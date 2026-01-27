Giáo sư Vũ Hà Văn gia nhập Đại học số 1 châu Á, vẫn giữ vị trí đặc biệt tại ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

GS Vũ Hà Văn - Nhà Toán học người Việt nổi tiếng thế giới. Ảnh: HKU

Thông tin Giáo sư (GS) Vũ Hà Văn gia nhập được công bố trên trang web chính thức của khoa Khoa học, ĐH Hong Kong (HKU) ngày 26/1, ĐH Hong Kong hiện là ngôi trường ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng đại học châu Á 2026 của QS.

Tên tuổi của GS Vũ Hà Văn gắn liền với các bài toán đã thách thức thế giới trong nhiều thập kỷ. HKU giới thiệu, GS Vũ Hà Văn được công nhận vì đã giải quyết được nhiều bài toán mang tính cột mốc trong toán học, bao gồm: bài toán Erdős-Folkman trong lý thuyết số (hợp tác cùng Endre Szemerédi), giả thuyết Shamir về lý thuyết đồ thị ngẫu nhiên (cùng với Anders Johansson và Jeff Kahn), giả thuyết luật vòng tròn và định lý bốn momen trong lý thuyết ma trận ngẫu nhiên (hợp tác cùng nhà toán học Terence Tao).

HKU kỳ vọng rằng, trong bối cảnh khoa học và công nghệ ngày càng đòi hỏi nền tảng lý thuyết sâu sắc, GS Vũ Hà Văn trở thành nhân tố nòng cốt, giúp củng cố năng lực nghiên cứu ở cả toán học thuần túy và toán học ứng dụng.

"Sự hiện diện của GS sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các mạng lưới hợp tác quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo thế hệ các nhà toán học kế cận cho khu vực và thế giới", website của HKU viết.

Theo HKU, các công trình nghiên cứu của GS Vũ Hà Văn không chỉ dừng lại ở lý thuyết thuần túy mà còn là xương sống cho nhiều lĩnh vực khoa học hiện đại. Chẳng hạn, lý thuyết ma trận ngẫu nhiên hiện đóng vai trò nền tảng trong vật lý lượng tử, các hệ thống phức tạp và nhất là trí tuệ nhân tạo.

Nhà toán học người Việt nổi tiếng thế giới

GS Vũ Hà Văn có nhiều nghiên cứu nổi tiếng về toán học. Ảnh: VinBigdata

GS Vũ Hà Văn là một nhà toán học hàng đầu thế giới, với những nghiên cứu đã định hình nên lý thuyết tổ hợp hiện đại, xác suất và lý thuyết ma trận ngẫu nhiên.

GS Vũ Hà Văn sinh năm 1970 tại Hà Nội. Ông từng là học sinh chuyên toán của trường THPT Chu Văn An và chuyên Hà Nội – Amsterdam. Năm 1994, ông tốt nghiệp chuyên ngành toán lý thuyết tại ĐH Eotavos Lorand, Hungary. Từ năm 1994 - 1998, ông làm luận án tiến sĩ tại ĐH Yale (Mỹ).

Từ năm 2001 đến 2005, ông Vũ Hà Văn làm việc ở ĐH California-San Diego. Đến cuối năm 2005, ông trở thành giáo sư chính thức tại ĐH Rutgers, trước khi gia nhập ĐH Yale của Mỹ vào năm 2011.

GS Vũ Hà Văn đã nhận được nhiều giải thưởng toán học uy tín quốc tế như Giải thưởng George Pólya (2008) của Hiệp hội Toán học Ứng dụng và Công nghiệp Mỹ, Giải thưởng Delbert Ray Fulkerson (2012) của Hiệp hội Toán học và Hiệp hội Tối ưu hóa Toán học Mỹ.

Cùng năm 2012 GS Vũ Hà Văn trở thành thành viên danh dự của hội toán học Mỹ. Ông đã đọc báo cáo tại Đại hội toán học thế giới (Seoul, 2014), và Đại hội thống kê thế giới (Istanbul, 2012). Năm 2020, GS Vũ Hà Văn được Hiệp hội Toán thống kê thế giới bầu chọn là Hội viên danh dự.

Tại Việt Nam, GS Vũ Hà Văn gia nhập Tập đoàn Vingroup vào năm 2018. Theo thông tin của PV, sau khi gia nhập ĐH Hong Kong, ở Việt Nam, GS Vũ Hà Văn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Giáo sư - Giám đốc Khoa học của viện nghiên cứu VinBigdata và quỹ hỗ trợ nghiên cứu VinIF trực thuộc trường ĐH VinUni. Đây là hai đơn vị được ông góp phần xây dựng từ năm 2018.