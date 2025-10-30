Nổ rồi! Kinzhal ồ ạt tấn công – Kiev tê liệt: Hàng loạt vũ khí cảm tử xuất kích, Kremlin tuyên bố nóng

Ngày 30/10, chiến sự tại Ukraine bước sang giai đoạn căng thẳng mới khi Nga tiến hành loạt đòn tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV cảm tử, nhắm vào hạ tầng năng lượng của Kiev cùng nhiều khu vực trọng điểm. S

ng song với đó, các mũi tiến công trên mặt trận Zaporizhia, Donetsk và Kupyansk tiếp tục mở rộng, đẩy quân đội Ukraine vào tình thế phòng ngự bị động trên hầu hết các hướng.

Nga phóng đồng loạt 100 UAV, Kiev tê liệt

Rạng sáng 30/10, Nga tiến hành đợt tấn công phối hợp quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Ukraine. Theo kênh Dva Majora, chiến dịch có sự tham gia của tên lửa siêu thanh Kinzhal, đạn đạo Iskander, hành trình Kalibr cùng máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS.

Các đòn đánh được ghi nhận tại nhiều khu vực: nhà máy nhiệt điện Ladyzhyn (tỉnh Vinnytsia), cơ sở năng lượng tại Zaporizhia, Dnipro và Cherkasy, cùng một số mục tiêu ở vùng Odessa. Một số quả "Kinzhal" được cho là đã xuyên thủng hệ thống phòng không và đánh trúng hạ tầng điện chủ chốt.

Nga ồ ạt tấn công vào cơ sở hạ tầng của Kiev. Ảnh: TST

"Nổ lớn rồi!" – Một giọng nói thất thanh vang lên trong đoạn video ghi lại cuộc tấn công của Nga.

Trên không phận Kiev, hơn 100 UAV cảm tử Geran được phóng đồng loạt, khiến thủ đô rơi vào tình trạng mất điện và gián đoạn cấp điện trên diện rộng. Sự cố tương tự cũng được ghi nhận tại các vùng Lviv và Ivano-Frankivsk.

Theo giới phân tích Nga, chiến dịch này nhằm làm tê liệt mạng lưới hậu cần – chỉ huy của Ukraine trước mùa đông, đồng thời gây sức ép tâm lý với chính quyền Kiev.

Nga mở rộng kiểm soát ở Zaporizhia và duy trì sức ép tại Sumy

Tại mặt trận Zaporizhia, giao tranh tập trung quanh Stepnogorsk và Primorsk, nơi Ukraine tăng cường sử dụng UAV trinh sát và tấn công. Ở hướng Orekhov, các trận đánh vẫn tiếp diễn quanh Malaya Tokmachka, Novodanilovka và Nesteryanka – những điểm phòng thủ then chốt của Kiev ở miền Nam.

Trong khi đó, cụm tác chiến "Bắc" của Nga tiếp tục duy trì sức ép mạnh trên hướng Sumy, sử dụng pháo binh, không quân và hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A để tấn công các cụm quân và thiết bị của đối phương.

Phía Ukraine chủ yếu phòng thủ, tái tổ chức lực lượng và củng cố tuyến sau. Giao tranh lẻ tẻ vẫn diễn ra quanh Rogoznoye và Ryzhevka, theo kênh Dva Majora.

Các chuyên gia nhận định việc Nga mở rộng mặt trận ở Zaporizhia – Sumy cho thấy nỗ lực duy trì thế áp đảo trên toàn tuyến, đồng thời buộc Ukraine phải phân tán lực lượng dự bị chiến lược, giảm khả năng phản công tại Donbass.

Nga đang mở rộng tấn công trên khắp các mặt trận. Ảnh: TST

Bao vây tại Kupyansk và Pokrovsk

Ở khu vực Kupyansk và Pokrovsk, nơi ước tính hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây, quân đội Nga tiếp tục duy trì thế chủ động. Phòng tuyến của Ukraine tại Kupyansk-Uzlovoy đang chịu sức ép lớn, trong khi các đợt phản công từ Moskovka và Nechvolodovka bị đẩy lùi.

Tại Volchansk, lực lượng Nga tiến sâu vào nội đô, mở rộng kiểm soát các làng Liman, Tsegelnoye, Prilipka và Tikhoye.

