Khởi công 2 dự án gần 70.000 tỷ đồng tại đặc khu lớn nhất Việt Nam, Thủ tướng vừa yêu cầu gì?

Thủ tướng thăm hỏi, động viên công nhân trên công trường tại đặc khu Phú Quốc. Ảnh: VGP

Sáng nay (28/1), UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) phối hợp Tập đoàn Sun Group khởi công khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán. Đây là hai trong nhóm 21 dự án hạ tầng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công hai dự án này. Cùng đi với Thủ tướng có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Thủ tướng dự lễ khởi công khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán - hai trong số 21 dự án APEC được phê duyệt. Ảnh: VGP

Dự kiến, hai dự án này bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế. Trong số đó, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ với quy mô 88,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, được phát triển theo trục Đại lộ APEC, hai bên là các toà tháp cao tới 40 tầng, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển…

Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán có tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỷ đồng, với quy mô hơn 21 ha. Khi hoàn thiện, dự án dự kiến cung cấp khoảng 5.200 căn hộ dịch vụ.

Như vậy, hai dự án này có tổng mức đầu tư lên tới 69.550 tỷ đồng.

Thủ tướng và các đại biểu nhấn nút khởi công hai dự án. Ảnh: VGP

Trên thực tế, việc triển khai các dự án quy mô lớn tại Bãi Đất Đỏ và Núi Ông Quán được xem là bước chuẩn bị chủ động nhằm hình thành trung tâm tiếp đón, lưu trú, tổ chức sự kiện phục vụ tốt nhất cho APEC 2027. Hai dự án góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở lưu trú tại Phú Quốc, cũng như kiến tạo bộ mặt đô thị khách sạn và thương mại mới cho Phú Quốc.

Hơn nữa, hai dự án góp phần tạo nền tảng để Phú Quốc không chỉ đạt tới mục tiêu trở thành đô thị biển hiện đại, năng động, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới mà còn là động lực phát triển của tỉnh An Giang và của cả nước.

Thủ tướng yêu cầu "không lãng phí một ngày"

Thủ tướng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: VGP

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng nêu rõ, việc được đăng cai tổ chức Năm APEC 2027 là một vinh dự lớn đối với Việt Nam và đối với đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang nói riêng.

Từ kinh nghiệm của Việt Nam trong tổ chức 2 Hội nghị APEC trước đây (năm 2006 và 2017), một trụ cột làm nên thành công của Hội nghị là hạ tầng chiến lược. Với thời gian còn khoảng gần 2 năm để triển khai các dự án, Thủ tướng tin tưởng các dự án hạ tầng phục vụ APEC sẽ góp phần phát triển đất nước nói chung, An Giang và Phú Quốc nói riêng, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước.

Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ đề nghị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả "5 hóa", "4 không" và "3 có" với đặc khu Phú Quốc. Trong đó, "5 hóa" bao gồm: Xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; thông minh hóa quản lý, quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. "4 không" gồm: Không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm; và "3 có" gồm: Có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của nhân dân.

Thủ tướng hoan nghênh và đề nghị tỉnh An Giang, nhất là đặc khu Phú Quốc tiếp tục triển khai các thủ tục theo quy định để tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai các dự án phục vụ APEC. Đồng thời, Thủ tướng hoan nghênh Sun Group tham gia gánh vác triển khai các dự án lớn; các nhà thầu tham gia các dự án thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Thủ tướng kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm của Phú Quốc phục vụ APEC 2027. Ảnh: VGP

Ngoài ra, Thủ tướng nêu rõ, việc triển khai các dự án cần đáp ứng 6 yêu cầu, bao gồm: Đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ, bảo đảm chất lượng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tối ưu hóa hiệu quả. Hơn nữa, các bộ ngành cũng phải hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, người dân trong triển khai các dự án và kêu gọi nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ tối đa trong triển khai các dự án, nhiệm vụ tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

21 dự án phục vụ APEC 2027

Thủ tướng kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm của Phú Quốc phục vụ APEC 2027- Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: VGP

Cùng ngày, Thủ tướng đã thăm, kiểm tra tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, động viên các lực lượng tham gia triển khai, xây dựng, thi công một số dự án quan trọng phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027.

Báo cáo Thủ tướng, theo UBND tỉnh An Giang, 21 dự án phục vụ APEC 2027 được chia làm 2 nhóm. Cụ thể, nhóm đầu tư công bao gồm 10 dự án, trong đó một dự án đã lựa chọn nhà đầu tư, chín dự án đã chọn nhà thầu thi công. Nhóm còn lại bao gồm 11 dự án PPP và đầu tư kinh doanh, đến nay đã hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư.

Thủ tướng tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường. Ảnh: VGP

Kiểm tra dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (thuộc 21 dự án phục vụ APEC 2027) Thủ tướng chỉ đạo tỉnh tiến hành công tác giải phóng mặt bằng nhanh gọn với tầm nhìn xa hơn nữa, trên nguyên tắc đúng luật và vì dân, hướng tới người dân, bảo đảm nơi ở mới của người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Về vấn đề vật liệu xây dựng, đây là công trình trọng điểm, do đó, Thủ tướng chỉ đạo áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP, với tinh thần là giao mỏ trực tiếp cho nhà đầu tư, nhà thầu, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi"; "vừa chạy vừa xếp hàng", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm xuyên lễ tết", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", để đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa sân bay vào khai thác sớm càng tốt; trong quá trình làm nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo ngay.