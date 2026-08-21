HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tuyển thủ quốc gia bị bạn gái ca sĩ xinh như mộng ngầm ám chỉ "cắm sừng"?

Minh Hồng
|

Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ không ngừng đề cập đến thông điệp "bị phản bội", làm người hâm mộ lo lắng.

- Ảnh 1.

Mới đây, Yoon Chaekyung (cựu thành viên nhóm APRIL) đã gây lo ngại khi liên tiếp chia sẻ thông điệp bị người tin tưởng phản bội. Cụ thể khi 1 fan hỏi cuộc sống của cô gần đây thế nào, nữ idol 30 tuổi đã nói: "Tôi đã bị đâm sau lưng và phản bội hoàn toàn bởi người mà tôi tin tưởng nhất trên đời, vì vậy tôi vẫn chưa thể vượt qua được chuyện này. Thật khó tin là trên đời này lại có người như vậy, nhưng tôi phải chấp nhận thôi. Mọi lời họ nói đều là dối trá, và tôi thực sự kinh ngạc trước phẩm chất con người mà thậm chí không thèm nói lời xin lỗi. Rồi một ngày nào đó, tất cả sẽ đến với họ. Hãy cùng nhau trở nên hạnh phúc hơn".

Khi fan an ủi Chaekyung bằng cách nói rằng dù chỉ 1 phút hay 1 giây buồn bã vì "kẻ xấu" cũng là lãng phí, Chaekyung đã đáp lại một cách tích cực: "May mắn là tôi đã biết chuyện này từ sớm". Trước đó, cô cũng đăng lại 1 thông điệp cảnh báo không nên tha thứ cho người đã phản bội mình: “Bạn không nên bao giờ tha thứ cho người gian dối. Không phải là họ sẽ ngừng gian dối, mà kỹ năng che giấu hành vi gian dối của họ sẽ ngày càng giỏi hơn”.

- Ảnh 2.

Ảnh: Instagram

- Ảnh 3.

Chaekyung liên tục chia sẻ thông điệp về việc "bị phản bội", làm fan lo lắng. Ảnh: Instagram

Những bài đăng liên tiếp đã dẫn đến suy đoán rằng Chaekyung có thể vừa phát hiện ra sự phản bội trong mối quan hệ của mình, mặc dù cô chưa bao giờ nói rõ là ai, nhưng nhiều fan đổ dồn sự chú ý vào "bạn trai tin đồn" của nữ idol. Vào tháng 11/2025, Chaekyung vướng tin đồn hẹn hò với vận động viên cầu lông Lee Yong Dae. Lee Yong Dae sinh năm 1988, là huyền thoại cầu lông Hàn Quốc, gặt hái thành công ở cả nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Anh từng đạt vị trí số 1 thế giới với 4 người đồng đội khác nhau ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Về đời tư, Lee Yong Dae từng kết hôn với nữ diễn viên Byun Soo Mi năm 2017 nhưng chia tay chỉ sau 1 năm, trở thành bố đơn thân.

TIN LIÊN QUAN

Ở thời điểm bị "khui" chuyện hẹn hò, đại diện của Chaekyung trả lời rằng "rất khó để xác nhận vì đó là vấn đề riêng tư của cô ấy". Tại showbiz Hàn, đây là cách nói mập mờ không muốn xác nhận nhưng ai cũng ngầm hiểu đó là một cặp đôi. Chaekyung cùng tuyển thủ cầu lông hàng đầu Hàn Quốc cũng để lộ nhiều "hint" cho thấy họ đang bên nhau. Chính vì vậy khi nữ idol úp mở về chuyện "bị phản bội", nhiều fan không ngừng liên tưởng đến bạn trai tin đồn của cô.

- Ảnh 5.

Nhiều fan đặt nghi vấn "bạn trai tin đồn" là người phản bội Chaekyung. Ảnh: Osen

- Ảnh 6.

Lee Yong Dae sinh năm 1988, hơn Yoon Chaekyung 8 tuổi, là huyền thoại cầu lông Hàn Quốc và từng có 1 đời vợ. Ảnh: X

Yoon Chaekyung sinh năm 1996, từng ra mắt trong nhóm PURETTY tại thị trường Nhật Bản vào năm 2012. Tuy nhiên, nhóm nhạc này không đạt được thành công và đã được công ty DSP Entertainment rút lại về Hàn Quốc. Năm 2016, Chaekyung đại diện DSP Entertainment tham gia chương trình sống còn Produce 101 nhưng không lọt đội hình ra mắt. Cô trở lại DSP, tham gia nhóm APRIL và khi nhóm tan rã, nữ idol này chuyển sang lĩnh vực diễn xuất.

- Ảnh 7.

Chaekyung được biết đến nhiều nhất qua chương trình Produce 101. Ảnh: X

- Ảnh 8.

Sau đó, cô gia nhập nhóm APRIL. Ảnh: X

- Ảnh 9.

Khi nhóm nhạc tan rã, nữ idol chuyển sang đóng phim. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo

Nam NSND đình đám làm "lễ tân gia" cho vợ mới mất, nhiều người xúc động
Tags

Yoon Chaekyung

Lee Yong Dae

sao hàn

Tuyển thủ quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

01:36
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại