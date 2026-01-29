Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cấp 8 triệu đồng/tháng cho 20.000 người học lĩnh vực tỷ USD, điểm khác biệt là gì?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Hôm qua (28/1), Tập đoàn Vingroup công bố triển khai chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI thực chiến quy mô lớn, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho đất nước. Chương trình này được Vingroup dự kiến triển khai trong vòng 2 năm, với mục tiêu đào tạo 10.000 - 20.000 nhân sự có chuyên môn cao về AI, đáp ứng những đòi hỏi thực tế của công việc và cuộc sống.

Đối tượng đào tạo là tất cả cá nhân đáp ứng điều kiện tuyển sinh, đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành có liên quan gần với trí tuệ nhân tạo (AI). Đáng chú ý, học viên không chỉ được miễn phí đào tạo mà còn được nhận phụ cấp 8 triệu đồng/tháng trong suốt quá trình học tập. Thông tin này ngay lập tức đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Lý giải về thông tin miễn phí đào tạo và được nhận phụ cấp 8 triệu đồng mỗi tháng, theo TS Lê Mai Lan: "Mục tiêu rất đơn giản là để người học yên tâm học và làm, không bị áp lực tài chính khi chuyển hướng sang AI. Chúng tôi không đặt ra ràng buộc bắt buộc nào sau đào tạo".

Ngoài ra, theo Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, sau khi hoàn thành chương trình kéo dài 12 tuần hoàn toàn miễn phí, học viên đáp ứng yêu cầu công việc hoàn toàn có cơ hội được tuyển dụng chính thức vào các công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup. Mức lương phụ thuộc vào năng lực thực tế, nhưng với những vị trí phù hợp, thu nhập của học viên hoàn toàn có thể lên tới khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Hơn nữa, học viên tốt nghiệp sẽ nhận chứng chỉ đào tạo do VinUni và Vingroup đồng cấp. Đây là một "tấm hồ sơ" đủ uy tín để họ tìm cơ hội tại các doanh nghiệp công nghệ khác.

TS Lê Mai Lan là Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học VinUni. Ảnh: VIC

Chia sẻ về lý do triển khai một chương trình đào tạo AI thực chiến quy mô lớn tại thời điểm này, TS Lê Mai Lan cho biết: "Chúng tôi nhìn thấy một khoảng trống rất rõ của thị trường khi AI phát triển nhanh nhưng người làm được việc thì quá ít. Không chỉ Vingroup mà nhiều doanh nghiệp khác cũng đang "khát" nhân sự AI thực sự làm được việc. Nếu không đầu tư đào tạo bài bản, theo đúng nhu cầu thực tế từ bây giờ, Việt Nam sẽ tụt lại phía sau trong cuộc đua công nghệ. Vì vậy, chúng tôi chọn cách chủ động đào tạo để tạo nguồn lực cho xã hội, chứ không chỉ cho riêng Vingroup".

6 điểm khác biệt của chương trình đào tạo AI cho 20.000 người

Học viên tốt nghiệp khóa học đào tạo AI thực chiến của Vingroup có thể nhận được mức lương lên tới 50 triệu đồng/tháng. Ảnh: VIC

Trên website của Đại học VinUni thông tin về những điểm khác biệt của chương trình đào tạo AI thực chiến quy mô lớn lên tới 20.000 người. Theo đó, chương trình này sẽ có 6 điểm khác biệt. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, chương trình thiết kế theo khung năng lực SFIA (Chuẩn năng lực kỷ nguyên thông tin – Skills Framework for the Information Age). Trên thực tế, SFIA công bố đã có hơn 12.000 người dùng doanh nghiệp từ 170 quốc gia.

Thứ hai, học viên có 3 tuần thực học về tư duy AI, đạo đức Al, kỹ năng AI, giải quyết vấn đề bằng trợ lý Al… với sự hướng dẫn của giảng viên cơ hữu và liên kết của VinUni.

Thứ ba, học viên có 9 tuần thực chiến với dự án AI thật, được đội ngũ huấn luyện viên là quản lý dự án AI của Vingroup và các doanh nghiệp đối tác kèm cặp.

Thứ tư, học viên được miễn học phí và nhận phụ cấp 8 triệu VND/tháng trong suốt thời gian tham gia chương trình.

Thứ năm, học viên tốt nghiệp có cơ hội được tuyển dụng vào các công ty của Vingroup với mức lương đặc biệt hấp dẫn, phụ thuộc vào năng lực thực chiến. Năng lực xuất sắc: 30 - 50 triệu đồng/tháng; Năng lực tốt: 20 - 30 triệu đồng/tháng; Năng lực khá: 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Thứ sáu, chứng chỉ đào tạo do Trường Đại học VinUni và Tập đoàn Vingroup đồng cấp, danh giá và uy tín.

Đối tượng và điều kiện dự tuyển chương trình đào tạo nhân tài AI thực chiến

Theo thông tin từ Trường ĐH VinUni, đối tượng dự tuyển của chương trình là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp các ngành gần hoặc liên quan: Khoa học máy tính, Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Phân tích dữ liệu và các ngành kỹ thuật – công nghệ tương đương…

Ngoài ra, đối với ứng viên không có văn bằng của các ngành trên, cần có nền tảng toán học, tư duy logic, và kinh nghiệm thực tế liên quan đến phân tích kinh doanh, dữ liệu, lập trình hoặc phát triển phần mềm.

Về phương thức tuyển sinh, chương trình xét tuyển hồ sơ kết hợp đánh giá năng lực thông qua bài kiểm tra đầu vào. Thí sinh sẽ được thông báo chi tiết về bài kiểm tra đầu vào sau khi qua vòng xét tuyển hồ sơ.

Cụ thể, vòng 1 – Xét hồ sơ trực tuyến: Ứng viên nộp hồ sơ online gồm CV, thông tin nền tảng học thuật – kỹ thuật, và hồ sơ năng lực (nếu có). Vòng 2 – Đánh giá năng lực đầu vào: Ứng viên tham gia bài kiểm tra năng lực bao gồm tư duy logic, lập trình và dữ liệu cơ bản, và xử lý tình huống thực tiễn. Cuối cùng, xếp lớp và phân dự án: Học viên được xếp lớp theo trình độ (Khá – Tốt – Xuất sắc) và phân công dự án tương ứng với mức độ phức tạp và yêu cầu chuyên môn.

Chỉ tiêu tuyển sinh khóa 1 của chương trình là tối đa 500 học viên. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo các đợt thông báo trên website của VinUni. Thời gian cụ thể như sau:

– Thời gian nhận hồ sơ: 1/2/2026 – 15/2/2026 (có thể kết thúc sớm hơn nếu đã đủ chỉ tiêu)

– Thời gian thực hiện bài kiểm tra đầu vào: 2/3/2026 (dự kiến)

– Thời gian công bố kết quả xét tuyển: 10/3 – 15/3/2026 (dự kiến)

– Thời gian thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học: 25/3/2026 (dự kiến)