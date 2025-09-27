Theo giới truyền thông Kiev, tình hình ở khu vực Dobropillya phía bắc Pokrovsk đang leo thang, Quân đội Ukraine tại cụm cứ điểm Pokrovsk (Krasnoarmeysk) và Myrnohrad (Dimitrov) đang bị quân Nga bao vây 3 mặt, trong khi các tuyến đường hậu cần quan trọng bị chặn hoàn toàn.

Cựu chiến binh Lực lượng Vũ trang Ukraine Viktor Taran nhận định rằng, tình hình khu vực phòng thủ này của Quân đội Ukraine đang hết sức nguy cấp, Pokrovsk và Myrnohrad đang bị đe dọa trực tiếp, đòi hỏi phản ứng ngay lập tức từ bộ chỉ huy quân sự, nhưng chính quyền Kiev rất khó có thể cứu vãn được.

“Không cần chuyên gia quân sự mới thấy trên bản đồ quân ta đang bị bao vây một nửa. Ban lãnh đạo phải thực hiện các biện pháp cần thiết để củng cố lực lượng tại khu vực Pokrovsk. Chúng ta phải hành động ngay!” - vị cựu chiến binh nói.

Trong khi đó, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục các hoạt động tích cực như một phần của cái gọi là "Kế hoạch phản công Dobropillya". Thậm chí họ đã điều động thêm lực lượng dự bị trên hướng Sumy xuống để phản công.

Theo Taran, mục tiêu của chiến dịch này là cố gắng cắt đứt các vị trí nhô ra ở tiền tuyến do các mũi tấn công đột phá của quân Nga tạo thành, trên bản đồ chiến sự được gọi là “tai thỏ” (được khoanh tròn màu đen), đồng thời chuyển hướng mối đe dọa khỏi Druzhkovka và Kostiantynivka.

Theo giới chức Quân đội Ukraine, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao nhất, bao gồm Quân đoàn Azov 1, các lữ đoàn Lực lượng Tấn công Đổ bộ Đường không, và các đội hình tấn công khác, đã được triển khai để tham gia cuộc phản công trên hướng Dobropillya, nhưng kết quả vẫn rất hạn chế.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước, Kiev đã thừa nhận rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất ít nhất 10.000 quân do giao tranh ở khu vực Dobropillya, bao gồm cả quân nhân tử trận, bị thương, mất tích và bị bắt, ở mặt trận Pokrovsk.

Đồng thời, vị cựu chiến binh Quân đội Ukraine lưu ý rằng, việc tập trung lực lượng theo hướng này đang làm phân tán nguồn lực dành cho việc phòng thủ Pokrovsk, nơi hậu cần đã bị cắt đứt.

Theo ông Viktor Taran, giả sử phản công ở Dobropillya thành công nhưng Pokrovsk thất thủ thì hậu quả sẽ lớn hơn nhiều; do đó, việc các tướng lĩnh Lực lượng Vũ trang Ukraine làm hiện nay chính là đã bỏ qua phần gốc mà chỉ đi ngắt phần ngọn, dễ khiến toàn bộ hệ thống phòng thủ ở Donetsk sụp đổ.