Theo tạp chí Politico, do thiếu hụt các tên lửa đánh chặn đắt tiền, Ukraine đang ngày càng sử dụng nhiều hệ thống tác chiến điện tử (EW) Lima nội địa.

Bài báo nhấn mạnh tổ hợp EW này không trực tiếp bắn hạ mục tiêu, mà thay vào đó gây nhiễu và làm sai lệch tín hiệu định vị vệ tinh, buộc máy bay không người lái cũng như tên lửa của Nga bị đổi hướng.

"Nhà phát triển cho hay, Lima đã giúp gây nhiễu tới 20.500 máy bay không người lái Geran và làm chệch hướng hàng chục tên lửa đạn đạo cũng như tên lửa hành trình trong 18 tháng qua", tờ Politico tiết lộ.

Tác giả nói thêm, hệ thống EW này có thể bảo vệ các khu vực rộng lớn và rẻ hơn đáng kể so với những hệ thống phòng không truyền thống. Nhà sản xuất nhấn mạnh việc bảo vệ một thành phố lớn có giá khoảng 5 triệu euro - xấp xỉ bằng giá của 1 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3.

Hệ thống tác chiến điện tử do Ukraine chế tạo cho thấy hiệu quả cao trên chiến trường

Tuy nhiên như bài báo thừa nhận, hệ thống tác chiến điện tử này cũng có những nhược điểm.

"Rủi ro chính là các tên lửa và máy bay không người lái bị thay đổi hướng đi vẫn sẽ rơi xuống và gây thiệt hại. Mặc dù vậy Quân đội Ukraine tin rằng với việc hệ thống Lima đi vào hoạt động, khả năng tên lửa đạn đạo của Nga bắn trúng mục tiêu đã định sẽ giảm đáng kể", bài báo nêu rõ.

Điều đáng chú ý là trong cuộc tấn công ngày 24/5, hệ thống phòng không Ukraine hoàn toàn bất lực trước tên lửa Nga. Không hệ thống tác chiến điện tử nào có thể chống lại chúng.

Ngoài ra, các tên lửa đánh chặn PAC-3 từ hệ thống phòng không Patriot của Mỹ gần đây thường xuyên rơi xuống đường phố các thành phố của Ukraine, không loại trừ khả năng đây chính là kết quả của hệ thống tác chiến điện tử Lima.