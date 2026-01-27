Nga xác lập kỷ lục mới chỉ với đoạn dây dài 5 mét: Một ngành "mũi nhọn" đón tin vui

Các kỹ sư tại Viện Thiết bị Điện vật lý DV Efremov (NIIEFA), một chi nhánh của Rosatom, đã đạt được một cột mốc quan trọng trong nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân bằng cách thử nghiệm dây dẫn siêu dẫn nhiệt độ cao (HTSC).

NIIEFA là viện đầu tiên ở Nga sản xuất và thử nghiệm thành công dây siêu dẫn kích thước thật cho hệ thống điện từ (EMS) của lò phản ứng tokamak sử dụng công nghệ lò phản ứng TRT (viện này là đơn vị thiết kế chính của dự án). Công nghệ đang được phát triển cho lò phản ứng TRT đánh dấu một bước ngoặt so với các vật liệu được sử dụng trong Lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm quốc tế (ITER).

Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các thử nghiệm trên một đoạn dây dài năm mét, đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong kỹ thuật. Đoạn dây này được cấu tạo từ 240 dải HTSC nhúng trong một ma trận ổn định bằng đồng và được bao bọc bởi thép không gỉ.

Theo Andrey Mednikov, trưởng bộ phận nghiên cứu hệ thống siêu dẫn, dây dẫn được thiết kế để chịu được dòng điện 65 kiloampe trong từ trường 18 Tesla. Các thông số này thể hiện một bước tiến đột phá trong công nghệ siêu dẫn, vì mức hiệu suất như vậy chưa từng đạt được trong các hệ thống trước đây.



