Hàng nghìn tấn vàng của Việt Nam đang để ở đâu?

Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án B: Sau Mỹ, Đức đứng thứ 2 thế giới về lượng vàng dự trữ, với 3.359,09 tấn. Với vai trò đầu tàu kinh tế của châu Âu, Đức luôn duy trì một kho dự trữ vàng với quy mô rất lớn, đứng đầu châu lục này. Với nền kinh tế lớn mạnh ở châu Âu, Đức duy trì một lượng vàng khổng lồ để bảo vệ tài sản quốc gia trong các tình huống khủng hoảng tài chính. Một phần lớn vàng của Đức được lưu trữ tại các ngân hàng trung ương, bao gồm Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) và một số kho vàng quốc tế. Việc giữ dự trữ vàng mạnh mẽ giúp Đức duy trì sự ổn định kinh tế trong khu vực eurozone, và củng cố niềm tin vào đồng euro.

Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án B: Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và sở hữu khoảng 1.980 tấn vàng. Tuy mặc dù không có lượng vàng lớn nhất thế giới, nhưng Trung Quốc là một trong những quốc gia mua vàng nhiều nhất trong vài năm qua. Chính phủ Trung Quốc duy trì dự trữ vàng để đa dạng hóa các tài sản dự trữ quốc gia và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Trung Quốc cũng tích cực tham gia vào thị trường vàng quốc tế, không chỉ để bảo vệ tài sản mà còn là công cụ để duy trì sự ổn định kinh tế trong nước.

Quốc gia nào ở Châu Á mua nhiều vàng nhiều nhất trong vài năm qua?

Nước Ý có cơ chế dự trữ vàng khác biệt so với các nước khác như thế nào?

A. Vàng thuộc sở hữu tư nhân sai B. Vàng được giữ tại nhiều quốc gia khác nhau sai C. Ngân hàng trung ương Ý hoạt động theo mô hình phi chính phủ sai D. Cả B, C đều đúng đúng