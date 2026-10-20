UAV chở chất nổ của Ukraine rơi xuống lãnh thổ Litva

Thủ tướng Litva Mindaugas Sinkevicius xác nhận, 1 UAV mang chất nổ của Ukraine đã rơi xuống nước này hôm 18/10, làm hỏng xe ô tô chở khách.

Lực lượng cảnh sát Litva được điều đến hiện trường vụ UAV Ukraine rơi, ngày 18/10/2026.

Litva đã kích hoạt cảnh báo không phận cấp cao ở một số khu vực của nước này, sau khi 1 UAV xâm nhập từ khu vực Schengen, vượt qua biên giới với Ba Lan, rơi xuống huyện Pasvalys phía Bắc, gần biên giới Latvia.

Theo ông Vilmantas Vitkauskas, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia, mảnh vỡ từ UAV đã làm hư hại một chiếc xe đang đi ngang qua, nhưng không có ai bị thương.

Thủ tướng Sinkevicus cho biết, phản ứng đối với vụ việc này khác với các thủ tục tiêu chuẩn, vì UAV đến từ một quốc gia thành viên NATO.

“UAV đã xâm nhập từ khu vực Schengen, vượt qua biên giới với Ba Lan, vì vậy phản ứng có phần khác biệt.

Tất nhiên, các máy bay chiến đấu đã được điều động và theo dõi vật thể di chuyển, nhưng không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường do điều kiện thời tiết xấu”, ông Sinkevicus nói.

Hôm 19/10, Thủ tướng Sinkevicus xác nhận, UAV đó được xác định là vũ khí tấn công của Ukraine, đang mang theo một đầu đạn nổ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas, UAV này có khả năng là một phần của cuộc tấn công lớn của Ukraine nhằm vào St. Petersburg ở Nga.

“Một số UAV đã bị hệ thống tác chiến điện tử Nga điều khiển chệch hướng và rơi vào lãnh thổ của chúng ta. UAV này là hậu quả của vụ tấn công vào St. Petersburg”, vị bộ trưởng nói với đài truyền hình LRT.

Ông cũng xác định UAV này là mẫu FVP-1 của Ukraine.

Theo Thống đốc Aleksandr Beglov, vụ tấn công UAV của Ukraine vào St. Petersburg đêm 18/10, khiến một người thiệt mạng và năm người khác bị thương.

Vụ việc cũng gây hư hại cho hơn chục tòa nhà chung cư và gây ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu.

Nga đã lên án hoạt động quân sự của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng Nga, gọi đó là các cuộc tấn công khủng bố nhằm bù đắp cho những thất bại trên chiến trường, nơi lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến công.