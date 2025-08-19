Tỷ phú Trần Đình Long tung "cú đấm" 5 tỷ USD, 15.000 người lao động hưởng lợi

Sáng nay, Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Tâm – Giai đoạn 1 và Cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Đây là các dự án trong chương trình khởi công, khánh thành 80 công trình trọng điểm quốc gia nhân dịp chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Dự án Cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk được chia làm 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng. Dự án Cảng Bãi Gốc sẽ phục vụ trực tiếp nhu cầu hình thành và phát triển khu công nghiệp Hòa Tâm, liên hợp lọc dầu, luyện kim và ngành năng lượng tại khu vực.

Cảng có quy mô gồm 13 bến cập tàu chuyên dùng có tải trọng tới 250.000 DWT; 6 bến cập tàu tổng hợp trọng tải đến 50.000 DWT; 6 bến xuất hàng lỏng/khí trọng tải đến 50.000DWT và 01 bến SPM. Trước 2030, cảng được xây dựng đảm bảo bốc dỡ, khai thác lượng hàng hóa khoảng 26 triệu tấn/ năm.

Trước đó, ngày 30/5/2025, UBND Phú Yên (nay là Đắk Lắk) chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1).

Dự án do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) thực hiện với quy mô sử dụng đất khoảng 491 ha; tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Khu công nghiệp Hòa Tâm được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng với mục tiêu sẽ phục vụ cho việc hình thành Khu liên hợp gang thép Hòa Phát có công suất dự kiến 6 triệu tấn.

Đại diện Bộ Công Thương, Ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Hòa Phát cùng bấm nút khởi động dự án

Đại điện Hoa Phát cho biết, tập đoàn quyết định đầu tư Cảng Bãi Gốc và Khu liên hợp sản xuất gang thép với tổng vốn đầu tư 120.000 tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD) vào tỉnh trong giai đoạn từ 2025 – 2030. Trong đó Khu liên hợp gang thép được chia làm hai giai đoạn với tổng công suất 6 triệu tấn/năm. Giai đoạn 1 công suất 3 triệu tấn/năm được triển khai từ cuối năm 2025. Khi hoàn thành dự án, năng lực sản xuất thép của Hòa Phát đạt 22 triệu tấn/năm.

"Việc thực hiện các dự án này nhằm hiện thực hóa những cam kết của Tập đoàn với Chính phủ và tỉnh Đắk Lắk. Với truyền thống và bề dày kinh nghiệm 33 năm qua, Hòa Phát sẽ thực hiện rất nhanh và hiệu quả.

Các dự án trên khi hoàn thành sẽ nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp thép thế giới, đóng góp ngân sách nhà nước 10.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 15.000 lao động, ưu tiên tối đa người địa phương", ông Trần Đình Long Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát chia sẻ.

Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với 16 triệu tấn thép/năm, tương đương Top 30 thế giới. Tập đoàn đã tạo việc làm cho 33.000 lao động trực tiếp và hàng chục vạn lao động gián tiếp trên cả nước. Mỗi năm Hòa Phát đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 15.000 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, tập đoàn đạt doanh thu hơn 74.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 23% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, Hòa Phát đặt kế hoạch kinh doanh 170.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, sau sáu tháng đầu năm, Tập đoàn đã hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 7.100 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước. Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương là hai công ty thành viên đóng góp lớn nhất, lần lượt là 4.100 tỷ đồng và 1.155 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh Quảng Ngãi và TP. Hải Phòng.

Tính từ năm 2007 đến nay, từ khi Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán đến 30/06/2025, Hòa Phát đã đóng góp 95.000 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước. Năm 2024, Tập đoàn Hòa Phát nộp ngân sách 13.500 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.