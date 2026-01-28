Vượt mốc 180 triệu, giá vàng xô đổ mọi kỷ lục, nguyên nhân đến từ thế lực ngày đêm thu mua hàng tấn vàng

Giá vàng trong nước vượt mốc 180 triệu đồng/lượng. Ảnh: NLĐ

Trong phiên giao dịch sáng nay (28/1), giá vàng trong nước tăng vọt hơn 3 triệu đồng/lượng, chính thức vượt 180 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá xô đổ mọi kỷ lục từng ghi nhận trước đó.

Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 178,1 – 180,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương ứng với tăng 3,3 triệu đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… đều đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng lên đỉnh lịch sử mới ở 180,6 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Như vậy, trong vòng một tuần này, mỗi lượng vàng miếng đã tăng thêm khoảng 10 triệu đồng, tương đương với 6%. Còn so với hồi đầu năm 2026, giá vàng miếng đã tăng tới 28 triệu đồng/lượng sau chưa đầy một tháng, tương ứng mức tăng là 18%.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn thậm chí còn tăng mạnh hơn, với mức tăng từ 3,5 – 4,2 triệu đồng/lượng. Cụ thể, nhẫn trơn của SJC cũng tiến sát vàng miếng khi niêm yết ở mức 177 – 180 triệu đồng/lượng. Nhẫn DOJI niêm yết ở mức 177,2 – 180,2 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 177,0 – 180,0 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết ở mức 177,6 – 180,6 triệu đồng/lượng. Đây hiện là mức giá cao nhất trong lịch sử của vàng nhẫn ở Việt Nam.

Vì sao giá vàng liên tiếp phá đỉnh lịch sử?

Giá vàng thế giới liên tiếp tăng mạnh trong những ngày qua. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, giá vàng trong nước diễn biến theo thị trường quốc tế. Đỉnh điểm là hôm nay (28/1), giá vàng thế giới lập kỷ lục mới khi ghi nhận mức giá trên 5.200 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, hiện nay, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện neo quanh mức 15 triệu đồng/lượng.

Mức giá kỷ lục trên không chỉ là một cột mốc mới của thị trường giá vàng lên mà còn phản ánh sự thay đổi căn bản trong cách hệ thống tài chính toàn cầu định giá vàng giữa bối cảnh bất ổn chưa từng có.

Theo phân tích của giới chuyên gia, căng thẳng quốc tế leo thang khiến các nhà đầu tư tìm kiếm đến nơi trú ẩn an toàn. Mặt khác, xung đột giữa Mỹ và NATO về Greenland, cùng với các mối đe dọa thương mại đối với Canada với mức thuế tiềm năng 100% và tình trạng bất ổn kéo dài ở Trung Đông đã tạo ra một mức phí rủi ro cao kéo dài.

Những bất ổn này trực tiếp tác động đến nhu cầu vàng. Những thay đổi địa chính trị mang tính cấu trúc này cho thấy mức phí rủi ro cao sẽ tiếp tục duy trì, đồng thời hỗ trợ giá vàng vượt qua các đợt điều chỉnh thông thường.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến giá vàng liên tiếp phá đỉnh trong thời gian qua là do hoạt động mua vào không ngừng nghỉ của các ngân hàng trung ương, nhất là từ các thị trường mới nổi đang đa dạng hóa khỏi đồng USD.

Trên thực tế, các ngân hàng trung ương toàn cầu đang mua vàng ở mức gần kỷ lục, với trung bình 60 tấn mỗi tháng. Con số này gấp hơn 3 lần mức trung bình trước năm 2022 là 17 tấn.

Trước diễn biến cùng đà tăng không ngừng của giá vàng như hiện nay, nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới đã nâng dự báo về kim loại quý. Cụ thể, Goldman Sachs hiện đặt mục tiêu 5.400 USD/ounce vào tháng 12/2026, tăng so với mức dự báo trước đó là 4.900 USD. Tương tự, J.P. Morgan dự báo giá vàng bình quân đạt khoảng 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026 và có thể tiến tới 5.400 USD vào cuối năm 2027.