Bộ Quốc phòng Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 3/3 cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã đối phó với 186 tên lửa và 812 máy bay không người lái (UAV) phóng về phía nước này kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra.

Thiếu tướng Abdul Nasser Mohammed Al-Humaidi, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng UAE cho biết, các hệ thống phòng không nước này đã làm việc hết sức hiệu quả, đánh chặn thành công 172 tên lửa, 13 quả khác rơi xuống biển, chỉ có một tên lửa rơi xuống lãnh thổ nước này.

Hệ thống phòng không của UAE cũng phát hiện 812 máy bay không người lái của Iran bay về phía UAE và tiêu diệt tới 755 chiếc, chỉ có 57 chiếc rơi xuống lãnh thổ nước này.

Ngoài tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, hệ thống phòng không UAE cũng đã phát hiện và phá hủy tám tên lửa hành trình các loại.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng UAE nhấn mạnh, với sự hoạt động hiệu quả của hệ thống phòng không, tổng cộng chỉ có 3 người thiệt mạng, 68 trường hợp bị thương nhẹ, cũng như một số thiệt hại từ nhẹ đến trung bình đối với các cơ sở dân sự của nước này.

Theo giới truyền thông vùng Vịnh, thương vong và thiệt hại được báo cáo ở ít nhất 9 quốc gia đồng minh của Mỹ xung quanh Iran, sau khi Iran tấn công hàng loạt căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông, cùng với một số mục tiêu dân sự của các quốc gia bị Tehran coi là “tiếp tay cho Washington”.

Ngoài UAE, các quốc gia khác như: Oman, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Jordan, Iraq đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Ngày 3/3, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, Saudi Arabia đã bị tấn công bằng máy bay không người lái, gây ra hỏa hoạn lớn.

Vụ tấn công xảy ra khi Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi tất cả công dân Mỹ rời khỏi hơn chục quốc gia Trung Đông do những rủi ro liên quan đến leo thang căng thẳng đang đẩy khu vực vào tình trạng hỗn loạn.

14 quốc gia nằm trong cảnh báo, gồm: Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel và các vùng lãnh thổ Palestine, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, UAE và Yemen.