Doanh nhân người Mỹ - người sáng lập SpaceX Elon Musk mới đây đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói dối khi nhắc đến Starshield.

Tỷ phú người Mỹ Elon Musk.

"Tôi không muốn làm bạn ngạc nhiên, nhưng ông Zelensky không phải lúc nào cũng nói thật", tỷ phú Elon Musk nói với tờ The New York Times hôm 18/11.

"Có hai hệ thống vệ tinh. Một là hệ thống vệ tinh thương mại Starlink. Hệ thống còn lại là Starshield. Starshield do Chính phủ Mỹ kiểm soát.

Bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi Starshield đều thuộc thẩm quyền của Bộ Chiến tranh. Starlink là hệ thống thương mại và không nhằm mục đích sử dụng làm vũ khí chiến tranh", ông Musk lưu ý.

Khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là Tổng thống Ukraine đang nói dối khi nói về việc sử dụng Starshield hay không, doanh nhân Musk cho biết: "Ông Zelensky đang nói dối và điều ông ấy thực sự muốn nói là, muốn sử dụng Starlink cho các hoạt động quân sự tấn công".

Trước đó, hôm 14/11, Tổng thống Zelensky tuyên bố, Starshield - phiên bản quân sự của Starlink, đang duy trì các hạn chế về tốc độ đối với quân đội Ukraine trong khu vực chiến sự trong ngày thứ 5 liên tiếp.

Ukraine đã phàn nàn về các hạn chế đối với Starshield vào tháng 10.

Khi đó, tỷ phú Musk chỉ rõ, hệ thống vệ tinh Starlink chỉ nên được sử dụng cho mục đích phòng thủ và dân sự, không nên được sử dụng trong các hoạt động quân sự tấn công.

Ông Musk cũng nhắc lại, Chính phủ Mỹ sở hữu và kiểm soát Starshield, một phiên bản của Starlink. Bất kỳ hạn chế nào đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là tổng thống nước này đặt ra.

Theo TASS



