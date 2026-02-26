Bí mật vụ ngoại tình của Bill Gates với hai phụ nữ Nga

Lời “nhận lỗi” gây bất ngờ của Gates hôm 24/2 được xem như nỗ lực nhằm cải thiện hình ảnh cá nhân sau những lùm xùm liên quan đến mối quan hệ của ông với Epstein. Đây cũng là điều mà vợ cũ Melinda French Gates cho là phần lớn nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.

“Tôi có ngoại tình, một lần với một nữ vận động viên bridge (một môn đánh bài tây 52 lá) người Nga… và một lần với một nhà vật lý hạt nhân người Nga” , vị tỷ phú nói với nhân viên tại buổi họp toàn thể của Quỹ Gates, theo Wall Street Journal.

Bill Gates thừa nhận ngoại tình nhưng khẳng định ông không làm điều gì “phi pháp” với Epstein - vốn bị kết án tội ấu dâm. “Tôi không làm gì phi pháp. Tôi không thấy điều gì phi pháp. Nói rõ hơn, tôi chưa bao giờ dành thời gian với các nạn nhân hay những phụ nữ xung quanh Epstein".

Tin đồn về mối quan hệ của Gates với một trong hai người phụ nữ được nhắc đến - nữ vận động viên bridge người Nga Mila Antonova - trước đây từng xuất hiện. Khi đó các tin đồn chủ yếu xoay quanh các mối liên hệ của cô với Epstein. Những chi tiết này cũng được đề cập nhiều trong các tài liệu điều tra liên quan đến Epstein.

Bill Gates và Mila Antonova.

Bill Gates 53 tuổi khi lần đầu được chụp ảnh cùng Antonova - khi đó mới ngoài 20 - tại một sự kiện bridge quốc gia ở Washington, D.C.

Năm sau, trong một buổi nói chuyện tại New York, Antonova mỉm cười kể rằng lần đầu gặp Gates không hoàn toàn lãng mạn: “Tôi không đánh bại được ông ấy, nhưng tôi đã cố” , cô nói, đồng thời cho biết mình đã mất nhiều năm tìm cách tiếp cận ông.

Không rõ mối quan hệ của họ bắt đầu từ khi nào và kéo dài bao lâu.

Năm 2013, một trong những cố vấn và cộng sự thân cận của tỷ phú người Mỹ là Boris Nikolic đã giới thiệu Antonova với Epstein - thời điểm bị kết án các tội danh liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên . Khi đó, Antonova đang tìm kiếm hỗ trợ tài chính để khởi nghiệp một nền tảng dạy chơi bridge trực tuyến.

Antonova cho biết Epstein cũng đã trả tiền để cô tham dự một khóa học lập trình nhằm theo đuổi sự nghiệp phát triển phần mềm.

Năm 2023, khi trả lời Wall Street Journal, cô nói: “Epstein đồng ý chi trả và ông ấy thanh toán trực tiếp cho trường. Không có sự trao đổi nào cả. Tôi không biết vì sao ông ấy làm vậy. Khi tôi hỏi, ông ấy nói đại ý rằng mình giàu có và muốn giúp đỡ người khác khi có thể".

Tuy nhiên, theo các tài liệu được công bố, Epstein dường như có động cơ khác - và đã tìm cách buộc Gates hoàn trả số tiền đó, thậm chí nhiều hơn, bằng cách đe dọa tiết lộ chuyện ngoại tình giữa Gates và Antonova với vợ ông khi đó. Antonova lúc này chưa thừa nhận về mối quan hệ.

Bill Gates vẫn là một trong những người giàu nhất thế giới hiện nay.

Người phát ngôn của Gates trước đây cho biết Epstein “đã cố nhưng không thành công trong việc lợi dụng một mối quan hệ trong quá khứ để đe dọa ông Gates”.

Trong một email tháng 7/2017 do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, Epstein còn đưa ra nhiều cáo buộc nhằm vào Gates, chỉ trích ông “keo kiệt” trong cách đối xử với người tình cũ.

“Sau khi tôi gửi cho cô ấy tin nhắn đó, cô ấy nói mình có rất ít tiền, không đủ tiền lắp điều hòa, đang sống nhờ trên ghế sofa nhà bạn. Thực sự cần tiền. Tôi đã gửi cho cô ấy một ít”, Epstein viết trong một email.

Epstein tiếp tục trong email đầy lỗi chính tả: “Bạn của anh, Bill thật điên rồ. Bạn gái cũ của ông ta không đủ tiền mua điều hòa. Không đủ tiền đi thi bridge. Người đàn ông giàu nhất thế giới mà keo kiệt đến mức bạn gái bridge cũ và món đồ chơi của ông ta phải sống trên ghế sofa nhà bạn".

Theo người phát ngôn, Gates chưa bao giờ trả tiền cho Epstein, bất chấp các lời đe dọa.

Antonova từng khẳng định cô không hề biết về hành vi phạm tội của Epstein khi ông ta giúp đỡ mình.

“Tôi không hề biết ông ta là tội phạm hay có động cơ thầm kín nào", cô nói với WSJ năm 2023. “Tôi chỉ nghĩ ông ta là một doanh nhân thành đạt và muốn giúp đỡ. Giờ tôi ghê tởm Epstein và những gì ông ta đã làm".

Nikolic cũng bày tỏ hối tiếc về vai trò của mình: “Tôi vô cùng hối hận vì từng gặp Epstein. Tội ác của ông ta thật ghê tởm. Tôi chưa bao giờ chứng kiến bất kỳ hành vi phi pháp nào của ông ta. Tôi xin gửi sự cảm thông tới các nạn nhân và gia đình họ".

Melinda - đồng sáng lập Quỹ Gates và có ba người con trưởng thành với Gates là Jennifer, Rory và Phoebe - dường như chưa bình luận về việc chồng cũ công khai thừa nhận ngoại tình. Tuy nhiên, bà từng thừa nhận cảm thấy rất “khó khăn” mỗi khi có những chuyện mới được tiết lộ.

“Với tôi, điều đó rất khó khăn, mỗi khi những chi tiết ấy xuất hiện, nó gợi lại những ký ức về quãng thời gian vô cùng đau đớn trong cuộc hôn nhân của tôi", bà nói với NPR.

“Những câu hỏi còn tồn tại - tôi thậm chí không thể biết hết mọi chuyện - là dành cho những người liên quan, kể cả chồng cũ của tôi. Họ cần trả lời những điều đó, không phải tôi".

Năm 2021, sau khi Gates và vợ lúc bấy giờ là Melinda tuyên bố ly hôn sau 27 năm chung sống, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Gates bị điều tra về mối quan hệ tình ái trong quá khứ với một nhân viên của Microsoft, dẫn đến việc ông phải từ chức khỏi hội đồng quản trị của Microsoft vào năm 2020.

Cuộc điều tra nảy sinh sau khi một trong những kỹ sư của công ty tuyên bố cô từng có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Gates, bắt đầu từ năm 2000.