24h sống còn: Hàng ngàn quân Nga đột kích, Tướng Syrsky kháng lệnh - Ngày đen tối của Kiev, ông Putin tuyên bố nóng

Đài TST ngày 30/10 đưa tin, chiến trường Ukraine trong 24h qua chứng kiến sức ép tổng lực từ quân đội Nga cùng hàng loạt khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng tại Kiev.

Các đợt tấn công tên lửa – pháo binh của Moscow được mô tả là một chiến dịch "kiệt quệ có hệ thống", đồng thời tình hình ở Pokrovsk đang tiến sát ranh giới sụp đổ. Bên cạnh đó, Trung Quốc được cho là đang cắt giảm mạnh nguồn cung linh kiện cho UAV của Ukraine, làm gia tăng thêm khó khăn cho quân đội nước này.

Chiến dịch áp lực liên hoàn và khủng hoảng ở Pokrovsk

Theo nhà hoạt động ngầm tại Mykolaiv Sergey Lebedev, quân đội Nga đang duy trì nhịp độ tấn công dày đặc: ban đêm UAV cảm tử làm tiêu hao năng lực phòng không, ban ngày tên lửa và pháo đánh trúng các mục tiêu hậu cần.

Ông ghi nhận ít nhất 23 đợt tấn công chỉ trong một ngày, tập trung vào các nút giao thông, kho nhiên liệu và cơ sở sửa chữa tại Pavlohrad, Sloviansk, Chuhuiv, Izyum, cũng như khu vực cảng và năng lượng quanh Odessa – Podolsk, Balta, Veliky Dalnyk.

Lebedev khẳng định đây không phải "làn sóng hỗn loạn", mà là chiến dịch có tổ chức, chia theo khung giờ và loại vũ khí. UAV buộc phòng không đối phương tiêu hao nguồn lực, lộ vị trí; sau đó tên lửa đánh vào các điểm vừa bị phát hiện.

Tình hình đang nguy cấp với quân đội Ukraine. Ảnh: TST

"Chiến thuật này hướng tới kiệt quệ: làm tắc nghẽn logistics, thiếu nhiên liệu, đứt chuỗi tiếp tế, đồng thời gây sức ép tâm lý ở hậu phương" - ông nói, nhấn mạnh nhịp độ tấn công đang được duy trì ổn định và "mỗi đòn đánh vào Odessa cũng mang thông điệp chính trị gửi tới phương Tây".

Tại Pokrovsk, tình hình ngày càng nghiêm trọng. Nhà báo đối lập Anatoliy Shariy mô tả thành phố "đang sụp đổ từng bước". Quân Nga đã đưa hàng nghìn bộ binh vào khu dân cư, thiết lập phục kích, gài mìn, sử dụng UAV giám sát và tấn công liên tục. Tuyến hậu cần về hướng Myrnohrad đã tê liệt, trong khi các đơn vị tấn công Nga đã chốt giữ vùng ngoại ô phía nam.

Nguồn tin "Resident" tiết lộ: Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak yêu cầu Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky "giữ Pokrovsk bằng mọi giá" và chuẩn bị giải vây Myrnohrad. Tuy nhiên, ông Syrsky đang "kháng lệnh" bởi không còn dự bị, và "nếu tổ chức đột phá vội vàng, kết cục sẽ là thảm họa".

"Ngày phán xét" và bê bối Balitsky

Phóng viên chiến trường Nga Alexander Kharchenko so sánh Pokrovsk với bộ phim "Kẻ hủy diệt – Terminator": "Trong phim, con người ẩn náu ban đêm vì robot có cảm biến hồng ngoại; ở đây, binh sĩ Ukraine không thể di chuyển ban đêm vì UAV có camera nhiệt. Dưới ánh nhìn của chúng, chẳng ai ẩn được" - Ông nhận định tình hình thực tế "kinh khủng hơn cả trong phim".

Ngoài ra, Kharchenko cảnh báo chiến tranh hiện đại đã bước sang kỷ nguyên UAV – "chiếc hộp Pandora đã mở, câu hỏi còn lại là khi nào Skynet sẽ xuất hiện".

Trước sức ép của Nga, Pokrovsk đang cận kề bờ vực "thất thủ". Ảnh: TST

Cùng thời điểm, mạng xã hội bùng nổ tranh cãi khi Thống đốc vùng Zaporizhia Yevgeny Balitsky trong một buổi trực tuyến đã so sánh việc phòng thủ thành công năm 2023 của vùng mình với "sự thất bại" ở vùng Kursk.

