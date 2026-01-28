Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cấp 8 triệu đồng/tháng cho 20.000 người VN để khai thác "kho báu" bằng 12% GDP

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Hôm nay (28/1), Tập đoàn Vingroup công bố triển khai chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI thực chiến quy mô lớn, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho đất nước. Chương trình này nhằm hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính Trị và chỉ đạo của Tổng Bí Thư về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia,

Đáng chú ý, chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI thực chiến được Vingroup dự kiến triển khai trong vòng 2 năm, với mục tiêu đào tạo 10.000 - 20.000 nhân sự có chuyên môn cao về AI, đáp ứng những đòi hỏi thực tế của công việc và cuộc sống.

Cụ thể, đối tượng đào tạo là tất cả cá nhân đáp ứng điều kiện tuyển sinh, đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành có liên quan gần với AI. Học viên không chỉ được miễn phí đào tạo mà còn được nhận phụ cấp 8 triệu đồng/tháng trong suốt quá trình học tập.

Chương trình đào tạo nhân tài AI của Vingroup sẽ có gì?

Các học viên AI sẽ được học lý thuyết tại Đại học VinUni. Ảnh: VIC

Các học viên tham gia chương trình của Vingroup sẽ trải qua 12 tuần đào tạo kiến thức kết hợp với thực hành nhằm có được các kỹ năng thực chiến, đảm bảo có khả năng làm việc thực tế ngay sau khóa học.

Đặc biệt, thông qua ĐH VinUni và các công ty công nghệ trong hệ sinh thái, Tập đoàn Vingroup sẽ xây dựng chương trình đào tạo tinh, gọn, hiệu quả, đề cao thực chiến và hướng tới mục tiêu giải những bài toán thực tế của cuộc sống. Việc này nhằm đảm bảo mỗi học viên sau khi kết thúc khóa học sẽ có đủ kỹ năng cần thiết để tiếp tục phát triển và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Bên cạnh các buổi học lý thuyết tại trường Đại học VinUni, các học viên sẽ có cơ hội thực hành và được đào tạo thông qua công việc hàng ngày tại các công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup. Hơn nữa, những học viên xuất sắc, có kết quả học tập vượt trội sẽ tiếp tục được sàng lọc, tuyển chọn để tham gia các khóa đào tạo nâng cao liên tục dành cho chuyên gia, kỹ sư và lãnh đạo các dự án AI trong các lĩnh vực chuyên sâu.

Sau khi kết thúc khóa đào tạo nâng cao, học viên sẽ có cơ hội được tuyển dụng chính thức vào các công ty thuộc Vingroup hoặc có thể tìm kiếm cơ hội công việc tại các công ty, tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước.

Thông qua chương trình, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng không chỉ tìm kiếm, tuyển dụng nhân tài và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên hiện có mà còn góp phần đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực có chuyên môn cao về AI, đóng góp cho nhu cầu phát triển chung của Việt Nam.

Dự kiến, chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI của Tập đoàn Vingroup sẽ chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên từ ngày 1/2 đến 10/02/2026 tại Đại học VinUni và khai giảng ngay sau đó với chỉ tiêu tối đa 500 học viên. Chương trình này sẽ tiếp tục được mở rộng và liên tục tuyển sinh các khóa tiếp theo, với mục tiêu đào tạo tối đa 20.000 học viên trong vòng 2 năm tới.

Xu thể đào tạo nhân tài AI ở Việt Nam

Trên thực tế, không chỉ Vingroup, trước đó, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, cam kết đến năm 2030, FPT sẽ đào tạo 50.000 kỹ sư AI, đồng thời tham gia đào tạo chuyển đổi cho 500.000 kỹ sư CNTT sang AI. Chiến lược này nhằm hiện thực hoá Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Như vậy, trong giai đoạn sắp tới, Vingroup và FPT sẽ đào tạo được khoảng 70.000 nhân lực AI. Việc này phần nào đáp ứng nhu cầu ước tính 100.000 nhân sự AI trong vòng 5 năm tới ở Việt Nam.

Theo nghiên cứu của Google, trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại tiềm năng rất lớn cho Việt Nam. Theo Google, nếu được triển khai trên diện rộng, các giải pháp về AI có thể tạo ra lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp lên tới 1.890 nghìn tỷ đồng (tương đương với 79,3 tỷ USD) vào năm 2030, tức là gần 12% GDP của Việt Nam trong cùng năm.