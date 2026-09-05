Người đàn ông Singapore này nghỉ hưu ở tuổi 35 mà không cần trở nên giàu có.

Ở tuổi 35, khi nhiều người đang tăng tốc trên con đường sự nghiệp, Colin Lau lại đứng trước một biến cố lớn khi mất việc. Không vội vã tìm kiếm một công việc mới, người đàn ông Singapore đã đưa ra lựa chọn khác thường. Ông dùng tiền tiết kiệm mua đứt một căn hộ cũ, cắt giảm mạnh chi phí sinh hoạt và từng bước xây dựng cuộc sống “nghỉ hưu sớm” khi không còn phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương hằng tháng.

Gần hai thập kỷ sau, câu chuyện của ông được CNA giới thiệu đã thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều tranh luận. Không ít ý kiến không hiểu tại sao người đàn ông này lại sống được như vậy dù đang khỏe mạnh.

Người dùng YouTube @wumingkkk có một vài đồng nghiệp cũng tích cực tiết kiệm nhưng lại qua đời "từ một đến bốn năm" sau khi nghỉ hưu. “Tiết kiệm tích cực có thể mang lại sự an toàn về tài chính, nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro trì hoãn quá nhiều niềm vui trong cuộc sống,” @wumingkkk viết.

Tuy vậy, cũng người dùng YouTube khác đã đáp trả những người khác đặt câu hỏi về kế hoạch nghỉ hưu của Lau. "Nếu anh ấy hạnh phúc thì chúng ta có quyền gì mà nói anh ấy không hạnh phúc?", @lecherhao86 viết.

Nỗi ám ảnh về mất việc từ khi còn nhỏ

Tư duy tài chính của Colin Lau được hình thành từ một ký ức thời thơ ấu. Khi còn là học sinh tiểu học, ông từng chứng kiến người dì bật khóc vì bị mất việc. Theo lời kể của Lau, dì ông khi đó đã ở độ tuổi ngoài 40, cũng là giai đoạn phải đối mặt với hàng loạt áp lực tài chính như trả tiền nhà và chăm lo cho gia đình.

Hình ảnh đó khiến Lau sớm nhận ra rằng công việc không phải lúc nào cũng ổn định mãi mãi. Khi trưởng thành và trở thành giáo viên dạy tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, ông luôn chuẩn bị tinh thần cho khả năng một ngày nào đó nguồn thu nhập chính có thể biến mất.

Trong khi nhiều người có xu hướng nâng cao mức sống khi thu nhập tăng lên, Lau lại chọn hướng đi ngược lại. Mục tiêu của ông là tích lũy đủ tiền để không rơi vào cảnh khó khăn nếu mất việc. Do đó, ông làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tới 80-90% thu nhập.

Khi bước sang tuổi 35 và vẫn còn độc thân, Lau từng nghĩ mình cần thêm khoảng 10 năm nữa mới đủ điều kiện nghỉ hưu. Thế nhưng biến cố xảy ra sớm hơn dự tính khi trung tâm ngoại ngữ nơi ông làm việc đóng cửa, ông thất nghiệp.

Quyết định mua nhà thay vì tiếp tục đi làm

Sau khi mất việc, Lau không lập tức quay trở lại thị trường lao động. Một cuộc trò chuyện với người môi giới bất động sản đã khiến ông suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề nhà ở và khoản vay dài hạn. Ông quyết định tìm mua căn hộ rẻ nhất tại Singapore để có thể thanh toán toàn bộ bằng số tiền tiết kiệm của mình. Với Lau, việc mua một căn nhà giá cao bằng khoản vay kéo dài hàng chục năm sẽ khiến ông phải tiếp tục phụ thuộc vào công việc trong thời gian rất dài.

Năm 2007, ông mua một căn hộ cũ ba phòng với giá 87.000 SGD. Căn nhà nằm ở tầng trên cùng, có không gian thoáng đãng, thang máy đi thẳng đến căn hộ và vị trí gần khu vực Orchard Road. Điểm đánh đổi là khi mua, thời hạn sở hữu của căn hộ chỉ còn lại khoảng 64 năm.

