TPO - Tỷ phú Bill Gates vừa nói với các nghị sĩ Mỹ, rằng ông đã không hiểu đầy đủ mức độ nghiêm trọng về các tội ác của Jeffrey Epstein, khi có quan hệ qua lại với kẻ tội phạm tình dục này nhằm vận động cho quỹ từ thiện của mình.

Tỷ phú Bill Gates sau phiên điều trần ngày 10/6. (Ảnh: AP)

Trong phiên điều trần kín với Uỷ ban Giám sát và cải cách chính phủ của Hạ viện ngày 10/6, tỷ phú Gates cũng nói rằng ông chưa từng chứng kiến Epstein thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội nào. Tuy nhiên, ông cáo buộc Epstein đã dùng thông tin về những mối quan hệ ngoài hôn nhân của mình để tống tiền và gây áp lực.

“Những mối quan hệ đó không liên quan gì đến các trao đổi của tôi với Epstein, nhưng chúng đã gây tổn thương cho gia đình tôi. Epstein đã tìm cách sử dụng thông tin về những lần tôi không chung thủy, cùng với nhiều lời dối trá mà ông ta dựng thêm, để gây sức ép buộc tôi nối lại quan hệ với ông ta”, ông Gates nói.

Quốc hội Mỹ đang điều tra cách Bộ Tư pháp Mỹ xử lý vụ án Epstein. Lời khai của người đồng sáng lập Microsoft tập trung vào các mối liên hệ của ông với kẻ tội phạm bị cáo buộc đã dụ dỗ và lôi kéo nhiều phụ nữ và các bé gái có hoàn cảnh nghèo khó hoặc bất ổn.

Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ của Hạ viện đang điều tra khả năng có sai phạm trong cách chính quyền liên bang quản lý các vụ án liên quan đến Epstein, cùng cộng sự của ông ta là Ghislaine Maxwell và các vấn đề liên quan.

Theo New York Times , ông Gates đã thuê Jake Greenberg - người từng là quan chức điều tra cấp cao của ủy ban cho đến tháng 12 năm ngoái - để hỗ trợ ông chuẩn bị cho buổi điều trần.

Năm 2008, Epstein nhận tội liên quan đến mại dâm tại bang Florida và phải ngồi tù 13 tháng.

Năm 2019, cơ quan công tố liên bang truy tố Epstein về tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Epstein không nhận tội này và chết trong tù cùng năm đó, trước khi được xét xử. Cái chết được kết luận là tự sát.

Các tài liệu được Bộ Tư pháp công bố trong năm nay cho thấy ông Gates và Epstein đã gặp nhau nhiều lần sau khi Epstein mãn hạn tù năm 2008, để thảo luận việc mở rộng các hoạt động từ thiện của vị tỷ phú công nghệ.

Các tài liệu này cũng chứa nhiều bức ảnh chụp ông Gates đứng cùng một số phụ nữ mà khuôn mặt đã được che mờ. Trước đây, ông Gates khẳng định mối quan hệ với Epstein chỉ giới hạn trong các cuộc thảo luận liên quan đến hoạt động từ thiện và thừa nhận việc gặp gỡ ông ta là sai lầm.

Người phát ngôn của Quỹ Gates nói với Reuters rằng ông Gates đã “nhận trách nhiệm về các hành động của mình” trong cuộc họp toàn thể với nhân viên quỹ vào tháng 2.

Mối quan hệ giữa ông Gates và Epstein cũng khiến Quỹ Gates bị chú ý. Tháng 4 vừa qua, quỹ này cho biết đã bắt đầu một cuộc rà soát độc lập bên ngoài về các trao đổi của họ với Epstein. Những email được Bộ Tư pháp công bố hồi cho thấy đã có liên lạc giữa Epstein và các nhân viên của Quỹ Gates.

Cuộc điều tra của ủy ban Hạ viện còn xem xét cách các cơ quan chức năng xử lý hoạt động điều tra và truy tố, các thỏa thuận nhận tội, cái chết của Epstein, những thất bại trong chống buôn bán tình dục, các vấn đề đạo đức cũng như sự chậm trễ của chính phủ trong việc công bố hồ sơ.

Việc Bộ Tư pháp công bố hàng triệu tài liệu nội bộ liên quan đến Epstein đã làm lộ rõ mối liên hệ của ông ta với nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, tài chính, học thuật và kinh doanh.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, người bị Tổng thống Donald Trump sa thải vào tháng 4, đã bị chỉ trích gay gắt về cách xử lý vụ việc.

Ông Trump từng phản đối việc công bố các hồ sơ này cho đến khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật yêu cầu công khai toàn bộ tài liệu.