Sốc: Giá vàng tăng "như lên đồng" khiến mọi dự báo đều lỗi thời, nguyên nhân quan trọng đến từ Mỹ

Giá vàng nhẫn trong nước đã vượt 190 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Mở đầu phiên giao dịch hôm nay (29/1), giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng từ hơn 5.400 USD/ounce phiên trước vượt 5.500 USD/ounce. Thậm chí có thời điểm, giá vàng thế giới vượt mốc chưa từng có là 5.600 USD/ounce. Đây là mức giá vượt xa mọi dự báo trước đó của các tổ chức, chuyên gia về giá vàng trong năm nay.

Đến hơn 9h sáng nay, sau khi vượt mốc 5.600 USD/ounce, giá vàng thế giới hiện giao dịch ở mức 5.513 USD/ounce. Như vậy, tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng đã tăng hơn 500 USD.

Với mức giá hiện tại, quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương với 177,43 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước là khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước hiện vượt 190 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Cùng chiều tăng mạnh với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đã chính thức lập kỷ lục mới khi đạt mức 190,3 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), cao hơn 6 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Cụ thể, Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 187,3 - 190,3 triệu đồng/lượng (mùa vào – bán ra). Đây là mức giá vàng kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam. Chỉ trong hơn 1 tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 20 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Tương tự, Tập đoàn Doji và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 187,3 - 190,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tức là tăng 6,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Ngoài ra, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 187,3 - 190,3 triệu đồng/lượng, tăng 7,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Bảo tín Mạnh Hải đang niêm yết vàng nhẫn ở mức vàng nhẫn ở mức 187,2 – 190,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý niêm yết 187 - 190 triệu đồng/lượng, tăng 7,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 186,8 - 189,8 triệu đồng/lượng…

Vì sao giá vàng liên tiếp tăng mạnh?

Giá vàng thế giới lập đỉnh cao chưa từng có vào sáng 29/1. Ảnh : BBC

Theo các chuyên gia, do căng thẳng địa chính trị leo thang khiến nhu cầu mua vàng trú ẩn lên cao. Trên thực tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục Iran ngồi vào bàn đàm phán nhằm đạt thỏa thuận về vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran đáp trả bằng tuyên bố sẽ tấn công lại Mỹ, Israel và các bên ủng hộ phía gây hấn nếu bị tập kích.

Cụ thể, vào rạng sáng 29/1 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban Thị trường Mở Fed (FOMC) đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5% - 3,75% đúng như kỳ vọng, sau 3 lần giảm lãi suất liên tiếp, để bảo vệ trước suy thoái tiềm ẩn của thị trường lao động. Nếu theo lý thuyết thì đây là một thông tin bất lợi với vàng. Nhưng giá vàng đã ngay lập tức vượt ngưỡng 5.300 USD/ounce một cách nhẹ nhàng và tăng dốc đứng trong vài tiếng, thậm chí có thời điểm vượt mốc 5.600 USD/ounce. Theo giới phân tích, nhà đầu tư đang đặt cược vào việc Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 6 và giá vàng có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Hơn nữa, theo các chuyên gia, những tín hiệu mua mạnh cùng sự chênh lệch giá vàng trên sàn Thượng Hải cũng có thể đã góp phần khiến giá vàng liên tục lập những đỉnh cao mới trong phiên giao dịch vào đêm qua và sáng nay (29/1).

Ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG nhận định rằng, đà tăng của giá vàng được tạo ra bởi lực mua bền vững của các ngân hàng trung ương, nhu cầu của các quỹ đầu tư và làn sóng mua tài sản chất lượng cao. Theo ông, mặc dù diễn biến vài ngày qua cho thấy đợt điều chỉnh có thể sắp đến, nhưng các yếu tố nền tảng vẫn ủng hộ xu hướng tăng giá vàng trong suốt năm 2026.

Trên thực tế, giá vàng thế giới đang tăng với tốc độ chóng mặt trong bối cảnh có một cuộc khủng hoảng niềm tin vào tiền tệ pháp định. Cụ thể, đồng USD liên tục suy yếu gần đây cùng với nhiều thông tin bất định gia tăng về trật tự tiền tệ - tài chính toàn cầu như các loại thuế quan mới, căng thẳng địa chính trị… khiến các nhà đầu tư dần chuyển hướng tới các tài sản hữu hình. Do đó, giới đầu tư tin rằng giá vàng vẫn có xu hướng tăng trong dài hạn.

Bà Julia Khandoshko, CEO của Mind Money, cho biết dù vàng có thể dễ bị điều chỉnh giảm trong ngắn hạn, nhưng xu hướng chung vẫn vững chắc.