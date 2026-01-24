UAV trinh sát phiên bản đặc biệt: Dù -35°C đến +55°C cũng không thể phá hủy

Skyeton – một công ty chuyên về công nghệ UAV của Ukraine – đã giới thiệu phiên bản UAV trinh sát Raybird sử dụng hệ thống đẩy điện-hydro, IE thông tin ngày 19/1.

"Chúng tôi đã chuyển hai năm thử nghiệm trong phòng thí nghiệm thành một khái niệm UAV mới: Nó cùng loại và trọng lượng với UAV truyền thống, nhưng là một thiết kế hoàn toàn mới dựa trên hệ thống động cơ điện. Nhiên liệu hydro là một giải pháp cho phép chúng tôi kết hợp tất cả các ưu điểm của động cơ điện – độ tin cậy cao, công suất mạnh mẽ và dễ bảo trì", Roman Knyazhenko, Giám đốc điều hành của Skyeton cho biết.

Phiên bản Raybird được thiết kế lại với hệ thống đẩy điện-hydro. Ảnh: Skyeton

Công nghệ hydro trong Raybird không chỉ tập trung vào hiệu suất mà còn nhấn mạnh vào tính bền vững môi trường.

Về mặt hiệu suất: UAV Raybird được thiết kế lại của Skyeton có trọng lượng cất cánh 23 kg và sải cánh 4,7 m, đạt thời gian bay lên đến 12 giờ và đặc biệt yên tĩnh hơn so với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong (ICE).

Các kỹ sư của Skyeton hiện đang tập trung vào việc tăng thời gian bay của máy bay không người lái Raybird lai lên 20 giờ [Raybird tiêu chuẩn, sử dụng ICE, bay liên tục hơn 28 giờ].

Ảnh minh họa do AI tạo.

Hệ thống điện-hydro còn mang lại dấu vết nhiệt không đáng kể, vì động cơ điện sản sinh ít nhiệt hơn so với động cơ đốt trong, đồng thời hoạt động êm ái hơn và có phạm vi độ cao rộng lớn. Những ưu điểm này đặc biệt phù hợp cho các nhiệm vụ trinh sát.

Tải trọng hữu ích lên đến 10 kg cho phép Raybird mang theo các thiết bị chuyên dụng, trong khi trọng lượng tổng thể nhẹ giúp giảm tiêu thụ năng lượng.

Ảnh: Skyeton

Về tính bền vững: Sự đổi mới này không chỉ tối ưu hóa hiệu suất hoạt động mà còn mang lại lợi ích đáng kể về mặt môi trường, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc áp dụng hydro như một nguồn năng lượng thay thế.

Bằng cách sử dụng hydro làm nhiên liệu sạch, hệ thống đẩy điện-hydro giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhiên liệu hydrocarbon truyền thống, từ đó cắt giảm phát thải carbon và các chất ô nhiễm khác.

Ngoài ra, nó còn có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, có thể hoạt động trong mọi điều kiện khí hậu với phạm vi nhiệt độ từ -35°C đến +55°C (mức nước đóng băng nhanh đến mức nhiệt tại Thung lũng Chết, Mỹ).

Raybird hybrid không chỉ nâng tầm hiệu suất hoạt động mà còn góp phần quan trọng vào việc áp dụng hydro như nguồn năng lượng thay thế sạch, hướng tới một tương lai UAV bền vững hơn về cả hiệu quả và môi trường.