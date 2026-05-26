Trung Quốc công bố đột phá công nghệ truyền dữ liệu bằng ánh sáng trắng: Các nước muốn sao chép cũng khó

Sự khác biệt đến từ vật liệu gốm giá rẻ

Trong cuộc đua tiến tới kỷ nguyên mạng di động thế hệ thứ sáu (6G), tài nguyên băng tần vô tuyến truyền thống đang rơi vào tình trạng cạn kiệt nghiêm trọng. Để giải quyết bài toán này, công nghệ truyền thông bằng ánh sáng nhìn thấy (VLC) nổi lên như một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn nhờ nguồn băng thông dồi dào và khả năng chống nhiễu điện từ tuyệt đối. Tuy nhiên, các hệ thống VLC dựa trên đèn LED truyền thống lâu nay vẫn bị giới hạn trong phạm vi khoảng cách rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài mét.

Để vượt qua rào cản vật lý này, các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc đã phát triển thành công một động cơ quang học chạy bằng tia laser, sử dụng vật liệu gốm bán trong suốt đặc biệt để chuyển hóa năng lượng laser thành ánh sáng trắng ổn định. Đáng chú ý, bước tiến lớn nhất không chỉ nằm ở công nghệ cốt lõi mà còn ở chi phí sản xuất. Nhóm nghiên cứu đã áp dụng một quy trình chế tạo giá thành thấp, kết hợp các ion canxi với bột thủy tinh. Phương pháp này loại bỏ hoàn toàn nhu cầu về các thiết bị sản xuất áp suất cao đắt đỏ, mở ra cơ hội thương mại hóa trên quy mô lớn.

Phá vỡ giới hạn khoảng cách kỷ lục

Điểm đắt giá nhất của công trình nghiên cứu này chính là khả năng truyền tải dữ liệu đi xa đến 1,2 km bằng ánh sáng trắng – một con số không tưởng đối với công nghệ VLC trước đây.

Yếu tố cốt lõi giúp thiết bị này đạt được cự ly ấn tượng như vậy nằm ở vật liệu gốm thế hệ mới. Khả năng tản nhiệt của loại gốm này hiệu quả gấp 20 lần so với nhựa silicone truyền thống vốn được dùng phổ biến trong các thiết bị chiếu sáng cũ. Nhờ đặc tính cơ lý vượt trội này, vật liệu mới có thể chịu đựng được mật độ năng lượng cực cao từ tia laser mà không bị suy hao hay hỏng hóc, đảm bảo luồng ánh sáng trắng phát ra duy trì được độ ổn định tối đa trên suốt chặng đường dài hơn một cây số.

Sự kết hợp giữa công nghệ laser cường độ cao và vật liệu gốm chịu nhiệt chính là chìa khóa giúp tối ưu hóa hiệu suất quang học, đưa lý thuyết truyền dữ liệu bằng ánh sáng từ phòng thí nghiệm bước ra môi trường thực địa.

Mảnh ghép cốt lõi cho hệ sinh thái thông minh

Mạng 6G trong tương lai được kỳ vọng sẽ không dừng lại ở việc tăng tốc độ Internet, mà sẽ đóng vai trò là xương sống cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện. Khi công nghệ động cơ quang học này được tích hợp trực tiếp vào điện thoại thông minh hoặc các cột đèn đường thông minh, mạng lưới viễn thông không chỉ truyền dữ liệu mà còn có khả năng "nhìn", "nghe" và "tư duy".

Hệ thống có thể phát hiện chính xác sự hiện diện cũng như những chuyển động nhỏ nhất của con người và vật thể trong không gian thực thời gian thực. Bên cạnh đó, nhờ khả năng đồng bộ dữ liệu với các vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO), công nghệ này hứa hẹn sẽ cung cấp vùng phủ sóng Internet tốc độ cao đến cả những khu vực địa lý hiểm trở nhất như đại dương, sa mạc hay các vùng núi cao – nơi mà hạ tầng cáp quang hay sóng vô tuyến truyền thống khó lòng tiếp cận.

Thử thách trên lộ trình thương mại hóa

Mặc dù đạt được những thông số ấn tượng, nhóm nghiên cứu thẳng thắn thừa nhận công nghệ này vẫn đang đối mặt với những giới hạn kỹ thuật nhất định. Ở thời điểm hiện tại, dải màu của ánh sáng trắng phát ra từ động cơ quang học chủ yếu tập trung ở vùng ánh sáng vàng (bước sóng từ 500–650 nm) và thiếu đi các thành phần sắc đỏ. Điều này làm hạn chế khả năng ứng dụng ở những lĩnh vực đòi hỏi chỉ số hoàn màu (CRI) cao. Ngoài ra, tốc độ truyền tải dữ liệu hiện tại vẫn còn khoảng cách khá xa so với tốc độ của cáp quang truyền thống.

Để khắc phục các nhược điểm trên, lộ trình tiếp theo của các nhà khoa học là tập trung tìm kiếm các vật liệu phát quang có thời gian huỳnh quang ngắn hơn và băng thông phát xạ có thể điều chỉnh linh hoạt, từ đó đẩy mạnh tốc độ truyền dữ liệu.

Đồng thời, nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ tích hợp hệ thống laser này với các hệ thống tần số vô tuyến (RF) sẵn có nhằm tạo ra một mạng lưới lai (hybrid). Hệ thống thích ứng liên kết do AI điều khiển sẽ tự động điều chỉnh tốc độ dữ liệu và công suất quang học dựa trên điều kiện thời tiết thực tế. Giải pháp này đảm bảo duy trì kết nối thông suốt ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa lớn hay sương mờ, hướng tới mục tiêu xây dựng một mạng lưới 6G tích hợp không gian - bầu trời - mặt đất - biển cả một cách toàn diện và có độ tin cậy tuyệt đối.