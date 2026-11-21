Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates vừa cảnh báo thế giới sắp hứng chịu làn sóng tấn công mạng quy mô lớn chưa từng có.

Nhà sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates.

Nhà sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates đã đưa ra cảnh báo về làn sóng tấn công mạng quy mô lớn, điều mà theo nhận định của ông, thế giới sẽ phải chứng kiến trong vài năm tới.

Theo vị tỷ phú này, AI có thể làm thay đổi hoàn toàn thế giới theo cả chiều hướng tốt đẹp hơn lẫn tồi tệ hơn, và việc những kẻ xâm nhập sử dụng các công nghệ mới có thể dẫn đến các sự cố an ninh mạng với quy mô chưa từng có tiền lệ.

Ông Gates cho biết mối nguy hiểm chính nằm ở khả năng trục lợi từ những cuộc tấn công như vậy. Ông cũng bày tỏ sự hoài nghi về việc giới chức Mỹ có thể thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết nếu không có bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra để buộc các chính trị gia phải lưu tâm đến vấn đề này.

Vị tỷ phú khẳng định: "Trong vài năm tới, chúng ta chắc chắn sẽ chứng kiến nhiều cuộc tấn công mạng với quy mô chưa từng có."

Chuỗi dự báo đặc biệt của vị tỷ phú này cũng đang thu hút nhiều sự chú ý. Trước đây, ông từng nhiều lần cảnh báo về những tác động thảm khốc của biến đổi khí hậu, so sánh những biến động khí hậu trong tương lai với đại dịch Covid-19 và kêu gọi chuẩn bị cho các dịch bệnh toàn cầu mới.

Giờ đây, tâm điểm trong những lời cảnh báo của ông là các cuộc tấn công mạng quy mô lớn mà theo ông Gates, nhân loại vẫn chưa từng chứng kiến.

Điều này tạo nên một bức tranh gây tò mò: Mối đe dọa khí hậu, đại dịch, và giờ là các cuộc tấn công mạng toàn cầu. Ông Gates đã liên tục đưa ra những cảnh báo về các cú sốc lớn có khả năng làm thay đổi thế giới quen thuộc.

Chỉ có một câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào vị tỷ phú này có thể đưa ra những suy đoán đầy tự tin như vậy về các cuộc khủng hoảng toàn cầu đang chờ đợi nhân loại trong những năm tới?