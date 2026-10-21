Tỷ phú Phạm Nhật Vượng “đưa” chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất nhì Châu Á

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có phiên tăng mạnh nhất trong hơn nửa năm với đàu tàu là cổ phiếu nhóm Vingroup.

Thị trường chứng khoán Việt nam bất ngờ có phiên bất ngờ bứt phá, VN-Index tăng 46,7 điểm (+2,76%) lên mức 1.738,67 điểm. Đây là mức tăng mạnh của chỉ số trong hơn nửa năm, kể từ ngày 8/4 năm nay. Con số 2,76% cũng đưa chứng khoán Việt Nam nằm trong top thị trường tăng mạnh nhất Châu Á ngày 21/10, chỉ sau Hàn Quốc.

Lực kéo về mặt điểm số tập trung ở nhóm Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. 4 cổ phiếu VIC, VHM, VPL, VRE đóng góp đến gần 34 điểm vào VN-Index. Đáng chú ý, VIC, VHM và VRE thậm chí còn tăng kịch trần trong khi VPL tăng gần 4%.

Điểm sáng trong phiên vừa qua là dòng tiền cũng đã có sự lan toả với sắc xanh trải rộng trên hầu hết các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép… Nhờ đó, thanh khoản cũng được cải thiện rõ rệt, khối lượng khớp lệnh trên HoSE đạt trên 800 triệu đơn vị, cao nhất trong vòng 2 tháng. Giá trị khớp lệnh tương ứng đạt 16.600 tỷ đồng.

Một điểm tích cực nữa là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khi chấm dứt chuỗi 20 phiên bán ròng liên tiếp trên HoSE. Trong phiên 21/10, khối ngoại mua ròng 193 tỷ đồng, con số không lớn nhưng phần nào cho thấy lực bán đã yếu dần. Đây là tiền đề để nhà đầu tư kỳ vọng vào một sự đảo chiều của dòng vốn ngoại dù vẫn cần thời gian kiểm chứng.

Một phiên bứt phá mạnh chưa thể xác nhận thị trường đã tạo đáy thực sự hay chưa. Tuy nhiên, đây là một phiên mang tính giải toả quan trọng diễn ra đúng vào thời điểm nhạy cảm khi cao điểm mùa BCTC quý 3 đang đến gần. Kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết tiếp tục giúp định giá thị trường “mềm” hơn.

Theo báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp vẫn là điểm sáng. BSC đã nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 của nhóm doanh nghiệp trong phạm vi nghiên cứu lên 26%, cao hơn 6 điểm phần trăm so với báo cáo tháng 7.

Sang năm 2027, lợi nhuận được kỳ vọng tiếp tục tăng 12%, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm lại, BSC đánh giá đây vẫn là mức khả quan khi đặt trong bối cảnh nền lợi nhuận năm 2026 đã tăng mạnh.

Theo BSC, đây là thời điểm phù hợp để phân bổ cổ phiếu cho mục tiêu trung và dài hạn, khi định giá thị trường đang ở vùng hấp dẫn và lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng duy trì tăng trưởng trong năm 2027. Về chiến lược đầu tư, BSC ưu tiên những nhóm ngành hưởng lợi từ động lực tăng trưởng nội địa, có mức định giá rẻ hoặc hợp lý.