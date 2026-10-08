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Qua 4 nước NATO, máy bay quân sự Algeria thẳng tiến tới Nga, và không chỉ một lần: Chuyện gì đang xảy ra?

Duy Nguyễn
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Chiếc máy bay đã bay qua Ý, Croatia, Hungary và Slovakia trước khi tiến vào không phận Ba Lan từ phía nam. Sau đó, nó tiếp tục bay qua Belarus trước khi đến Moscow.

Trang Defence24 của Ba Lan ngày 7/10 đưa tin, máy bay vận tải quân sự Algeria thường xuyên bay tới Nga qua không phận các nước NATO, trong đó có Ba Lan, trong khuôn khổ một tuyến hậu cần được thiết lập liên quan đến hợp tác quân sự giữa Algiers và Moscow.

- Ảnh 1.

Một máy bay vận tải C-130H-30 Hercules của Không quân Algeria. Nguồn: Getty Images

Chuyến bay gần đây nhất được ghi nhận ngày 6/10, khi một chiếc Lockheed C-130H-30 Hercules của Không quân Algeria cất cánh từ Căn cứ Không quân Boufarik, hướng tới sân bay Vnukovo ở Moscow.

Theo Defence24, máy bay bay qua Ý, Croatia, Hungary và Slovakia trước khi tiến vào không phận Ba Lan từ phía nam. Sau đó, nó tiếp tục qua Belarus và đến Moscow.

- Ảnh 2.

Lộ trình bay của máy bay vận tải C-130H-30 Hercules của Algeria ngày 6/10/2026. Nguồn: Radar Quân sự Ba Lan

Defence24 cho biết đây không phải trường hợp cá biệt. Trong những tuần gần đây, các máy bay vận tải quân sự Il-76MD, C-130H/H-30 Hercules và LM-100J Super Hercules được ghi nhận hoạt động giữa Algeria và Nga, thường xuyên sử dụng không phận châu Âu.

Loại hàng hóa trên chuyến bay ngày 6/10 chưa được công bố. Defence24 nhận định hoạt động vận chuyển thường xuyên này có thể liên quan đến hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Algeria và Nga, trong đó có việc vận chuyển khí tài và nhân sự phục vụ bảo trì các hệ thống do Nga sản xuất mà Algeria đang vận hành.

Algeria là một trong những quốc gia sử dụng nhiều khí tài quân sự do Nga sản xuất và duy trì quan hệ quốc phòng sâu rộng với Moscow. Nước này vận hành nhiều loại máy bay và hệ thống phòng không của Nga, đồng thời tiếp tục mua sắm vũ khí từ Moscow, trong đó có máy bay chiến đấu.

Tháng 2/2026, hình ảnh một chiếc Su-57E được ghi nhận bay trên lãnh thổ Algeria, sau khi nước này trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên được cho là tiếp nhận dòng tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga. Algeria cũng đã ký các hợp đồng với Nga để mua tiêm kích Su-34ME và Su-35, trong khuôn khổ hợp tác quân sự giữa hai nước.

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