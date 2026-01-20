Nga nắm trong tay công nghệ khai thác "vàng lỏng" độc nhất vô nhị: Một mũi tên có thể trúng nhiều đích

Nga đã phát triển một công nghệ độc đáo cho phép khai thác dầu từ các mỏ ở Bắc Cực mà không làm tổn hại đến tầng đất đóng băng vĩnh cửu. Phương pháp này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của các vùng lãnh thổ phía bắc và ngăn ngừa các vấn đề môi trường quy mô lớn.



