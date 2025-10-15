Tỷ phú nào có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới?

Câu hỏi 3/6

Năm 2024, quốc gia nào dẫn đầu về trữ lượng vàng trên thế giới?

A Mỹ B Ba Lan C Nga D Đức

Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án A: Mỹ là nước dẫn đầu về trữ lượng vàng trên thế giới. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có lượng dự trữ vàng cao nhất thế giới, nhờ vào việc chuyển từ chế độ bản vị vàng cách đây vài thập niên, khi mà các công dân có thể đổi tiền tệ quốc gia để lấy vàng. Dự trữ vàng của Hoa Kỳ vào khoảng 8,133.5 tấn. Hơn nữa, 75% dự trữ ngoại hối của Hoa Kỳ cũng bằng vàng. Tuy nhiên, các quốc gia khác cũng sở hữu lượng dự trữ vàng đáng kể. Hơn một nửa dự trữ vàng của Mỹ nằm trong hầm của căn cứ quân sự cũ ở Fort Knox, Kentucky. Ngoài ra, một phần dự trữ được giữ trong hầm Mint ở West Point, New York, tại Denver Mint ở Colorado và tại kho của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại New York.