Tại Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội đã chiếm được Vishnevoe, mở đường cho đòn tấn công tiếp theo về phía Tây. Ở Pokrovsk, lực lượng Nga làm chủ thêm nhiều khu dân cư như Troianda và Gnatovka, bao vây nhóm quân Ukraine quanh ga đường sắt và củng cố vị trí tại khu công nghiệp.

Tại Mirnograd, vùng kiểm soát của Nga được mở rộng sang phía Đông; trong khi ở khu Dobropillya, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn quanh khu mỏ Shakhovo.

Hướng Konstantinovka và Krasny Liman cũng ghi nhận bước tiến mới khi quân Nga chiếm thêm các vị trí chiến lược gần hồ chứa Kleban-Byk, làng Aleksandro-Kalinovo và khu dân cư Zvanovka, kiểm soát tuyến đường nối Krasny Liman – Seversk.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các chiến dịch đang diễn ra "theo đúng kế hoạch", trong khi phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi chính thức về thiệt hại.

Phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Kremlin ra tuyên bố về "đòn kết liễu"

Trong bối cảnh chiến sự leo thang và các mặt trận phía Đông – Nam đang diễn biến khốc liệt, Điện Kremlin đồng thời phát đi cảnh báo mạnh mẽ liên quan tới "đòn kết liễu" lực lượng ngoại binh đang chiến đấu cho Ukraine.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov cho biết, quân đội Nga "liên tục ghi nhận nhiều ngôn ngữ nước ngoài" trong hàng ngũ đối phương tại tiền tuyến – dấu hiệu cho thấy có sự hiện diện của binh sĩ và lính đánh thuê đến từ nhiều quốc gia.

Ông Peskov nhấn mạnh Moscow xem tất cả những người này là "mục tiêu hợp pháp" và khẳng định Nga sẽ "loại bỏ họ hoàn toàn".

Tuyên bố trên được đưa ra sau báo cáo của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), cho rằng Pháp đang chuẩn bị triển khai khoảng 2.000 binh sĩ và sĩ quan tới Ukraine. "Chúng tôi biết rõ có nhiều lực lượng nước ngoài tham chiến bên phía Kiev.

Các binh sĩ của Nga thường xuyên nghe thấy họ nói bằng nhiều thứ tiếng khác nhau", ông Peskov nói, đồng thời nhấn mạnh Nga sẵn sàng đáp trả nếu phát hiện thêm sự can dự quân sự của phương Tây.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho rằng Nga hiện không thể đánh giá tiến trình hòa đàm, bởi phía Ukraine đã ngừng đối thoại và từ chối mọi liên lạc. "Phía Kiev hoàn toàn không tỏ thiện chí cho các cuộc thảo luận mang tính xây dựng," ông Peskov nói thêm.

Trong suốt hơn hai năm xung đột, nhiều nhóm tình nguyện viên và lính đánh thuê nước ngoài được cho là đã tham gia chiến đấu ở cả hai phía.

Phía Nga khẳng định đã nhiều lần ghi nhận giọng nói tiếng Anh và tiếng Pháp trong các đoạn liên lạc quân sự của đối phương, cho rằng điều đó chứng minh có sự hiện diện của binh sĩ NATO trên lãnh thổ Ukraine.

Ngược lại, NATO – liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu – vẫn khẳng định chỉ viện trợ và huấn luyện, chứ không triển khai lực lượng chiến đấu. Tuy nhiên, các tờ báo phương Tây từng tiết lộ rằng một số đơn vị tình báo Mỹ và châu Âu đã có mặt ở Ukraine với vai trò cố vấn kỹ thuật.

Trái lại, theo ước tính của tình báo Ukraine và Hàn Quốc, hơn 10.000 binh sĩ Triều Tiên đã được cử sang hỗ trợ Nga, đổi lại là viện trợ kinh tế và công nghệ quốc phòng. Báo cáo của Cơ quan Tình báo Hàn Quốc (NIS) hồi tháng 9 cho biết khoảng 2.000 lính Triều Tiên đã thiệt mạng trong giao tranh.

Phương Tây đến nay vẫn chưa xác nhận thông tin Pháp có kế hoạch đưa quân đến Ukraine. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng phát biểu cứng rắn của Điện Kremlin là đòn cảnh báo mang tính răn đe, nhằm gửi thông điệp rằng Moscow sẽ không khoan nhượng trước bất kỳ hình thức can dự quân sự nào của NATO, đặc biệt trong thời điểm xung đột đang dần lan sâu vào lãnh thổ Nga.