Nam NSƯT, "ông hoàng hài kịch" đình đám một thời giờ đi hát hội chợ

Việc nam nghệ sĩ đình đám này đi diễn hội chợ khiến một bộ phận khán giả bất ngờ.

Mới đây, hình ảnh NSƯT Hoài Linh xuất hiện trên một sân khấu hội chợ ở Khánh Hòa thu hút sự chú ý của khán giả. Nam nghệ sĩ mang đến những tiết mục hài và ca hát quen thuộc. Dù chương trình được tổ chức trong không gian bình dân, Hoài Linh vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người xem.

Hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh đi hát hội chợ ở Khánh Hòa gây chú ý



Trước đó, hồi tháng 5, hình ảnh Hoài Linh biểu diễn tại một sân khấu hội chợ cũng từng gây chú ý trên mạng xã hội. Nam nghệ sĩ xuất hiện giản dị, kết hợp ca hát với những mảng miếng hài và vẫn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả.

Việc Hoài Linh đi diễn hội chợ khiến một bộ phận khán giả bất ngờ, bởi anh được xem là một trong những nghệ sĩ hài hàng đầu Việt Nam, thậm chí được mệnh danh là "ông hoàng hài kịch". Hoài Linh từng xuất hiện dày đặc trên truyền hình, sân khấu kịch, các chương trình giải trí và sở hữu lượng người hâm mộ lớn.

Tuy nhiên, Hoài Linh chia sẻ sân khấu lớn hay nhỏ không phải yếu tố quyết định việc anh có nhận lời biểu diễn hay không. Điều quan trọng hơn là được làm nghề và gặp gỡ khán giả. Dù biểu diễn tại nhà hát, sân khấu tỉnh hay hội chợ, anh đều trân trọng như nhau.

Trước đó, nam nghệ sĩ cũng từng hát ở sân khấu hội chợ vào tháng 5/2026

Thực tế, việc đi diễn ở sân khấu tỉnh hay hội chợ không đồng nghĩa với việc Hoài Linh đã rời xa những sân khấu chuyên nghiệp. Trong năm 2026, anh tiếp tục hoạt động tại sân khấu Mới. Ê-kíp của Hoài Linh đưa các vở diễn về Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, với lịch diễn kéo dài trong tháng 8 và hướng tới dịp Quốc khánh 2/9.

Đầu tháng 8, Hoài Linh còn trở lại với một vai diễn trong vở Nội gián nạn dối. Đây là lần hiếm hoi sau khoảng 4 năm anh có cơ hội diễn trọn một vở hài kịch dân gian, đồng thời thử sức với những bài bản cải lương. Điều đó cho thấy nam nghệ sĩ vẫn dành nhiều tâm huyết cho sân khấu, thay vì chỉ xuất hiện trong những chương trình thương mại.

Ở tuổi 56, Hoài Linh cũng có sự thay đổi rõ rệt về đời sống và cách hoạt động nghệ thuật. Anh hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội, ít tham gia gameshow và không còn chạy show với tần suất dày đặc như thời kỳ đỉnh cao. Trang cá nhân của Hoài Linh có hơn 11 triệu người theo dõi nhưng bài đăng gần nhất đã dừng từ tháng 6/2021.

Hoài Linh hiện sống kín tiếng hơn trước và hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội

Dù vậy, sự nghiệp điện ảnh của Hoài Linh trong năm 2026 vẫn có những dấu ấn đáng chú ý. Anh vẫn xuất hiện trên màn ảnh và góp mặt trong hai phần Làm Giàu Với Ma, loạt phim được ghi nhận đạt tổng doanh thu hơn 200 tỷ đồng.

Trước đó, khi được hỏi về chuyện giải nghệ, Hoài Linh từng khẳng định anh chưa muốn rời sân khấu. Chia sẻ với Tiền Phong, nam nghệ sĩ nói: "Cái nghề này không làm thì buồn lắm. Còn làm được thì tôi cứ làm".

Vì thế, hình ảnh "ông hoàng hài kịch" một thời xuất hiện ở hội chợ có thể khác xa thời kỳ hoàng kim, nhưng không nhất thiết là dấu hiệu của sự xuống dốc. Với Hoài Linh, được đứng trước khán giả, dù ở nhà hát hay sân khấu bình dân, vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện tại.