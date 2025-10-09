HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Quốc gia nào trên thế giới không dự trữ vàng?

Đỗ Hợp (t/h) |

Vàng là một kênh lưu giữ giá trị quan trọng, đóng vai trò như một “vịnh tránh bão” trong các cuộc khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, có những quốc gia lớn trên thế giới vẫn không dự trữ vàng.

Quốc gia nào trên thế giới không dự trữ vàng?- Ảnh 1.

Quizz Mỏ Vàng Thế Giới – 8 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/8
Hỏi 1: Mỏ vàng sâu nhất thế giới nằm ở đâu?

Đáp án đúng là: C: Nam Phi

Giải thích: Mỏ vàng Mponeng, tỉnh Gauteng, Nam Phi, nằm ở độ sâu 4 km bên dưới bề mặt Trái Đất. Đây là mỏ vàng sâu nhất thế giới hiện nay. Thợ mỏ làm việc ở đây phải đi thang máy 90 phút mới tới nơi, mặc đồ bảo hộ và đeo thiết bị thở khẩn cấp vì nhiệt độ trong lòng Trái Đất tăng theo độ sâu.


Câu hỏi 2/8
Hỏi 2: Mỏ vàng cao nhất thế giới nằm ở đâu?

Đáp án đúng là: D: Peru

Giải thích: Mỏ vàng La Rinconada nằm trên dãy núi tuyết khổng lồ Andes ở Peru, cao hơn 5.000 m so với mực nước biển. Đây là mỏ vàng cao nhất thế giới. Điều kiện sống ở đây khắc nghiệt, thời tiết thường xuyên ở mức âm độ.

Câu hỏi 3/8
Hỏi 3: Peru là quốc gia có địa hình trung bình cao nhất thế giới?

Đáp án đúng là: B: Sai

Giải thích: Bhutan là quốc gia không giáp biển ở châu Á, nằm ở phía đông dãy Himalaya, có biên giới với Trung Quốc và Ấn Độ. Diện tích của Bhutan là gần 38.400 km2, dân số hơn 784.000, theo Worldometers. Theo Telegraph, Bhutan có độ cao địa hình trung bình đứng đầu thế giới 3.280 m so với mực nước biển. Trang World Atlas mô tả phần phía bắc của đất nước này là các đỉnh núi cao của dãy Himalaya, trong đó, đỉnh Gangkhar Puensum cao nhất hơn 7.570 m. Phía nam gồm nhiều đồi núi, cao nguyên, thung lũng và là nơi cư trú của phần lớn dân Bhutan. Nepal và Tajikistan - hai phương án còn lại, cũng là những quốc gia có độ cao địa hình trung bình thuộc nhóm đầu, trong đó Nepal có độ cao trung bình chỉ thấp hơn Bhutan một chút, ở mức 3.265 m; Tajikistan là 3.186 m.

Câu hỏi 4/8
Hỏi 4: Thimphu, thủ đô của Bhutan, có phải thủ đô cao nhất thế giới (so với mực nước biển)?

Đáp án đúng là: B: Sai

Giải thích: Thimphu, thủ đô của Bhutan, ở độ cao 2.334 m so với mực nước biển, thuộc nhóm những thủ đô cao nhất thế giới. Tuy nhiên, thủ đô của Bolivia mới đứng đầu hạng mục này. Thủ đô La Paz của quốc gia Nam Mỹ Bolivia, nơi đặt trụ sở chính phủ, ở độ cao khoảng 3.640 m và là thủ đô cao nhất thế giới. Còn thủ đô lập hiến, nơi đặt trụ sở tối cao pháp viện của Bolivia cũng ở độ cao 2.810 m. Du khách khi đến những thành phố này có thể đối mặt với một số vấn đề về sức khỏe do không kịp thích ứng với việc từ nơi thấp lên cao.

Câu hỏi 5/8
Hỏi 5: Quốc gia nào trên thế giới không dự trữ vàng?

Đáp án đúng là: A: Canada

Giải thích: Canada là nền kinh tế lớn nhất không có dự trữ vàng. Năm 1965, Canada có 1,023 tấn vàng, đó là con số dự trữ vàng cao nhất trong lịch sử của Canada.

Câu hỏi 6/8
Hỏi 6: Canada có diện tích đứng thứ mấy trên thế giới?

Đáp án đúng là: A: 2

Giải thích: Cùng với Mexico và Hoa Kỳ, Canada là quốc gia có lãnh thổ thuộc châu Mỹ (hay nói cụ thể là Bắc Mỹ). Hiện Canada được biết đến là quốc gia vô cùng rộng lớn với tổng diện tích lên đến 9.984.671Km2, đứng thứ 2 trên thế giới (chỉ sau Nga), chiếm hơn một nửa lãnh thổ phía Bắc của lục địa Bắc Mỹ.

Câu hỏi 7/8
Hỏi 7: Thủ đô của Canada là?

Đáp án đúng là: C: Ottawa

Giải thích: Thủ đô của Canada là Ottawa, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa và sắc tộc khác nhau trên thế giới, có vị trí địa lý nằm trong thung lũng sông Ottawa, phía Đông tỉnh Ontario. Trước khi chính thức trở thành thủ đô Canada, Ottawa chỉ là một thành phố nhỏ, nền kinh tế chưa có nhiều phát triển và khá hẻo lánh so với hai thành phố lớn bên cạnh là Montreal và Toronto. Thế nhưng, sau năm 1857, thành phố Ottawa đã hoàn toàn lột xác, trở thành nơi ngăn cách của hai cộng đồng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp của Canada. Ottawa được đánh giá là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới với vẻ đẹp yên ả, thanh bình, là thiên đường đối với những ai yêu thích nghệ thuật.

Câu hỏi 8/8
Hỏi 8: Mỏ vàng lộ thiên lớn nhất thế giới nằm ở đâu?

Đáp án đúng là: A: Uzbekistan

Giải thích: Mỏ vàng Muruntau nằm tại Uzbekistan và được xem là mỏ vàng lộ thiên lớn nhất thế giới. Muruntau nằm trong vùng núi Kyzylkum và bắt đầu hoạt động từ năm 1967. Mỏ này có chiều dài khoảng 3,35 km, rộng 2,5 km và sâu hơn 600 mét, chiếm vị trí hàng đầu về sản lượng vàng khai thác hàng năm.
giá vàng

mỏ vàng

dự trữ vàng

