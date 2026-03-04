Tôi chuyển sang iPhone nhưng rồi lại nhớ Android “không chịu nổi” chỉ vì điều này: Ai bảo cứ iPhone là hơn?

Sau nhiều năm gắn bó với Android làm điện thoại chính, cây bút Yash Wate của MakeUseOf đã quyết định chuyển sang dùng iPhone.

Có những sự khác biệt đập vào mắt ngay lập tức, nhưng cũng có những thứ chỉ lộ diện trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Sau cùng Yash bắt đầu nhớ những tính năng tiện dụng trên Android mà trên iPhone muốn dùng thì mất khá nhiều công sức.

Dưới đây là chia sẻ của anh.

Hệ thống điều hướng

Khác biệt đầu tiên tôi nhận thấy chính là cách điều hướng. Trên Android, việc quay lại (back) hoặc thoát khỏi ứng dụng cực kỳ dễ dàng vì hệ thống coi đây là một hành động liền mạch ở mọi nơi.

Dù bạn đang ở sâu trong menu cài đặt hay đang chuyển đổi giữa các màn hình trong một ứng dụng, cùng một cử chỉ hoặc nút bấm luôn phản hồi theo một cách duy nhất. Bạn không cần phải khựng lại để suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi một màn hình — bạn chỉ việc ấn "back", và nó hoạt động.

Nút "Quay lại" trên iPhone thường nằm trên cùng, khó với tay.

iPhone lại xử lý việc này theo cách khác, và chính sự thiếu nhất quán đó đôi khi gây ra ức chế. Cử chỉ vuốt từ cạnh trái để thoát hoạt động ở nhiều nơi, nhưng không phải tất cả. Có những ứng dụng bố trí mũi tên quay lại ở góc trên, số khác lại dùng nút "Xong" (Done), hoặc dấu "X".

Chúng thay đổi tùy thuộc vào việc bạn đang ở đâu, khiến bạn luôn phải đảo mắt quét màn hình chỉ để tìm xem ấn vào đâu thì thoát ra. Trên những chiếc iPhone màn hình lớn, các nút điều khiển ở góc trên này cũng nằm ngoài tầm với, khiến việc sử dụng một tay trở nên vụng về.

Sự thiếu nhất quán này càng lộ rõ khi bạn thao tác sâu hơn. Android giữ nguyên một hành động "back" xuyên suốt các lớp ứng dụng, đưa bạn lùi lại từng màn hình một. Trong khi đó trên iOS, mỗi lớp ứng dụng lại có quy tắc riêng, làm đứt gãy nhịp độ thao tác và buộc người dùng phải đưa ra những quyết định nhỏ nhưng không cần thiết mỗi lần sử dụng.

Kiểm soát âm lượng riêng biệt

Android cho phép bạn kiểm soát âm lượng riêng lẻ cho nhạc chuông, đa phương tiện, thông báo và báo thức, giúp mỗi danh mục luôn độc lập với nhau. Việc đeo tai nghe khi đi làm là một ví dụ điển hình. Bạn có thể để âm lượng đa phương tiện ở mức cao để nghe nhạc, đồng thời hạ thấp âm thanh thông báo để chúng không làm phiền bạn mỗi vài phút. Mỗi luồng âm thanh sẽ nằm đúng mức bạn đã thiết lập mà không ảnh hưởng đến các luồng khác.

Điện thoại Android có thể chỉnh âm lượng của từng danh mục.

Trên iPhone, sự tách biệt đó không tồn tại theo cùng một cách. Các nút cứng chủ yếu điều khiển âm lượng đa phương tiện, còn âm lượng nhạc chuông hoặc âm báo thường phải điều chỉnh trong phần Cài đặt. Khi bạn cần các mức âm thanh khác nhau cho những mục đích khác nhau cùng một lúc, không có cách nào nhanh chóng để thực hiện điều đó.

Trải nghiệm gõ phím phong phú

Bàn phím Android đi kèm với nhiều tiện ích tích hợp hơn hẳn, bao gồm hàng phím số riêng biệt, lịch sử khay nhớ tạm và gợi ý văn bản thông minh hơn. Đây không phải là những tiện ích bổ sung mà bạn phải đi tìm kiếm — chúng luôn ở đó.