Tuy nhiên, Lau không quá bận tâm. Ông còn hài hước rằng căn hộ được xây dựng cùng năm mình chào đời nên về lý thuyết, ông vẫn có thể sống ở đó cho tới khi 99 tuổi.

Để tạo dòng tiền, Lau cho thuê một phòng trống trong nhà với giá 900 SGD mỗi tháng. Sau khoảng 8 năm, tiền cho thuê tích lũy đã giúp ông bù lại chi phí mua căn hộ. Bên cạnh đó, ông còn có nguồn thu định kỳ từ các hợp đồng bảo hiểm đã đáo hạn trong thời gian nghỉ hưu.

Tổng thu nhập hằng tháng của ông vào khoảng 2.500 SGD, trong khi chi phí sinh hoạt thực tế thấp hơn rất nhiều. Lau cho biết ở tuổi 55, ông hiện chi tiêu dưới 150 SGD mỗi tháng (tương đương 3 triệu VNĐ). Khoảng 5 năm trước, con số này thậm chí chưa đến 90 SGD. Một phần hóa đơn sinh hoạt được chia sẻ với người thuê nhà, trong khi ông cũng nhận được một số khoản hỗ trợ và hoàn trả theo chính sách hiện hành.

Không xem lối sống tiết kiệm là sự thiếu thốn

Cuộc sống của Lau khiến không ít người cho rằng ông đang tiết kiệm đến mức cực đoan. Tuy nhiên, người đàn ông 55 tuổi khẳng định bản thân không cảm thấy thiếu thốn.

Ông từng muốn sở hữu một căn hộ rộng hơn nhưng chấp nhận từ bỏ mong muốn này để đổi lấy cơ hội nghỉ hưu sớm. Lau không có con và hiện nuôi một chú chó nhỏ mà ông gọi vui là “đứa con lông lá”.

Những thú vui chính của ông không đòi hỏi nhiều tiền. Lau dành thời gian nghe nhạc, đọc sách, nghe podcast và tìm hiểu các kiến thức mới. Theo ông, phần lớn niềm vui tinh thần này đều miễn phí hoặc có chi phí rất thấp.

Một thói quen khác giúp ông giảm chi tiêu là nhặt nhạnh những món đồ còn tốt nhưng bị người khác bỏ đi. Có lần ông kiếm được chiếc giường với chiếc nệm gần như còn mới.

Tuy nhiên, Lau không chỉ thu gom đồ phục vụ nhu cầu cá nhân. Trong gần một thập kỷ, ông còn thực hiện hoạt động từ thiện bằng cách vận động quyên góp đồ đã qua sử dụng và gửi hàng nghìn vật dụng đến các khu ổ chuột tại Manila, Philippines.

Thử thách lớn nhất sau gần 20 năm nghỉ hưu

Cuộc sống tiết kiệm của Lau cũng phải đối diện với một thử thách nghiêm trọng vào năm trước. Vấn đề sức khỏe bắt đầu bằng tình trạng sưng chân, sau đó ông bị ngất và phải nhập viện.

Lau trải qua 15 ca phẫu thuật và nằm viện tổng cộng 62 ngày. Hóa đơn điều trị lên tới 146.000 SGD, cao hơn cả số tiền ông từng bỏ ra để mua căn hộ.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị bảo hiểm từ trước giúp ông không rơi vào khủng hoảng tài chính. Lau lựa chọn điều trị cơ bản nhất, được hưởng trợ cấp 80%. Phần chi phí còn lại được thanh toán thông qua tài khoản và bảo hiểm.

Dù vậy, ông hiểu rằng chi phí chăm sóc sức khỏe sẽ là một trong những vấn đề quan trọng khi tuổi cao. Lau dự tính trong tương lai có thể thuê người chăm sóc khi không còn tự lo được cho bản thân, hoặc vào viện dưỡng lão nếu cần thiết.

Vì thế, dù đã nghỉ hưu từ rất sớm, ông vẫn không cho rằng mình có thể ngừng chuẩn bị cho những bất trắc.

(*Theo CNA)