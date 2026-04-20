Nga tăng cường thêm "pháo đài nổi" trên biển, bàn giao nhiệm vụ quan trọng liên quan đến dầu mỏ

Lễ khởi công xây dựng giàn chứa dầu nổi Stalebeton 0-02 đã diễn ra tại khu sản xuất của doanh nghiệp đóng tàu Galaktika (Nga). Sự kiện có sự tham dự của đại diện Cơ quan Đăng kiểm Hàng hải Nga, đơn vị tiếp tục giám sát việc xây dựng loạt tàu thuộc dự án 04650.

Kho chứa mới được thiết kế để hoạt động quanh năm với các loại hàng hóa dạng lỏng: dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ.

Một đặc điểm nổi bật của thiết kế là khả năng chuyển nhiên liệu an toàn đến bất kỳ loại phương tiện vận chuyển nào, từ tàu chở dầu trên biển đến toa xe lửa, ngay cả khi có sự nhiễu loạn nước ở độ cao lên đến 3 điểm.

Các kỹ sư đã tính đến đặc điểm khí hậu của các vùng phía bắc. Thiết bị và vật liệu của cơ sở lưu trữ nổi được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ nước -4ºС và nhiệt độ không khí từ -35 đến +35ºС với độ ẩm lên đến 95%. Nhờ đó, tàu có thể hoạt động trong các vịnh biển và sông mà không bị hạn chế theo mùa.

Việc khởi công đóng tàu Stalebeton 0-02 là một bước tiến nữa trong quá trình đổi mới đội tàu phụ trợ cho ngành dầu khí.

Cơ sở lưu trữ dầu nổi thuộc dự án 04650. Ảnh: RS Class

Đề án 04650: Sự trỗi dậy của vật liệu phức hợp thép - bê tông

Cốt lõi của Đề án 04650 nằm ở công nghệ xây dựng thân tàu bằng bê tông cốt thép đặc biệt, một giải pháp kỹ thuật do Cục thiết kế Baltspetsproekt tiên phong phát triển. Thay vì đi theo lối mòn của tàu vỏ thép truyền thống, các kỹ sư đã chọn hướng đi kết hợp giữa độ bền vĩnh cửu của bê tông và tính linh hoạt của cấu kiện thép.

Đề án này có 2 đặc điểm nổi bật.

Kết cấu lai: Phần thân chính chịu lực được làm từ bê tông cốt thép chuyên dụng, trong khi phần boong và thượng tầng sử dụng thép cường độ cao. Sự kết hợp này giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì do bê tông không bị ăn mòn điện hóa trong môi trường nước biển.

Quy trình đổ khối: Thân tàu được tạo hình thông qua các khối bê tông đúc sẵn hoặc đổ trực tiếp, tạo ra một khối thống nhất có khả năng chịu áp lực nước cực tốt và độ kín khít tuyệt đối cho các khoang chứa dầu.

Thông số kỹ thuật và năng lực lưu trữ chiến lược

Về mặt thiết kế, Stalebeton-0.02 sở hữu những thông số hình học được tối ưu hóa cho việc vận hành ổn định tại các vùng nước nông và kín gió. Con tàu có chiều dài tổng thể 57 mét và chiều rộng 23 mét, tạo nên một diện tích mặt sàn lớn giúp phân bổ trọng lượng đều, đảm bảo tính ổn định cao khi tiếp nhận dầu từ các tàu vận tải khác. Với chiều cao mạn lên tới 14,8 mét, tàu cung cấp một không gian lưu trữ theo chiều dọc cực lớn, cho phép tối đa hóa thể tích chứa trong một diện tích mặt bằng hạn chế.

Năng lực vận tải và lưu trữ của tàu là điểm nhấn quan trọng nhất trong Đề án 04650. Ở mức mớn nước đầy tải 4,5 mét (khoảng cách thẳng đứng từ đáy tàu đến mặt nước, thể hiện độ chìm của tàu), con tàu đạt mức trọng tải toàn phần lên đến khoảng 17.900 tấn. Đây là một con số ấn tượng đối với một thiết bị lưu trữ nổi tĩnh, cho phép nó đóng vai trò như một "kho đệm" chiến lược, giúp duy trì dòng luân chuyển hàng hóa liên tục tại các cảng dầu ven biển mà không cần xây dựng hệ thống bồn chứa cồng kềnh trên đất liền.

Đi sâu vào cấu trúc bên trong, hệ thống lưu trữ của Stalebeton-0.02 được chia thành 8 khoang chứa hàng biệt lập, được bố trí đối xứng theo từng cặp. Cách thiết kế này không chỉ giúp việc phân bổ tải trọng được cân bằng mà còn mang lại tính linh hoạt cực cao trong vận hành. Tàu có thể tiếp nhận đồng thời nhiều loại sản phẩm dầu mỏ khác nhau mà không sợ lẫn tạp chất, đồng thời quy trình bơm hút có thể diễn ra song song, rút ngắn thời gian giải phóng tàu cho các đối tác vận tải.

Giải pháp tối ưu cho hậu cần năng lượng hiện đại

Tại sao Nga lại đẩy mạnh Đề án 04650 vào thời điểm này? Câu trả lời nằm ở hiệu quả kinh tế và độ bền dài hạn.

Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại các vùng biển phía Bắc hoặc khu vực có độ mặn cao, các tàu vỏ thép truyền thống thường tiêu tốn khoản ngân sách khổng lồ cho việc sơn chống rỉ và kiểm định định kỳ. Trong khi đó, thân tàu bê tông của Stalebeton-0.02 có tuổi thọ thiết kế lên đến hàng thập kỷ với chi phí bảo dưỡng gần như bằng không đối với phần vỏ ngoài.

Bên cạnh đó, việc sử dụng vật liệu bê tông cũng giúp quá trình đóng tàu bớt phụ thuộc vào các tấm thép đóng tàu khổ lớn vốn đang có nhu cầu rất cao trên toàn cầu. Điều này giúp đẩy nhanh tiến độ đóng mới loạt 10 tàu như kế hoạch ban đầu của dự án.

Sự kiện đặt lườn Stalebeton-0.02 tại xưởng đóng tàu Galaxy không chỉ là việc bắt đầu xây dựng một con tàu mới, mà là minh chứng cho sự trưởng thành của công nghệ đóng tàu thép-bê tông tại Nga. Với sự giám sát chặt chẽ của Cơ quan Đăng kiểm Hàng hải Nga (RS), Đề án 04650 hứa hẹn sẽ cung cấp một giải pháp lưu trữ năng lượng an toàn, bền bỉ và kinh tế, góp phần củng cố chuỗi cung ứng dầu khí trong tương lai.