Lịch sử khay nhớ tạm là thứ tôi nhớ nhất sau khi chuyển sang iOS. Trên Android, bạn có thể sao chép nhiều mục từ các ứng dụng khác nhau và dán bất kỳ mục nào bạn cần sau đó; việc sao chép một thứ mới không ngay lập tức xóa sạch những gì bạn đã sao chép trước đó.

Bàn phím trên Android có nhiều tính năng hơn.

Trên iOS, không có tùy chọn như vậy; bất cứ thứ gì bạn sao chép cuối cùng là tất cả những gì bạn có. Nếu chẳng may bạn sao chép nhầm một thứ mới, mục trước đó sẽ biến mất hoàn toàn.

Đa nhiệm chia đôi màn hình

Đa nhiệm là một lĩnh vực khác mà Android tỏ ra vượt trội hơn nhiều. Hầu hết các điện thoại Android đều hỗ trợ chế độ chia đôi màn hình (split-screen) và trong một số trường hợp là cửa sổ ứng dụng nổi, cho phép bạn mở hai ứng dụng và tương tác với cả hai cùng lúc.

Tôi thường dùng tính năng này để trả lời tin nhắn trong khi đang tham khảo thông tin từ một ứng dụng khác. Khi cả hai đều hiển thị, công việc được hoàn thành chỉ trong một lần thao tác, và bạn ít bị quên chi tiết hoặc phải chuyển đổi qua lại liên tục.

Trên iPhone, khả năng đa nhiệm chủ yếu giới hạn ở việc chuyển đổi ứng dụng nhanh và tính năng Hình trong Hình (Picture-in-Picture) cho video và cuộc gọi. Bạn có thể xem video trong khi lướt web hoặc nhắn tin, nhưng không thể đặt hai ứng dụng đầy đủ cạnh nhau để tương tác. Khi cần di chuyển thông tin giữa các ứng dụng — như sao chép số điện thoại, kiểm tra ngày tháng hoặc so sánh chi tiết — bạn thường phải thực hiện quy trình chuyển đổi qua lại.

Dù không phải lúc nào cũng dùng đến chia đôi màn hình, nhưng khi cần, nó thực sự giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian trên Android.

Màn hình iPhone đã lớn hơn đáng kể trong những năm qua, và những chiếc iPhone hiện đại hoàn toàn đủ không gian để việc chạy hai ứng dụng song song trở nên thực tế, tương tự như những gì điện thoại Android cùng kích cỡ đang làm. Điều này khiến sự vắng bóng của tính năng chia đôi màn hình thực thụ giống như một lựa chọn về phần mềm hơn là giới hạn về phần cứng.

Xóa cache và dữ liệu ứng dụng

Khi một ứng dụng bắt đầu chạy chậm hoặc hoạt động bất thường, Android cung cấp cho bạn một cách trực tiếp để xử lý. Bạn có thể mở cài đặt lưu trữ của ứng dụng và xóa bộ nhớ đệm (cache), thao tác này sẽ loại bỏ các tệp tạm thời mà không đụng đến thông tin đăng nhập hay dữ liệu đã lưu của bạn. Nếu cách đó không hiệu quả, bạn có thể xóa toàn bộ dữ liệu ứng dụng để đưa nó về trạng thái mặc định ban đầu mà không cần gỡ bỏ ứng dụng.

iOS không cung cấp tùy chọn xóa cache trực tiếp tương tự. Có một tính năng là "Gỡ bỏ ứng dụng" (Offload App) giúp giữ lại dữ liệu của bạn, nhưng bạn vẫn phải cài đặt lại ứng dụng trước khi có thể sử dụng tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc phải tải lại, chờ đợi và đôi khi là phải đăng nhập lại từ đầu. Cách này vẫn hiệu quả, nhưng nó tốn công sức hơn mức cần thiết cho một vấn đề nhỏ.

Lời kết: Vẫn trân trọng cả hai

iPhone làm tốt rất nhiều thứ. Phần cứng nhanh, các bản cập nhật đến một cách tin cậy và mọi thứ hoạt động liền mạch nếu bạn đã ở sẵn trong hệ sinh thái Apple. Thế nhưng, bạn chỉ nhận ra những điều nhỏ nhặt đó quan trọng đến nhường nào khi chúng không còn nữa. Tôi không hề ngừng yêu thích iPhone, tôi chỉ cảm thấy nhớ những tiện ích trên Android mà bấy lâu nay mình đã coi là điều hiển nhiên.