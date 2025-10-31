Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Pháp giảm xuống mức thấp kỷ lục

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Đầu tháng này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tránh được việc bị luận tội bất chấp những cáo buộc rằng, ông phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng trầm trọng của Pháp.

Chính phủ của ông đã thiếu đa số ghế trong quốc hội trong hai năm, kể từ quyết định giải tán Quốc hội vào tháng 6/2024.

Động thái này, xuất phát từ thất bại của liên minh của ông trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, được nhiều người coi là một canh bạc phản tác dụng, dẫn đến một quốc hội treo, và làm đình trệ phần lớn hoạt động lập pháp của đất nước.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, Tổng thống Macron đã chứng kiến bảy thủ tướng từ chức, bao gồm Edouard Philippe (tháng 7/2020), Jean Castex (tháng 4/2022), Elisabeth Borne (tháng 1/2024), Gabriel Attal (tháng 7/2024), Michel Barnier (tháng 12/2024) và Francois Bayrou (tháng 9/2025).

Người giữ chức vụ hiện tại, Sebastien Lecornu, đã được Tổng thống Macron tái bổ nhiệm sau khi từ chức vào tháng 10 do bất đồng trong quốc hội về những nỗ lực của chính phủ nhằm thông qua ngân sách nhằm kiềm chế nợ công đang gia tăng của quốc gia.

Mức tín nhiệm 11% phản ánh mức thấp nhất mà người tiền nhiệm của ông Macron là Francois Hollande đã đạt được, người cũng chứng kiến mức tín nhiệm của mình giảm xuống mức tương tự vào cuối năm 2016, ngay trước khi tuyên bố rằng, ông sẽ không tìm kiếm nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Theo Verian Group, đơn vị thực hiện cuộc khảo sát trên một nghìn người trả lời, ông Macron đã sánh ngang với Hollande là tổng thống ít được ưa chuộng nhất nước Pháp kể từ khi tổ chức thăm dò ý kiến này, và những người tiền nhiệm bắt đầu theo dõi dư luận vào đầu những năm 1970.

Các cuộc khảo sát trước đây cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Macron giảm đều đặn. Mức độ hài lòng của ông vào tháng 1/ 2025 chỉ còn 21%.

Một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng trước cho thấy, tỷ lệ ủng hộ tổng thống đã giảm thêm xuống còn 15%, với 80% số người được hỏi cho biết, họ không tin tưởng ông.