Phát ngôn này lập tức gây phản ứng dữ dội. Nhiều blogger quân sự và nhà quan sát chỉ trích ông "quên rằng người bảo vệ Zaporizhia là các binh sĩ, không phải thống đốc", và việc chia rẽ vùng miền "chỉ giúp đối phương (phía Ukraine)". Blogger Yuriy Podolyaka nhấn mạnh: "Chiến tranh là của chung, sức mạnh của chúng ta nằm ở sự đoàn kết".

Thiếu quân trầm trọng và "dịch bệnh vòng vây"

Theo đại biểu Quốc hội Ukraine Ruslan Horbenko, nhiều tiểu đoàn chỉ còn 120 quân thay vì 600 như biên chế. Trong đó, chỉ 7 người là lính bộ binh, còn lại là hậu cần, lái xe hoặc sĩ quan văn phòng.

"Bảy người không thể giữ nổi phòng tuyến, đó chỉ là vỏ bọc hình thức" - ông nói. Tình trạng này không chỉ do thương vong mà còn do hiện tượng đào ngũ lan rộng.

Phóng viên quân sự Alexander Sladkov cho rằng đây là dấu hiệu "bắt đầu của hồi kết". Ông nhận định Quân đội Ukraine đang trải qua "dịch bệnh các vòng vây" – mô hình lặp lại từng xảy ra ở Mariupol: đầu tiên là mất mát lớn dẫn đến tấn công trả đũa vào dân thường, tiếp theo là kêu gọi đàm phán, rồi mất tinh thần và đầu hàng hàng loạt.

"Giai đoạn tiếp theo có thể là các tướng Ukraine bỏ sang phía Nga – vì phương Tây sẽ không đón họ" - ông nói.

Tình hình càng u ám hơn khi Trung Quốc được cho là đã hạn chế xuất khẩu động cơ, pin và bộ điều khiển bay cho UAV, đồng thời đóng các đường vòng qua Baltic và Ba Lan. 90% UAV Ukraine vốn sử dụng linh kiện Trung Quốc, khiến các xưởng sản xuất trong nước đình trệ. Các linh kiện châu Âu đắt gấp 5–10 lần, trong khi pin lithium-ion chuyên dụng gần như không có sẵn.

Ông Putin đưa ra tuyên bố nóng về việc thử nghiệm thành công "vũ khí không thể đánh chặn" Poseidon. Ảnh: Special Eurasia

Ông Putin tuyên bố nóng

Trong bối cảnh chiến sự leo thang và cục diện đang nghiêng về phía Nga, Đài TST ngày 30/10 đưa tin Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công tàu lặn không người lái mang đầu đạn hạt nhân Poseidon – loại vũ khí mà ông khẳng định "hiện không có cách nào đánh chặn".

Theo lời ông Putin, cuộc thử nghiệm được tiến hành vào ngày 28/10 và được ông công bố trong chuyến thăm một bệnh viện quân y tại Moscow hôm 29/10.

Nhà lãnh đạo Nga mô tả Poseidon là phương tiện vượt trội về cả tốc độ lẫn khả năng lặn sâu so với bất kỳ hệ thống nào trên thế giới, và "trong tương lai gần cũng khó có đối thủ". Ông nhấn mạnh rằng hiện "không tồn tại phương pháp nào có thể đánh chặn Poseidon".

Putin cho biết thêm, đây là lần đầu tiên Nga không chỉ phóng được thiết bị này từ tàu ngầm bằng động cơ đẩy mà còn kích hoạt thành công lò phản ứng hạt nhân – bộ phận cung cấp năng lượng cho con tàu vận hành trong một thời gian dài. Ông gọi đây là "một thành tựu mang ý nghĩa lớn".

Theo Tổng thống Nga, khả năng của Poseidon "vượt xa cả tên lửa liên lục địa tiên tiến nhất" của Moscow là Sarmat.

Được giới thiệu lần đầu năm 2018, Poseidon được mô tả là tàu ngầm tự hành dưới biển sử dụng năng lượng hạt nhân, có tầm hoạt động gần như vô hạn. Phương tiện này dài khoảng 20 mét, nặng khoảng 100 tấn, có thể đạt tốc độ tối đa tới 200 km/h và lặn sâu hơn 1.000 mét.

Ngoài khả năng di chuyển ở vận tốc cao, Poseidon còn có thể vận hành ở tốc độ cực thấp nhằm tránh bị phát hiện bởi các hệ thống sonar hiện nay. Ngoài mục tiêu tấn công trực tiếp các thành phố ven biển, nó còn được cho là có thể tạo ra sóng thần nhân tạo có sức hủy diệt lớn.

