Ukraine: Các đơn vị phòng không bảo vệ Sumy nhận được tháp pháo robot Sky Sentinel

Đơn vị phòng không bảo vệ bầu trời khu vực Sumy đã nhận được một lô tháp pháo robot Sky Sentinel có khả năng đánh chặn UAV phản lực.

Thông tin này được đưa ra bởi Cơ quan báo chí thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu, các tổ hợp phòng không sản xuất trong nước đã được quân đội tiếp nhận nhờ nỗ lực đảm bảo tài chính giữa nhà nước và khu vực tư nhân.

Nhà sản xuất cho biết ưu điểm chính của hệ thống này là tốc độ tính toán và xác định độ lệch khi bắn vào mục tiêu. Có những trường hợp chỉ cần 5 phát đạn là đủ để tiêu diệt đối tượng.

"Chỉ trong tích tắc, hệ thống đã xác định được điểm cần nhắm bắn, với sai số không quá 1m. Đối với con người, điều này gần như là không thể", một trong những quân nhân cho biết.

Theo Quân đội Ukraine, các tổ hợp robot này có khả năng phát hiện và tiêu diệt UAV của đối phương thuộc nhiều loại khác nhau - máy bay không người lái FPV, Shahed-136, đặc biệt là UAV phản lực Geran-3/4, và trong một số điều kiện nhất định có thể bắn hạ tên lửa hành trình.

"Các hệ thống này sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Tôi hy vọng một số sẽ được triển khai ngay hôm nay và số còn lại trong vòng 3 ngày tới," chỉ huy tiểu đoàn phòng không cho biết.

Tháp pháo phòng không Sky Sentinel trang bị súng máy M2 Browning.

Tháp pháo Sky Sentinel hoàn toàn tự động, được điều khiển bởi "trí tuệ nhân tạo", lần đầu tiên ra mắt vào cuối tháng 5/2025. Tại thời điểm đó, hệ thống này đã bắn hạ những máy bay không người lái đầu tiên của Nga và đang chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt.

Tổ hợp phòng không này được trang bị súng máy hạng nặng M2 Browning và hệ thống cảm biến cho phép nó giám sát sự xuất hiện của các mục tiêu trên bầu trời suốt ngày đêm.

Theo nhà phát triển, hệ thống này có khả năng đánh chặn các mục tiêu nhỏ, di chuyển nhanh với tốc độ "200, 400, và thậm chí 800km/h".

Về mặt lý thuyết, hiệu năng tối đa mà Sky Sentinel tuyên bố cho phép nó đánh chặn các tên lửa hành trình cận âm, chẳng hạn như Kalibr hoặc Kh-101 của Nga.

Được biết, những tháp pháo này hiện đang được công ty Carmine Sky của Ukraine sử dụng cho mục đích phòng không tư nhân. Theo tuyên bố của họ, hiệu quả của các tổ hợp Sky Sentinel hiện đạt 85%.