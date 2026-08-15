Nam NSND đình đám làm "lễ tân gia" cho vợ mới mất, nhiều người xúc động

Tình cảm sâu nặng mà nam NSND này dành cho người vợ quá cố khiến nhiều người xúc động.

Hơn một tháng sau ngày vợ qua đời, NSND Tạ Minh Tâm khiến nhiều người xúc động khi tổ chức một buổi lễ đặc biệt tại nơi an nghỉ của bà. Nam nghệ sĩ gọi đây là "lễ tân gia" cho người bạn đời đã gắn bó với mình hơn 40 năm.

Theo hình ảnh được Tạ Minh Tâm chia sẻ, phần mộ của cố nghệ sĩ Bạch Vân được xây dựng khang trang trong một khuôn viên nhiều cây xanh, đậm nét miền Tây. Ngôi mộ sử dụng đá hoa cương sáng màu, phía trên có mái che với hệ thống cột lớn, tạo cảm giác như một căn nhà nhỏ dành cho người đã khuất.

NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ hình ảnh ông và các con tổ chức buổi lễ đặc biệt tại nơi an nghỉ của vợ - nghệ sĩ Bạch Vân

Trong khuôn viên, gia đình dựng rạp, chuẩn bị bàn thờ, hoa, trái cây và lễ vật. Người thân, bạn bè cùng mặc trang phục tang, thành kính làm lễ, cầu nguyện cho cố nghệ sĩ. Một số hình ảnh cho thấy nghệ sĩ Tạ Minh Tâm đứng bên mộ vợ, có lúc chắp tay khấn, có lúc lặng lẽ ngồi cạnh nơi an nghỉ của bà.

Đặc biệt, giấy mời được gia đình gửi tới người thân, bạn bè gọi buổi gặp mặt là “Lễ tân gia”, diễn ra lúc 9h ngày 14/8 tại nơi an nghỉ của nghệ sĩ Bạch Vân ở quê nhà. Sau nghi lễ, gia đình mời mọi người dùng cơm chay. Cách gọi đầy tình cảm ấy khiến nhiều người nghẹn ngào, bởi với NSND Tạ Minh Tâm, đây dường như không phải một cuộc chia tay, mà là ngày ông cùng người thân "đón" nghệ sĩ Bạch Vân về một ngôi nhà mới.

Nam nghệ sĩ gọi đây là "lễ tân gia", với ông, đây dường như không phải một cuộc chia tay, mà là ngày ông cùng người thân "đón" vợ về một ngôi nhà mới

Kèm hình ảnh, nam nghệ sĩ viết lời nhắn đầy xúc động: "Bạn đời ơi. Bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong". Một câu nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi nhớ của người chồng vừa mất đi người vợ đồng hành cả cuộc đời.

Nghệ sĩ Bạch Vân qua đời ngày 4/7 sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 64 tuổi. Khi thông báo tin buồn, NSND Tạ Minh Tâm gọi bà là "người yêu, bạn đời tảo tần, thủy chung của tôi". Trong lễ tang, nam nghệ sĩ cùng hai con gái luôn túc trực bên linh cữu.

Mối tình hơn 4 thập kỷ của "ông hoàng nhạc đỏ"

NSND Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Bạch Vân bén duyên từ thời còn là sinh viên. Khi ấy, ông học âm nhạc, bà theo sân khấu và cả hai sống trong cùng khu ký túc xá. Những ngày đầu yêu nhau gắn với những buổi đạp xe, ăn chè, ăn kem và cùng vượt qua cuộc sống thiếu thốn. Nam nghệ sĩ từng thừa nhận ông lo không cưới được Bạch Vân bởi khi ấy bà xinh đẹp, tài năng và có nhiều người theo đuổi.

Hai người kết hôn năm 1985 và có hai con gái. Sau khi lập gia đình, nghệ sĩ Bạch Vân dần lui khỏi sân khấu để chăm sóc con cái, vun vén tổ ấm, trở thành hậu phương để chồng yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Con gái lớn của họ cũng từng xúc động nói về sự tần tảo và đức độ của mẹ trong lễ tang.

Hơn 1 tháng kể từ ngày nghệ sĩ Bạch Vân qua đời, NSND Tạ Minh Tâm vẫn khắc khoải nhớ vợ

Trong hơn 40 năm chung sống, NSND Tạ Minh Tâm nhiều lần bày tỏ sự biết ơn đối với người vợ đã âm thầm hy sinh sự nghiệp riêng. Sự hy sinh thầm lặng ấy của bà trở thành điểm tựa quan trọng để nghệ sĩ Tạ Minh Tâm yên tâm cống hiến cho nghệ thuật. Từ một ca sĩ dòng nhạc thính phòng, ông dần khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt, được mệnh danh là "ông hoàng nhạc đỏ" và phong tặng danh hiệu NSND năm 2019. Ngoài ra, ông còn giữ chức vụ quan trọng tại Nhạc viện TP.HCM cho đến khi về hưu.

Sau khi nghệ sĩ Bạch Vân mất, nỗi nhớ vợ liên tục xuất hiện trong những chia sẻ của NSND Tạ Minh Tâm. Trong những ngày cuối đời của bà, ông từng ôm và bế vợ trong vòng tay suốt khoảng nửa giờ trước khi bà trút hơi thở cuối cùng. Gần đây, ông còn đăng hình gia đình sum họp và viết rằng: “Bà vẫn cùng cả nhà mừng sinh nhật cháu ngoại”, như một cách để người vợ quá cố vẫn hiện diện trong đời sống gia đình.

Những hình ảnh về "lễ tân gia" cho nghệ sĩ Bạch Vân nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm sâu nặng mà NSND Tạ Minh Tâm dành cho người vợ đã cùng ông đi qua hơn bốn thập kỷ. Nhiều lời cầu nguyện cũng được gửi tới nghệ sĩ Bạch Vân, mong bà an yên ở nơi chín suối.