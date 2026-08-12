MC Kỳ Duyên từ Mỹ về: Trầm trồ trước vẻ to đẹp của sân bay Việt Nam

"Quá mới và quá đẹp", MC Kỳ Duyên trầm trồ thốt lên.

Sau thời gian ở Mỹ, MC Kỳ Duyên trở lại Việt Nam và không khỏi bất ngờ trước diện mạo hiện đại, rộng rãi của nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong video mới được chia sẻ, Kỳ Duyên ghi lại những hình ảnh bên trong nhà ga T3 - nhà ga hành khách quốc nội mới của sân bay Tân Sơn Nhất. Vừa bước vào khu vực nhà ga, nữ MC liên tục bày tỏ sự ngạc nhiên trước không gian rộng lớn và khang trang. "Wow, đẹp chưa? Quá mới và quá đẹp. Không ngờ chỉ có mới khoảng nửa năm chưa về đây mà…", Kỳ Duyên nói trong video.

Clip MC Kỳ Duyên trầm trồ trước vẻ to đẹp của nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất

Nữ MC lần lượt giới thiệu các khu vực mà cô đi qua, từ quầy làm thủ tục của các hãng hàng không cho tới phòng chờ. Điều khiến cô đặc biệt chú ý là cách nhà ga bố trí cây xanh bên trong, tạo cảm giác gần gũi dù đây là một công trình giao thông quy mô lớn. "Ở trong phi trường là cũng có những cây dừa. Chỗ này phải nói thật là đẹp", Kỳ Duyên chia sẻ.

Những nhận xét đầy bất ngờ của nữ MC nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cũng dành lời khen cho diện mạo mới của nhà ga T3, đặc biệt là không gian rộng rãi, hiện đại và cách tổ chức các khu vực phục vụ hành khách.

Nhà ga T3 bắt đầu khai thác những chuyến bay đầu tiên từ ngày 17/4/2025. Nhà ga có tổng diện tích sàn 112.500m2, công suất thiết kế 20 triệu hành khách mỗi năm, tương đương khoảng 7000 hành khách vào giờ cao điểm. Công trình gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, được trang bị hệ thống làm thủ tục và kiểm soát hành khách hiện đại.

MC Kỳ Duyên dẫn dắt nhiều chương trình ca nhạc ở nước ngoài

MC Kỳ Duyên là gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, từng gắn bó nhiều năm với vai trò MC của các chương trình ca nhạc. Nữ MC từng nhiều lần về Việt Nam để tham gia các chương trình nghệ thuật, hoạt động thiện nguyện và công việc kinh doanh.