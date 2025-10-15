Tỷ phú nào có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới?

Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án C: Hoàng gia Saudi Arabia nổi tiếng là giàu có ngoài sức tưởng tượng và sở hữu một số trữ lượng vàng lớn nhất thế giới. Họ là những người chi tiêu xa hoa, với giá trị ròng được báo cáo là khoảng 1.4 ngàn tỷ USD.
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án A: Mansa Musa được xem là vị vua giàu có nhất lịch sử với khối tài sản trị giá khoảng 400 tỷ USD. Ông hoàng của đế quốc Mali ở châu Phi nắm giữ khoảng 1/2 lượng vàng của thế giới... Hoàng đế thứ 10 của đế quốc Mali ở châu Phi là Mansa Musa (1280-1337)
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án A: Mỹ là nước dẫn đầu về trữ lượng vàng trên thế giới. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có lượng dự trữ vàng cao nhất thế giới, nhờ vào việc chuyển từ chế độ bản vị vàng cách đây vài thập niên, khi mà các công dân có thể đổi tiền tệ quốc gia để lấy vàng. Dự trữ vàng của Hoa Kỳ vào khoảng 8,133.5 tấn. Hơn nữa, 75% dự trữ ngoại hối của Hoa Kỳ cũng bằng vàng. Tuy nhiên, các quốc gia khác cũng sở hữu lượng dự trữ vàng đáng kể. Hơn một nửa dự trữ vàng của Mỹ nằm trong hầm của căn cứ quân sự cũ ở Fort Knox, Kentucky. Ngoài ra, một phần dự trữ được giữ trong hầm Mint ở West Point, New York, tại Denver Mint ở Colorado và tại kho của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại New York.
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án C: Sau Mỹ là Đức, quốc gia giữ kỷ lục về dự trữ vàng ở châu Âu, với dự trữ 3.351,5 tấn vàng. Tỷ lệ vàng trong GFR là 71,5%. Trước đây, phần lớn lượng vàng dự trữ của Đức được giữ tại các ngân hàng ở New York (Mỹ), London (Anh) và Paris (Pháp). Nhưng kể từ năm 2013, dưới áp lực của dư luận, Đức bắt đầu lấy vàng về từ kho dự trữ ở nước ngoài.
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án A: Các gia đình Ấn Độ có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới. Hầu hết trong số này ở dạng đồ trang sức bằng vàng, chủ yếu dành cho đám cưới và lễ hội Diwali. Các gia đình Ấn Độ (không bao gồm những gì hệ thống ngân hàng sở hữu) có khoảng 25,000–27,000 tấn vàng. Sự thật thú vị nhất là những người giàu có và trong toàn bộ giai tầng đẳng cấp nắm giữ một phần đáng kể trong số vàng dự trữ này.
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án A: Ông Ray Dalio (sinh ngày 08 tháng 8 năm 1949) là một nhà đầu tư, quản lý quỹ, và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là một trong những người mua vàng nổi tiếng nhất và sở hữu một trong những nguồn dự trữ vàng tư nhân lớn nhất thế giới. Ông là người sáng lập và là đồng giám đốc đầu tư của Bridgewater Associates, công ty quản lý tài sản trị giá 150 tỷ USD. Trong quý 2 năm 2020, công ty Bridgewater Associates đã đầu tư 400 triệu USD vào cổ phần vàng, trong đó có các quỹ hoán đổi danh mục với SPDR Gold Trust và iShares Gold Trust.