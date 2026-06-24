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UAV ứng dụng công nghệ thám hiểm sao Hỏa 'phớt lờ' tác chiến điện tử của Nga

Sao Đỏ
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Các hệ thống tác chiến điện tử tối tân của Nga không thể gây tác động lên UAV Hornet do Mỹ chế tạo.

UAV Hornet của Mỹ ' phớt lờ ' tác chiến điện tử Nga nhờ công nghệ thám hiểm sao hỏa - Ảnh 1.

Máy bay không người lái (UAV) Hornet của Mỹ, còn có tên gọi khác là Martian, được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng ở các khu vực tiền tuyến. UAV này đang sử dụng phương pháp đo khoảng cách quang học để "bỏ qua" mọi hệ thống tác chiến điện tử (EW) của Nga.

Thông tin này được ông Dmitry Kuzyakin - nhà thiết kế chính của Trung tâm Giải pháp Không người lái Tích hợp (CUIDS), đưa tin trên báo Izvestia.

Tác giả khẳng định UAV Hornet có khả năng hoạt động mà không cần định vị vệ tinh hay liên lạc vô tuyến, vốn bị gây nhiễu bởi các hệ thống tác chiến điện tử: "Nó bay mà không cần ăng-ten hay thiết bị liên lạc, tự tìm đường và mục tiêu chỉ bằng thị giác máy tính".

UAV Hornet của Mỹ ' phớt lờ ' tác chiến điện tử Nga nhờ công nghệ thám hiểm sao hỏa - Ảnh 2.

UAV Hornet ứng dụng công nghệ từ chiếc Ingenuity.

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Ông Kuzyakin lưu ý công nghệ này đã được phát triển hơn nữa nhờ Ingenuity - chiếc trực thăng đầu tiên được thiết kế để hoạt động trên sao Hỏa.

"Trên sao Hỏa không có vệ tinh định vị và tín hiệu từ Trái đất mất quá nhiều thời gian để đến nơi. Do đó, máy bay không người lái trên sao Hỏa tự điều hướng: Camera của nó hướng xuống dưới và điều chỉnh đường bay dựa trên chuyển động của bề mặt sao Hỏa bên dưới. Để làm được điều này, chiếc UAV thậm chí không cần biết bản đồ địa hình", bài báo cho biết.

Chuyên gia Kuzyakin lưu ý quyết định tấn công được Hornet đưa ra mà không cần sự can thiệp của con người, điều này trái với luật pháp Mỹ. Để tránh những khó khăn pháp lý, nhà sản xuất máy bay không người lái Swift Beat của Mỹ đã trở thành một phần của công ty cổ phần Volya Robotics tại Estonia.

"Quyền tài phán của Estonia là một cách hợp pháp để loại bỏ sự phát triển này khỏi quyền tài phán của các tòa án Mỹ", tác giả nhấn mạnh.

Vào tháng 5, ông Kuzyakin tuyên bố máy bay không người lái chiến đấu đang dần chuyển sang sử dụng thị giác máy tính và từ bỏ các vệ tinh thuộc Hệ thống định vị toàn cầu (GPS), vốn có thể bị làm giả tín hiệu.

Cần nhắc lại, tàu thám hiểm Perseverance và trực thăng Ingenuity đã hạ cánh xuống bề mặt Sao Hỏa vào tháng 2/2021.

Chiếc trực thăng Ingenuity nặng 1,8kg đã thực hiện 72 lần cất cánh trên sao Hỏa, bay tổng cộng khoảng 17km trong hai giờ. Ước tính chi phí của chiếc trực thăng này là 80 triệu USD.

Công nghệ của Ingenuity được lên kế hoạch cho lần đầu tiên đưa mẫu đất từ sao Hỏa về Trái đất. Theo NASA, chiếc máy bay đã bị mất tích do địa hình phức tạp của hành tinh đỏ này.

Theo Izvestia
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Tags

Nga

sao Hỏa

tác chiến điện tử

UAV Hornet

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