Hàng nghìn tấn vàng của Việt Nam đang để ở đâu?

Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án B: Sau Mỹ, Đức đứng thứ 2 thế giới về lượng vàng dự trữ, với 3.359,09 tấn. Với vai trò đầu tàu kinh tế của châu Âu, Đức luôn duy trì một kho dự trữ vàng với quy mô rất lớn, đứng đầu châu lục này. Với nền kinh tế lớn mạnh ở châu Âu, Đức duy trì một lượng vàng khổng lồ để bảo vệ tài sản quốc gia trong các tình huống khủng hoảng tài chính. Một phần lớn vàng của Đức được lưu trữ tại các ngân hàng trung ương, bao gồm Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) và một số kho vàng quốc tế. Việc giữ dự trữ vàng mạnh mẽ giúp Đức duy trì sự ổn định kinh tế trong khu vực eurozone, và củng cố niềm tin vào đồng euro.
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án B: Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và sở hữu khoảng 1.980 tấn vàng. Tuy mặc dù không có lượng vàng lớn nhất thế giới, nhưng Trung Quốc là một trong những quốc gia mua vàng nhiều nhất trong vài năm qua. Chính phủ Trung Quốc duy trì dự trữ vàng để đa dạng hóa các tài sản dự trữ quốc gia và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Trung Quốc cũng tích cực tham gia vào thị trường vàng quốc tế, không chỉ để bảo vệ tài sản mà còn là công cụ để duy trì sự ổn định kinh tế trong nước.
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án D: Trong số các quốc gia trên thế giới, Ý có cơ chế dự trữ vàng rất khác biệt. Theo đơn vị môi giới tín dụng tiêu dùng của Anh - LoveMoney, hầu hết các nước có kho dự trữ kim loại quý thuộc sở hữu nhà nước và được quản lý bởi ngân hàng trung ương của họ. Tuy nhiên, vàng của Ý thuộc sở hữu của Banca d'Italia (Bank of Italy) và được giữ trong các kho tiền ở Rome cũng như tại Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và Ngân hàng Trung ương Anh. Banca d'Italia là ngân hàng trung ương nước này nhưng hoạt động theo mô hình phi chính phủ, được bảo vệ bởi các hiệp ước châu Âu, thuộc sở hữu hơn 60% của các ngân hàng và công ty bảo hiểm trong nước.
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án C: Năm 2024, ngành chế tác trang sức chiếm 40,27%, tương đương 2.003,5 tấn, trong tổng nhu cầu vàng toàn cầu. Ngành công nghệ và đầu tư lần lượt chiếm 6,6% và 23,7% tổng nhu cầu vàng. Ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính khác chiếm 21%, trong khi giao dịch phi tập trung (OTC) chiếm 8,4%.
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án A: Ngày 5/2/2025, Hội đồng Vàng Thế giới công bố Báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng năm 2024. Theo báo cáo này, nhu cầu tiêu thụ vàng toàn cầu năm 2022 đạt 4.974,5 tấn vàng, tăng gần 1% so với năm 2023, đạt mức cao nhất kể từ năm 2011. Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư đáng kể và hoạt động mua hàng bền vững của ngân hàng trung ương. Tại Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng vàng trong cả năm 2024 đạt tổng cộng 55,3 tấn, giảm nhẹ so với năm 2023 (55,5 tấn). Nhu cầu vàng miếng, thỏi và vàng xu đạt 42,1 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ năm 2016. Trong khi đó, nhu cầu vàng trang sức giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 13,2 tấn. Dù giảm nhẹ so với năm 2023 nhưng Việt Nam vẫn có nhu cầu tiêu thụ lượng vàng nhiều nhất Đông Nam Á. Thái Lan đứng thứ 2 với 48,8 tấn vàng, Indonesia tiêu thụ 47,3 tấn. Singapore chỉ tiêu thụ 13,3 tấn vàng.
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án B: Việt Nam ước tính sở hữu khoảng 2.000 tấn vàng vào đầu năm 2025, tương đương 154 tỷ USD. Theo các báo cáo gần đây, Việt Nam duy trì một lượng vàng dự trữ đáng kể, bao gồm dự trữ vàng của Ngân hàng Nhà nước và lượng vàng được giữ trong dân. Bình quân mỗi người Việt hiện đang sở hữu 5.5 chỉ vàng. Có thể thấy, dự trữ vàng của bình quân đầu người của Việt Nam thấp hơn khoảng 6.5 gram/người so với trung bình thế giới. Với tốc độ gia tăng dân số hiện nay, Việt Nam cần gia tăng thêm khoảng 600 – 700 tấn để chỉ số dự trữ vàng bình quân đầu người đạt mức ngang với thế giới.