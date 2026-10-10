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Ukraine còn rất lâu mới tự sản xuất được tên lửa Storm Shadow/SCALP?

Hoàng Vân
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Một quan chức quốc phòng cấp cao Anh mới đây cho biết, Ukraine còn lâu mới tự sản xuất được tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP.

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Tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP.

“Ukraine vẫn còn một chặng đường dài để tự sản xuất tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP của phương Tây, do sự phức tạp của các hệ thống vũ khí này”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Louise Sandher-Jones nói với tờ Le Figaro hôm 9/10.

“Chúng ta đã bắt đầu tiến theo hướng này, nhưng cũng đang xem xét các dự án khác có thể được triển khai trong thời gian ngắn, bao gồm cả lĩnh vực tấn công mục tiêu ở độ sâu tác chiến", bà Louise Sandher-Jones nói tiếp.

Theo quan chức quốc phòng này, nhu cầu của Ukraine không chỉ giới hạn ở tên lửa Storm Shadow/SCALP.

"Quân đội Anh đang hợp tác với Ukraine trong dự án Brakestop, liên quan đến việc phát triển một loại tên lửa hành trình tầm xa, chi phí thấp.

Việc phát triển loại tên lửa này tập trung vào việc giảm chi phí sản xuất, và đảm bảo vũ khí có thể được sản xuất với số lượng đủ dùng”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh nói.

Vào tháng 9/2026, Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố, chính phủ của ông đã đồng ý cho phép công ty quốc phòng MBDA chuyển giao dữ liệu mật về các linh kiện của Anh, dùng cho tên lửa tầm xa SCALP cho Ukraine.

Vào thời điểm đó, ông Burnham cũng đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Nhà lãnh đạo Pháp hồi tháng 7 tuyên bố, Pháp đã đạt được thỏa thuận với Ukraine về việc sản xuất theo giấy phép nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm bom dẫn đường AASM, tên lửa Aster 30 cho hệ thống phòng không SAMP-T, và tên lửa SCALP.

SCALP (phiên bản Pháp của tên lửa Storm Shadow của Anh) là một tên lửa hành trình phóng từ máy bay, được trang bị động cơ phản lực cận âm, hệ thống dẫn đường hồng ngoại và bộ xử lý tích hợp GPS.

Tên lửa này có thể bay ở độ cao cực thấp (30 đến 40m).

Theo TASS
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Tags

Ukraine

storm shadow

SCALP

MBDA

tên lửa

vũ khí

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