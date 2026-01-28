UAV cảm tử Geran của Nga.

Các cuộc tấn công diễn ra vào ngày 25/1 liên quan đến UAV được điều khiển thông qua liên kết vệ tinh.

Video cho thấy hai cú đánh riêng biệt vào cùng một vị trí, với một người điều khiển dường như đang hỗ trợ hệ thống nhắm mục tiêu của UAV.

Bộ Quốc phòng Nga xác định, các máy bay trực thăng bị phá hủy là một chiếc Mil Mi-24 và một chiếc Mil Mi-8 do Lực lượng Vũ trang Ukraine vận hành.

Đoạn video này trước đó đã được lan truyền trên các kênh Telegram của quân đội Nga.





Chuyên gia tác chiến điện tử người Ukraine, Sergey Beskrestnov, người mới được bổ nhiệm làm cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Mikhail Fedorov, cho biết, không có thêm UAV nào của Nga ở gần đó để truyền lệnh trong cuộc tấn công, cho thấy đây là lần triển khai UAV Geran đầu tiên sử dụng liên kết internet vệ tinh.

“Những chiếc UAV đó được điều khiển thủ công ở độ cao thấp để tránh bị radar phát hiện”, ông Beskrestnov nói.

Quân đội Nga không bình luận về việc UAV Geran nhắm mục tiêu, nhưng cho biết, các cuộc tấn công đã nhắm vào một khu vực cách sân bay Kanatovo 46 km về phía tây ở vùng Kirovograd, sâu bên trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Đầu tháng 1/2026, Bộ Quốc phòng Nga đã phát động một chiến dịch tuyển quân quy mô lớn cho Lực lượng Không người lái của Nga - một lực lượng mới đang được mở rộng nhanh chóng dựa trên kinh nghiệm từ cuộc xung đột ở Ukraine.