Tỷ phú Phạm Nhật Vượng “khoe” Robot mini hình người mới lên trình bất ngờ

MiniMotion đã được trình diễn với các thử thách vượt chướng ngại vật, duy trì và lấy lại thăng bằng, tự đứng dậy sau khi ngã, cùng các chuyển động thể thao và nhào lộn có độ phức tạp cao.

VinMotion mới đây đăng tải video giới thiệu robot hình người MiniMotion.

Trong video dài khoảng 1 phút 30 giây, VinMotion tập trung trình diễn khả năng vận động của robot.

Nguồn: Facebook VinMotion

MiniMotion cho thấy khả năng leo trèo, giữ thăng bằng trong quá trình di chuyển. Trong video, robot tiến đến một bục gỗ cao, sử dụng đồng thời tay và chân để bám vào mép, nâng cơ thể lên trên rồi đứng dậy. Robot nhảy từ trên bục cao xuống và tiếp đất bằng động tác nhào lộn.

Khả năng tự đứng dậy sau khi mất thăng bằng cũng được VinMotion đưa vào màn trình diễn. MiniMotion có thể bật dậy từ trạng thái nằm ngửa trên sàn sang đứng thẳng trở lại. Robot xoay thân, chống tay xuống mặt đất, đưa chân về vị trí làm điểm tựa rồi nâng toàn bộ cơ thể lên.

Robot có thể chịu tải tới 85kg, Khi một người trưởng thành trèo lên robot tự biết điều chỉnh các khớp để giữ thăng bằng.

Tiếp đó, hai robot MiniMotion xuất hiện trong một màn đối kháng mô phỏng boxing, thực hiện các động tác thủ thế, đưa tay ra đòn và phản ứng với chuyển động của robot còn lại. Khi bị mất thăng bằng và ngã xuống sàn, robot có thể tự đứng dậy.

Cuối video tập trung nhiều nhất vào khả năng điều khiển toàn thân. MiniMotion liên tục thực hiện các động tác lăn, xoay người, chống tay xuống sàn và lộn ngược ra sau.

Như vậy, những gì VinMotion công bố lần này không chỉ dừng ở khả năng đi lại của robot hình người. MiniMotion đã được trình diễn với các thử thách vượt chướng ngại vật, duy trì và lấy lại thăng bằng, tự đứng dậy sau khi ngã, cùng các chuyển động thể thao và nhào lộn có độ phức tạp cao.

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