Ukraine báo động khi Nga được tự do mua linh kiện nước ngoài để chế tạo Su-57

Bạch Dương |

Khoảng 1/3 các doanh nghiệp Nga tham gia sản xuất tiêm kích Su-57 đã tránh được lệnh trừng phạt và đang tự do mua linh kiện nước ngoài.

Thông tin này đã được Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) báo cáo và công bố trên cổng thông tin War&Sanctions, khi liệt kê danh sách 103 công ty tham gia sản xuất máy bay chiến đấu Su-57.

"Khoảng 1/3 trong số các doanh nghiệp này vẫn không chịu bất kỳ sự hạn chế nào từ các quốc gia nào trong liên minh trừng phạt. Điều này cho phép họ tiếp cận được công nghệ và nguồn cung cấp linh kiện nước ngoài cần thiết cho việc phát triển lực lượng không quân chiến đấu của Nga", đại diện GUR nhấn mạnh.

Trong số những công ty được Tình báo Ukraine xác định có những cái tên đáng chú ý sau đây:

  • Doanh nghiệp "Krasny Oktyabr" ở St. Petersburg là nhà sản xuất các tổ máy phát điện phụ trợ cho tiêm kích Su-57;
  • Viện Công nghệ Hàng không Quốc gia - đơn vị tham gia phát triển thiết kế kính silicat đa chức năng cho khoang máy bay;
  • Viện Điện động lực học Lý thuyết và Ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga - nơi nghiên cứu và thực hiện các công trình về lớp phủ hấp thụ sóng vô tuyến trên các bộ phận máy bay;
  • Doanh nghiệp "YashZ Avia" là nhà sản xuất lốp cho máy bay chiến đấu Su-57.
Tình hình này cho phép Nga lắp ráp tiêm kích Su-57 không chỉ cho nhu cầu trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu, thu lợi nhuận từ đó.

Vào tháng 4, Nga đã công bố các hợp đồng xuất khẩu mới cho tiêm kích Su-57E. Hiện tại Algeria vẫn là quốc gia nước ngoài duy nhất được xác nhận đang vận hành dòng chiến đấu cơ này.

Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 được phát triển bởi Sukhoi và sản xuất tại Nhà máy hàng không ở Komsomolsk-on-Amur.

Quá trình phát triển máy bay bắt đầu vào đầu những năm 2000 và chuyến bay thử nghiệm đầu tiên diễn ra vào ngày 29/1/2010. Cuối năm 2020, Nga đã nhận được chiếc Su-57 sản xuất loạt đầu tiên.

Quân đội Ukraine đang cố gắng phá hủy những chiến đấu cơ nói trên ngay khi chúng còn ở trên sân bay. Tháng 6/2024, Nga thừa nhận máy bay không người lái của Ukraine đã đánh trúng 2 tiêm kích Su-57 hiện đại nhất tại sân bay Akhtubinsk ở vùng Astrakhan .

Theo Militarnyi
Nga tăng cường thêm "pháo đài nổi" trên biển, bàn giao nhiệm vụ quan trọng liên quan đến dầu mỏ
