"Kỳ quan bay" của người Israel: Chinh phục cả Mỹ, Ý và Chile

Khi biến đổi khí hậu và sự gia tăng dân số toàn cầu đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với nông nghiệp, công nghệ của Israel cung cấp vô số phát minh và công cụ tiên tiến để giúp nông dân thích ứng.

"Chào mừng bạn đến với kỷ nguyên thu hoạch mới"

Giữa vườn đào chín rộ, một thiết bị bay tự hành "made in Israel" thu hoạch trái đào chín một cách nhẹ nhàng, rồi đưa chúng vào thùng nhằm bảo quản chất lượng và hương vị tròn vẹn nhất.

Thiết bị đó có tên Robot bay tự hành™ do Công ty Công nghệ hàng không Tevel phát triển. Phát minh đột phá này của Tevel đã được cấp 11 bằng sáng chế trên toàn thế giới.

Đến nay, nó là robot duy nhất trên thế giới tương tác vật lý với tán lá và được thiết kế để liên tục bay vào và ra khỏi cây mà không gây hại, giúp giải quyết vấn đề thiếu lao nông động nghiệp.

Ảnh: Tevel

Hệ thống của Tevel bao gồm 8 máy bay không người lái (UAV) được kết nối với một nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thuật toán thị giác máy tính để phân tích hình ảnh trái cây được camera của chúng cung cấp.

Điều này giúp xác định không chỉ loại trái cây nào chín và sẵn sàng thu hoạch, mà còn cả hàm lượng đường và bất kỳ bệnh tật nào.

"Máy bay không người lái sử dụng lực hút để nhẹ nhàng kéo trái cây ra khỏi cành và đặt vào thùng chứa, con người chủ yếu chỉ cần giám sát hoạt động của chúng. Công nghệ này đang được sử dụng tại Israel, Mỹ, Ý và Chile và có hiệu quả trên hơn 40 loại trái cây khác nhau như táo, đào, xuân đào, mận, mơ và lê" - Yaniv Maor, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tevel, cho biết.

Ông nói thêm, hệ thống hoàn toàn tự động, từ quyết định có nên hái trái cây hay không, màu sắc của nó, cho đến cách tiếp cận và hái quả và có thể thu hoạch 24/7.

Công nghệ máy bay không người lái của Israel đang có những bước tiến đáng kể trong nông nghiệp. Tại một quốc gia luôn phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước, nông nghiệp chính xác nhờ máy bay không người lái đang cách mạng hóa các phương pháp canh tác.

Tác động của công nghệ này vượt ra ngoài biên giới Israel, với các giải pháp công nghệ nông nghiệp của Israel đang được áp dụng tại các quốc gia đối mặt với những thách thức nông nghiệp tương tự.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ máy bay không người lái ở Israel là minh chứng cho văn hóa đổi mới của quốc gia này và khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến để giải quyết các vấn đề thực tế.

Khi những "kỳ quan bay" này tiếp tục phát triển, chúng hứa hẹn sẽ định hình lại ngành nông nghiệp, tăng cường an ninh lương thực và mở ra những khả năng mới theo những cách mà chúng ta mới chỉ bắt đầu hình dung.

Robot thụ phấn - Cảm hứng từ 100 triệu năm tiến hóa của côn trùng

Israel không chỉ có Tevel. Họ còn có BloomX.

1/3 lượng thức ăn chúng ta ăn vào là nhờ các loài thụ phấn như ong mật, nhưng... điều gì sẽ xảy ra khi số lượng ong mật không còn đủ? Chưa kể, ong thì cứ tùy hứng mà làm (thụ phấn) và kén chọn thời tiết, còn BloomX thì không!

Tại một vườn bơ ở Eyal, miền trung Israel, một chiếc máy kéo từ từ kéo một thiết bị xuyên qua những tán cây.

Thiết bị thụ phấn đó có tên YAHAV 2400, được hỗ trợ bởi thuật toán AI độc quyền của BloomX.

Ảnh: BloomX



Các thiết bị gắn trên bệ di động, có kích thước bằng lá cờ và hình dáng giống mái chèo thuyền, nhẹ nhàng vuốt ve cây để hút phấn hoa bằng điện tích tĩnh điện, sau đó để phấn hoa lan sang hàng cây tiếp theo.

Thai Sade, người sáng lập kiêm CEO của công ty BloomX của Israel, cho biết việc thụ phấn nhân tạo như vậy có thể giúp tăng năng suất cây trồng để nuôi sống dân số thế giới đang ngày càng tăng.

Ảnh: BloomX

“Việc thụ phấn là một nỗ lực nhằm giải quyết nhiều vấn đề mà chúng ta đang gặp phải hiện nay, và chúng ta dự đoán rằng những vấn đề này sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai”, CEO Sade nói, đồng thời lưu ý đến tình trạng thiếu hụt côn trùng thụ phấn và những rủi ro mà sự nóng lên toàn cầu gây ra cho chúng.

CEO BloomX nói rằng cây bơ cần ong mật để thụ phấn, nhưng chúng ta thực sự không biết liệu chúng có đến hay không, và khi nào. Do đó, BloomX sử dụng thuật toán để dự đoán thời điểm tối ưu nhằm tối đa hóa hiệu quả thụ phấn. Kết quả, việc sử dụng công nghệ của BloomX kết hợp với ong đã giúp tăng năng suất lên tới 40%.