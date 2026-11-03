Ukraine dựng 'mái vòm' bảo vệ bầu trời Kiev khỏi máy bay không người lái

Cố vấn của Tổng thống Ukraine về công nghệ quốc phòng - ông Serhii "Flash" Beskrestnov - cho biết, một “mái vòm” bảo vệ đã được thiết lập bao quanh Kiev, có khả năng gây nhiễu các kênh liên lạc vô tuyến của máy bay không người lái Nga.

Hình ảnh mô phỏng vòm phòng thủ bao quanh Kiev được Cố vấn của Tổng thống Ukraine về công nghệ quốc phòng - ông Serhii "Flash" Beskrestnov - chia sẻ. (Ảnh: Pravda)

Ông Beskrestnov giải thích rằng các nhà điều hành máy bay không người lái Nga sử dụng mạng lưới liên lạc vô tuyến để điều khiển từ xa các loại vũ khí tự sát. Do đó, một "mái vòm" bảo vệ đã được thiết lập trên bầu trời Kiev để can thiệp vào các tín hiệu này.

"Đây là một nhiệm vụ quy mô lớn và đầy tham vọng. Khối lượng công việc khổng lồ đã được hoàn thành trên khắp thành phố chỉ trong vài tuần”, ông Beskrestnov nói.

Vị cố vấn mô tả, chiến dịch này rất phức tạp, xét cả về khía cạnh kỹ thuật lẫn công tác tổ chức: "Chúng ta đang nói đến hàng trăm địa điểm trên khắp thành phố được sử dụng để lắp đặt các ăng-ten và thiết bị. Chiến dịch này đã buộc đối phương phải tạm dừng tấn công, tiến hành nâng cấp các máy bay không người lái và tìm kiếm những giải pháp khác”.

Ông Beskrestnov cho biết, chiến dịch thiết lập vòm bảo vệ có sự tham gia của nhiều đơn vị. (Ảnh: Pravda)

Theo ông Beskrestnov, tất cả các nhà sản xuất thiết bị tác chiến điện tử lớn đều tham gia quá trình, làm việc suốt ngày đêm để chế tạo và lắp đặt thiết bị.

Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, Văn phòng Tổng thống cùng các đơn vị khác thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cùng phối hợp thực hiện. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trực tiếp giám sát toàn bộ chiến dịch.

Hệ thống tác chiến điện tử Damba của Ukraine. (Ảnh: Pravda)

Thông tin trên được đưa ra cùng thời điểm Tổng thống Zelensky - dẫn các báo cáo tình báo - cho biết Nga đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn mới nhắm vào Ukraine.

"Chúng tôi có thông tin tình báo rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới vào đất nước chúng ta, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần”, ông Zelensky nói.

Lãnh đạo Ukraine cáo buộc, Nga đang trông chờ vào việc sự chú ý của thế giới sẽ đổ dồn vào "cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ", từ đó khiến những gì đang diễn ra ở Ukraine - cùng với khó khăn của nước này trong lĩnh vực phòng không và sự thiếu hụt hệ thống tên lửa Patriot - bị lãng quên.

Ông Zelensky nhấn mạnh cần đặc biệt chú ý đến nguồn thu từ dầu khí của Nga, và phải gây áp lực đủ lớn để Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt giao tranh.

Nhà máy lọc dầu lớn ở Nga bị tấn công

Ngày 3/11, hãng Pravda đưa tin, các máy bay không người lái đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại Yaroslavl (Nga) vào đêm trước đó.

Các hình ảnh và video được đăng tải sau vụ tấn công cho thấy một đám cháy lớn bùng phát trong khuôn viên nhà máy.

Hiện trường vụ cháy nhà máy lọc dầu. (Ảnh: Pravda)

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS, hay còn được gọi là Nhà máy lọc dầu Yaroslavl, là một trong năm nhà máy lọc dầu lớn nhất nước Nga. Cơ sở này sản xuất xăng, dầu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu máy bay, chất bôi trơn, parafin cùng các sản phẩm dầu mỏ khác.

Nhà máy cung cấp sản phẩm dầu mỏ cho khu vực Mátxcơva và các cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Nhà máy lọc dầu Yaroslavl từng nhiều lần bị tấn công trước đây, trong đó cuộc tấn công gần nhất xảy ra vào cuối tháng 9.