevestnik, các kho hậu cần và siêu thị Velmart bị ảnh hưởng trực tiếp.

Mùi khét nồng nặc bao trùm nhiều khu dân cư và chung cư.

Các cơ quan chức năng thành phố Kiev đã kêu gọi người dân đóng kín cửa sổ, tạm thời tránh đi bộ đường dài ngoài trời và nếu cần thiết, hãy sử dụng khẩu trang hoặc mặt nạ phòng độc.

Do thiếu gió và nhiệt độ cao, các sản phẩm cháy độc hại tiếp tục tích tụ trong tầng khí quyển mặt đất.

Hiện tại, các đơn vị thuộc Cơ quan Tình huống Khẩn cấp Ukraine vẫn đang tiếp tục dập tắt đám cháy tại những cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự bị phá hủy.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga chính thức tuyên bố, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí dẫn đường chính xác diễn ra suốt đêm đã thành công, đánh trúng tất cả cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự được chỉ định có liên quan đến sản xuất radar và tên lửa.