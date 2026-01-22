"Phát minh thế kỷ" của Israel rung chuyển thế giới, làm bùng nổ thị trường gần 10 tỷ USD

Trong số 10 đột phá nổi bật kể câu chuyện về thành công công nghệ của Israel có phát minh mang tên: Drip Irrigation (DI) - Hệ thống tưới nhỏ giọt.

Nông dân tại Ấn Độ áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. Ảnh: AKF

Hơn 6 thập kỷ sau khi được kỹ sư gốc Israel Simcha Blass phát minh từ những năm 1960, cả thế giới thời nay "vẫn say mê" sử dụng phương pháp này, đặc biệt trong bối cảnh khan hiếm nước và nông nghiệp hướng đến canh tác bền vững.

Kể từ khi được phát minh đến nay, tưới nhỏ giọt Israel đã tưới cho hơn 15 triệu hecta trên toàn cầu, thay đổi cuộc sống của hàng chục triệu nông dân, và được coi là một trong những phát minh nông nghiệp quan trọng nhất thế kỷ 20–21.

Thế giới "say mê" áp dụng Ở quốc gia như Ấn Độ và Mỹ, tưới nhỏ giọt đã giúp nông dân canh tác bền vững hơn ở những khu vực có nguồn nước hạn chế. Tại Trung Đông, Bắc Phi và một số vùng của Úc, DI đóng vai trò quan trọng trong việc biến những vùng sa mạc cằn cỗi thành đất nông nghiệp màu mỡ. Hệ thống DI cũng đã phát triển đáng kể ở châu Âu, đặc biệt là ở các vùng phía nam như Tây Ban Nha và Ý, giúp đỡ những nông dân đang đối mặt với biến đổi khí hậu và hướng tới năng suất cao hơn.

Sức mạnh thay đổi thế giới nông nghiệp từ giọt nước 0,05ml

0,05ml là con số ước lượng tương đối. Bởi trong phương pháp tưới nhỏ giọt, nước không được tưới dưới dạng "giọt lớn" mà được phân phối liên tục/rất chậm qua các đầu tưới.

Tuy nhiên, cách nói ước lượng này nổi bật lên sức mạnh công nghệ (lĩnh vực vốn đóng góp gần 20% GDP cho nước này) thay đổi thế giới nông nghiệp toàn cầu như thế nào.

Nhờ áp dụng DI, nông dân toàn cầu có thể tiết kiệm tới 50% lượng nước so với các phương pháp truyền thống như phun nước trên diện tích lớn.

Sự phát triển của hệ thống tưới nhỏ giọt có thể được coi là một trong những tiến bộ quan trọng nhất trong nông nghiệp hơn 6 thập kỷ qua. Song, tiềm năng mở rộng hơn nữa là rất lớn nhờ nhu cầu từ những đổi mới công nghệ liên quan như đầu nhỏ giọt chống tắc nghẽn, ống nhựa chứa nước bền bỉ hay hệ thống tự động hóa...

Theo báo cáo mới nhất của MarketsandMarkets, thị trường tưới nhỏ giọt toàn cầu được dự báo sẽ tăng từ 5,6 tỷ USD năm 2024 lên 8,6 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 9,0% trong suốt giai đoạn dự báo.

Một giọt nước khi được đưa đúng chỗ, đúng lúc, đúng lượng trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất chống hạn hán.

Nông dân ngày càng nhận ra lợi ích kinh tế lâu dài của tưới nhỏ giọt, bao gồm giảm chi phí nước và lao động, đồng thời nâng cao năng suất cây trồng. Trước lo ngại ngày càng lớn về tình trạng khan hiếm nước, phương pháp tưới nhỏ giọt được ưa chuộng nhờ hiệu quả tiết kiệm nước vượt trội so với các cách tưới truyền thống.

Bên cạnh đó, nhận thức ngày càng rộng rãi về nông nghiệp bền vững cùng nhu cầu ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đang mở ra những cơ hội lớn cho việc áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trên toàn thế giới.

Tạp chí quốc tế về Tài nguyên nước và kỹ thuật môi trường nhận định, quản lý nguồn nước là nền tảng cho sự thành công của Israel trong nông nghiệp ở các vùng khô hạn, bán khô hạn và khô cận ẩm. Trong đó, tưới nhỏ giọt là công nghệ nổi bật nhất, cho phép nông dân tăng năng suất và chất lượng cây trồng trong khi sử dụng ít nước và phân bón hơn.

Lý tưởng nhất, nước được cung cấp với lượng thích hợp cho toàn bộ bầu rễ của cây, giảm thiểu sự thất thoát nước từ vùng rễ và giảm thiểu sự bay hơi nước vì nước không bị phun vào không khí.

Một giọt nước 0,05ml tưởng chừng vô nghĩa, nhưng khi được đưa đúng chỗ, đúng lúc, đúng lượng – nó trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất chống hạn hán, chống lãng phí, và thúc đẩy an ninh lương thực.