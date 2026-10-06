Tỷ phú Trần Đình Long “lấy lại” gần 1.000 tỷ đồng sau thông tin con trai muốn gom 50 triệu cổ phiếu Hòa Phát

Kết phiên giao dịch ngày 5/10, thị giá cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát đứng tại 20.500 đồng/cổ phiếu, tăng 450 đồng, tương đương 2,24% so với giá tham chiếu 20.050 đồng. Khối lượng giao dịch đạt gần 32 triệu cổ phiếu. Vốn hóa Hòa Phát tăng khoảng 3.847 tỷ đồng trong một phiên, lên hơn 175.200 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố gần nhất, ông Long đang sở hữu khoảng 2,178 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,797% vốn điều lệ tập đoàn. Với mức tăng 450 đồng/cổ phiếu, riêng giá trị lượng cổ phiếu đứng tên ông Long đã tăng khoảng 980 tỷ đồng trong phiên 5/10.

Ở mức giá 20.500 đồng/cổ phiếu, số cổ phần HPG của Chủ tịch Hòa Phát có giá trị khoảng 44.650 tỷ đồng.

HPG bật tăng sau thông tin con trai ông Long muốn mua 50 triệu cổ phiếu

Diễn biến tích cực của HPG xuất hiện sau thông tin ông Trần Vũ Minh, con trai ông Trần Đình Long, đăng ký mua thêm 50 triệu cổ phiếu HPG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 7/10 đến ngày 5/11/2026, bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Tính theo mức giá 20.050 đồng/cổ phiếu tại thời điểm công bố thông tin, ông Minh cần khoảng 1.002,5 tỷ đồng nếu mua đủ lượng đăng ký.

Trước giao dịch, ông Minh sở hữu hơn 230,65 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng 2,732% vốn. Nếu mua đủ 50 triệu cổ phiếu, lượng sở hữu sẽ tăng lên hơn 280,65 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 3,32% vốn Hòa Phát.

Chỉ riêng lượng cổ phiếu ông Minh đang sở hữu cũng tăng thêm khoảng 104 tỷ đồng về giá trị trong phiên 5/10.

Đây là lần thứ hai trong năm 2026 con trai Chủ tịch Hòa Phát đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu HPG. Tháng 3, ông Minh từng đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu nhưng thực tế mua được khoảng 33,3 triệu đơn vị, tương đương gần 67% lượng đăng ký. Nguyên nhân được công bố khi đó là diễn biến thị trường không phù hợp với kế hoạch giải ngân.

Gia đình Chủ tịch Hòa Phát tăng hơn 1.300 tỷ đồng tài sản

Ngoài ông Trần Đình Long và ông Trần Vũ Minh, bà Vũ Thị Hiền, vợ Chủ tịch Hòa Phát, hiện sở hữu khoảng 580,8 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng 6,879% vốn.

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong, doanh nghiệp do ông Trần Vũ Minh làm giám đốc, cũng đang nắm gần 3,98 triệu cổ phiếu HPG.

Tổng lượng cổ phiếu do ông Minh và những người có liên quan sở hữu hiện vào khoảng 2,99 tỷ cổ phiếu. Nếu tính theo mức tăng 450 đồng trong phiên 5/10, giá trị lượng cổ phiếu này tăng khoảng 1.345 tỷ đồng chỉ trong một ngày giao dịch.

Trước đó, HPG đã trải qua nhịp giảm khá mạnh. Trong phiên 2/10, cổ phiếu từng xuống 19.600 đồng, thuộc vùng giá thấp nhất trong khoảng một năm. Tính từ đầu năm đến thời điểm đó, HPG giảm khoảng 15% và thấp hơn hơn 30% so với vùng đỉnh trong năm.