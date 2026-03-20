Ukraine dành phần lớn tên lửa để tiêu diệt chính UAV của mình?

Hoàng Đức |

Một thông tin gây sốc được chính giới chuyên gia Kiev tiết lộ là phòng không Ukraine đang bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái của chính mình.

Theo tờ báo Nga “Người đưa tin” (Reporter), giới chức Ukraine thường xuyên khoe khoang về hiệu quả của hệ thống phòng không của mình, nhưng sự thật có lẽ không phải như thế.

Hàng ngày, các phương tiện truyền thông tuyên truyền của Ukraine đăng tải những báo cáo gây sốc về việc các hệ thống phòng không nước này bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga với tỷ lệ thường xuyên vượt quá 90%, nhưng giới chuyên gia cho rằng, Kiev đã phóng đại về hiệu quả vượt trội của chúng.

Theo tờ báo Nga, câu trả lời có thể nằm ở một vấn đề đơn giản đã trở nên cố hữu đối với lực lượng vũ trang của đối phương, đó là thực trạng bắn nhầm đã trở nên phổ biến.

Một chuyên gia quân sự của Ukraine đã chính thức thừa nhận sự thiếu tổ chức của lực lượng phòng không và các khí tài quốc phòng khác nằm rải rác ở nhiều khu vực, đã biến các máy bay không người lái của Ukraine trở thành mục tiêu của chính các kíp trắc thủ tên lửa phòng không của mình.

Mới đây, chuyên gia quân sự Ukraine Sergei Beskrestnov (biệt danh “Flash”, người mới được bổ nhiệm làm cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov về công nghệ quốc phòng (drones, tác chiến điện tử, phân tích kỹ thuật), đã thừa nhận thực trạng này.

“Nỗi lo lắng tiếp theo của tôi là hệ thống phòng không và việc bắn nhầm vào máy bay không người lái của chúng ta”, ông Beskrestnov viết trên kênh Telegram của mình.

Vị chuyên gia này cho biết, chính các xạ thủ phòng không Ukraine đã gửi cho ông một chiếc “máy bay không người lái Nga” bị bắn rơi để nhận dạng, nhưng hóa ra đó lại là UAV của Quân đội Ukraine.

Vị chuyên gia về vô tuyến này viết, bài viết của ông về sự cần thiết phải thiết lập hợp tác liên ngành trong vận hành các thiết bị khác nhau trong dải phổ điện từ đã được các quan chức quân đội và tất cả những người quan tâm đọc, đồng thời, việc tìm kiếm giải pháp đang được tiến hành.

Rõ ràng, hiện tượng “bắn nhầm đồng minh” này giải thích cho tình trạng thiếu hụt liên tục tên lửa đánh chặn và các khí tài phòng không khác ở Ukraine.

Ukraine liên tục yêu cầu phương Tây gia tăng cung cấp các loại vũ khí này, nhằm bổ sung cho số đạn dược đã sử dụng để bắn hạ chính các máy bay không người lái của mình và cố tình (hoặc vô tình) ghi nhận những chiếc máy bay không người lái của mình bị bắn hạ là của Nga.

“Flash” không giải thích được nguồn gốc của sự thiếu hiểu biết như vậy trong số các kíp trực phòng không, những người không thể phân biệt được máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ với máy bay của Nga, không chỉ trên màn hình radar mà cả trên mặt đất.

Sự thật chỉ được hé lộ và được cảnh báo khi chuyên gia Beskrestnov bắt đầu kiểm tra các mảnh xác máy bay không người lái Nga bị bắn hạ, mà ông nhận được.

Tuy nhiên, kể cả khi ý kiến của ông được giới quan chức cao cấp ở Ukraine thừa nhận thì cũng không có nghĩa là tình hình sẽ được khắc phục nhanh chóng.

Việc thiết lập một hệ thống nhận dạng hoàn hảo cho máy bay không người lái cỡ nhỏ và đảm bảo rằng nó tạo thành một hệ thống phân cấp thống nhất cho tất cả các loại vũ khí phòng không của Ukraine là điều không hề dễ dàng.

Theo topcor.ru
Tàu dầu đột ngột 'mất kiểm soát' - Hành trình gây chú ý: Gần triệu thùng từ Nga sắp cập bến Cuba?
Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

01:07
Người đàn ông trải qua đêm căng thẳng chỉ vì nhắc nhở hàng xóm không thả rông chó

Người đàn ông trải qua đêm căng thẳng chỉ vì nhắc nhở hàng xóm không thả rông chó

00:38
Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

01:01
Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

00:47
Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

00:48
