UAV "mắt thần trên không" lần đầu tiên xuất hiện tại Triển lãm quy mô lớn nhất Việt Nam

Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề " 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc " đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội thu hút đông đảo người dân đến thăm quan.

Triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút sự tham gia của 28 bộ, ngành Trung ương , 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hàng đầu. Với diện tích rộng lớn, hơn 230 gian hàng được bố trí khoa học, tạo nên một không gian trưng bày hiện đại, đa dạng và đầy màu sắc, thể hiện những thành tựu nổi bật của đất nước trong suốt 80 năm qua.

Ở lĩnh vực công nghệ cao, CT Group (doanh nghiệp vừa có đơn hàng 5.000 UAV với đối tác Hàn Quốc) tiếp tục hé lộ 1 sản phẩm nổi bật: máy bay không người lái (UAV) CT-Spectral 12kg. Đây là dòng sản phẩm ứng dụng trong nông nghiệp, góp phần tái định hình phương thức sản xuất theo hướng bền vững và hiệu quả.

Máy bay không người lái (UAV) CT-Spectral 12kg.

UAV có tải trọng 6 ~ 12 kg, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại.

CT-Spectral 12kg được thiết kế với cấu trúc thông minh, có khả năng gấp gọn, giúp việc vận chuyển và lưu trữ trở nên dễ dàng. Khi gấp lại, máy bay có kích thước 620 x 620 x 600 mm , và khi mở ra là 1100 x 1100 x 600 mm .

Toàn bộ máy bay được chế tạo từ các vật liệu cao cấp, bền bỉ và nhẹ như sợi carbon (carbon fiber) , nhựa ABS và nhôm , đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu. Với trọng lượng 32 kg và 4 trục cánh , CT-Spectral 12kg có khả năng mang theo tải trọng từ 6 đến 12 kg , phù hợp cho nhiều ứng dụng nông nghiệp khác nhau.

Điểm nổi bật của CT-Spectral 12kg nằm ở các công nghệ tiên tiến được tích hợp. Máy bay trang bị cảm biến đa phổ (NDVI) , cho phép phân tích sức khỏe thực vật và tình trạng đất đai một cách chính xác.

Bên cạnh đó, camera quang học và hồng ngoại cung cấp hình ảnh chi tiết, giúp người nông dân dễ dàng theo dõi và đánh giá sự phát triển của cây trồng. Đặc biệt, khả năng bay lập trình theo bản đồ địa hình số (DSM) giúp máy bay thực hiện các nhiệm vụ tự động hóa, từ việc phun thuốc, bón phân đến việc khảo sát diện tích lớn, giảm thiểu sức lao động và nâng cao năng suất.

Trước đó, doanh nghiệp này đã cùng nhiều doanh nghiệp lớn như Viettel, CT Group, Vconex, Realtime Robotics Việt Nam đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm khoa học công nghệ do người Việt thiết kế, làm chủ tại một sự kiện lớn tại Hà Nội hôm 17/8.

Mô hình 1:6 của nguyên mẫu chiếc UAV điện chở khách mang tên CT-2W1 đã nhanh chóng gây sự chú ý của những người tham dự sự kiện. UAV chở hành khách này là dòng thiết bị bay không người lái cỡ lớn ứng dụng công nghệ eVTOL (cất cánh hạ cánh thẳng đứng bằng điện) với tỉ lệ nội địa hóa là 80% trong sản phẩm.

Theo giới thiệu của đại diện CT UAV, tốc độ của CT-2W1 có thể lên tới tối đa 200km/h, khả năng chở 5 người và thời gian bay liên tục lên đến 2 tiếng. Dự kiến, CT UAV sẽ bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Mô hình 1:6 chiếc UAV điện chở khách mang tên CT-2W1.

Về công năng, thiết bị bay không người lái sẽ ứng dụng trong vận chuyển hàng không đô thị . Sản phẩm sẽ trở thành mắt xích quan trọng của mạng lưới UAM (nội đô) và RAM (liên vùng) giảm tải tắc nghẽn cho hạ tầng giao thông mặt đất và kiến tạo nên một môi trường đô thị thông minh, bền vững.

Đại diện CT UAV cho biết trong quá trình phát triển CT-2W1 cũng gặp nhiều thách thức vì là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Doanh nghiệp này đặt mục tiêu sẽ tạo ra bước đột phá trong giao thông vận tải đô thị và du lịch không chỉ ở Việt Nam mà còn Đông Nam Á với các sản phẩm UAV chở khách.