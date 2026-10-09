UAV Ukraine bay xa 3.000 km tấn công 'thủ phủ khí đốt' Nga: Khoản thưởng nóng 1 triệu ruble được công bố

Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về các cuộc tấn công của Ukraine, vùng sản xuất khí đốt Yamalo-Nenets ở cực bắc nước Nga sẵn sàng trao thưởng hậu hĩnh cho mỗi UAV bị bắn hạ.

Trang The Barents Observer (Na Uy) ngày 8/10 đưa tin, khu tự trị Yamalo-Nenets ở cực bắc nước Nga đang treo thưởng 1 triệu ruble (tương đương 12.000 USD) cho các đơn vị hỏa lực cơ động mỗi khi bắn hạ được máy bay không người lái (UAV) đang bay tới, cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng về các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine có thể vươn tới một số cơ sở hạ tầng dầu khí xa xôi nhất của Nga.

Đơn vị hỏa lực cơ động của Nga đang cố gắng đánh chặn một máy bay không người lái của Ukraine tại vùng Belgorod, Nga, vào năm 2025. Ảnh: UNITED24 Media

Chính quyền khu tự trị Yamalo-Nenets đã công bố phần thưởng mới sau khi một UAV của Ukraine bay tới Novy Urengoy - nơi được biết đến rộng rãi là "thủ phủ khí đốt tự nhiên" của Nga, cách tiền tuyến khoảng 3.000 km.

Phần thưởng 1 triệu ruble sẽ được chia cho các thành viên của đơn vị hỏa lực cơ động nếu họ tiêu diệt thành công một UAV đang bay tới. Có một điều kiện quan trọng: tiền thưởng chỉ được thanh toán nếu cơ sở hạ tầng được bảo vệ không bị hư hại.

Chính quyền địa phương cũng đang đưa ra các khoản ưu đãi tài chính để khuyến khích người dân gia nhập các đơn vị hỏa lực cơ động này. Người đang có việc làm khi đăng ký gia nhập có thể nhận được 100.000 ruble (tương đương 1.200 USD), trong khi những người thất nghiệp khi đăng ký có thể nhận được 150.000 ruble (tương đương 1.800 USD). Việc gia nhập một đơn vị hỏa lực cơ động như vậy sẽ cần phải ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

Hãng truyền thông UNITED24 Media (Ukraine) nhận định, các biện pháp này cho thấy vấn đề phòng thủ trước UAV đã lan rộng đến mức nào, vượt xa khỏi khu vực biên giới Nga - Ukraine.

Khu tự trị Yamalo-Nenets nằm cách Ukraine vài nghìn km, vậy mà ngay cả vùng cực bắc xa xôi này của nước Nga cũng đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV.

Vào ngày 9/9, một UAV đã tấn công một nhà máy ở Novy Urengoy - thị trấn chịu trách nhiệm sản xuất 74% tổng lượng khí đốt của Nga.

Theo các nguồn tin, nhà máy xử lý khí ngưng tụ Purovsky gần Tarko-Sale cũng là mục tiêu của một vụ tấn công tương tự. Nhà máy này thuộc sở hữu và vận hành bởi Novatek - tập đoàn sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Nga - với sản lượng hàng năm hơn 13,2 triệu tấn. Kênh Telegram CyberBoroshno đưa tin rằng hình ảnh vệ tinh đã xác nhận việc nhà máy Purovsky bị hư hại trong vụ tấn công.

Vào tháng 9/2026, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công hai nhà máy khí đốt tự nhiên ở khu tự trị Yamalo-Nenets, phía bắc xa xôi của nước Nga. Ảnh: Telegram/Exilenova+

Theo UNITED24 Media, khu tự trị Yamalo-Nenets đã bắt đầu định kỳ phát cảnh báo về UAV và hạn chế hoạt động hàng không dân dụng mỗi khi có thông báo về các mối đe dọa từ loại khí tài này.

Việc đó rất quan trọng vì khu tự trị này là một trong những trung tâm của ngành công nghiệp năng lượng Nga. Yamalo-Nenets có cơ sở hạ tầng sản xuất dầu khí quy mô lớn, trong khi các dự án khí hóa lỏng quy mô lớn (bao gồm Yamal LNG và Arctic LNG 2) nằm ở phía bắc của khu tự trị.

Trước đó, có thông tin cho rằng ngân sách liên bang của Nga đã thu được khoảng 5,43 tỷ USD từ doanh thu dầu khí trong tháng 9 năm nay, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2025.