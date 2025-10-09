Quốc gia nào trên thế giới không dự trữ vàng?

Câu hỏi 3/8

Hỏi 3: Peru là quốc gia có địa hình trung bình cao nhất thế giới?

A: Đúng sai B: Sai đúng

Đáp án đúng là: B: Sai

Giải thích: Bhutan là quốc gia không giáp biển ở châu Á, nằm ở phía đông dãy Himalaya, có biên giới với Trung Quốc và Ấn Độ. Diện tích của Bhutan là gần 38.400 km2, dân số hơn 784.000, theo Worldometers. Theo Telegraph, Bhutan có độ cao địa hình trung bình đứng đầu thế giới 3.280 m so với mực nước biển. Trang World Atlas mô tả phần phía bắc của đất nước này là các đỉnh núi cao của dãy Himalaya, trong đó, đỉnh Gangkhar Puensum cao nhất hơn 7.570 m. Phía nam gồm nhiều đồi núi, cao nguyên, thung lũng và là nơi cư trú của phần lớn dân Bhutan. Nepal và Tajikistan - hai phương án còn lại, cũng là những quốc gia có độ cao địa hình trung bình thuộc nhóm đầu, trong đó Nepal có độ cao trung bình chỉ thấp hơn Bhutan một chút, ở mức 3.265 m; Tajikistan là 3.186 m.