Ukraine: Bãi thử nghiệm vũ khí tuyệt hảo của phương Tây

Theo cựu Giám đốc CIA David Petraeus, Ukraine là bãi thử nghiệm tuyệt hảo để Quân đội Mỹ và Anh thử nghiệm các công nghệ chiến tranh trong tương lai trên chiến trường thực tế.

Ông cho rằng, mỗi khi những đổi mới công nghệ được giới thiệu, lợi thế quyết định không thuộc về những người đầu tiên sở hữu công nghệ mới, mà thuộc về những người đầu tiên hiểu cách định hình lại thực tế dưới ánh sáng của những đổi mới đó.

“Tôi tin rằng chúng ta đang sống trong một thời điểm lịch sử tương tự. Ukraine không chỉ là nơi diễn ra cuộc chiến trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, mà còn là phòng thí nghiệm quân sự tiêu biểu của thế kỷ 21”, vị cựu Giám đốc CIA trong giai đoạn 2011-2012 nói.

Ông Petraeus nói thêm, thế giới hiện đang chứng kiến sự hội tụ của các yếu tố công nghệ, công nghiệp lưỡng dụng; các đổi mới thương mại đang được chuyển giao trực tiếp đến chiến trường; vận hành và tổ chức thành một phương thức tiến hành chiến tranh hoàn toàn mới.

Theo đó, thông tin được thu thập, phân tích và phổ biến với tốc độ chưa từng có; các cảm biến trên chiến trường được kết nối với một loạt các hệ thống không người lái giá rẻ có khả năng tấn công chính xác trong mọi lĩnh vực.

Mở rộng thêm về quan điểm này, vị cựu Giám đốc CIA lưu ý các thay đổi phần mềm đang được thực hiện trực tiếp trong khi chiến đấu và trong bối cảnh này, bên nào có các thể chế học hỏi, nâng cấp, chế tạo… nhanh hơn đối phương; thì bên đó sẽ nắm lợi thế quyết định.

Theo ông, nghiên cứu về cuộc chiến tranh ở Ukraine cho thấy, ưu tiên hàng đầu của Mỹ phải là phát triển một khái niệm chiến tranh hoàn toàn mới và chỉ khi đó, giới chức lãnh đạo nước Mỹ mới có thể xác định được những thay đổi thể chế cần thiết để thực hiện thành công.

Câu hỏi đặt ra với giới chức lãnh đạo Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện nay không còn là “liệu sự chuyển đổi này có xảy ra hay không” mà là “phải làm gì để thích ứng với nó”.

Ông nhấn mạnh những biến động này đã và đang diễn ra, rõ ràng nhất là ở Ukraine, nhưng cũng đã bộc lộ ở Nga, Trung Đông và những nơi khác. Câu hỏi cấp thiết đặt ra là: Liệu Mỹ sẽ dẫn đầu quá trình này hay sẽ bị buộc phải bắt kịp những người đang làm điều đó?

Cựu giám đốc CIA cho biết, trước khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Vương quốc Anh đã chứng minh được sự sáng suốt chiến lược khi nhận ra những hệ lụy của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt mà Nga tiến hành tại Ukraine.

Nếu giờ đây, Anh có thể tiếp tục phát huy điều đó và Mỹ có thể bổ sung cho sự năng động về công nghệ của mình bằng những chuyển đổi thể chế mang tính quyết định tương đương, thì Mỹ và các đồng minh có thể một lần nữa định hình các cuộc chiến tranh trong tương lai, thay vì chỉ đơn thuần phản ứng lại chúng như hiện nay.

Theo Topcor.ru



