Một cựu tướng lĩnh Ukraine phê phán kịch liệt tệ nạn tham nhũng và giả dối của chương trình phát triển tên lửa nội địa của Ukraine FP-5 Flamingo.

Theo cáo buộc của cựu Phó Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Quân đội Ukraine là Thiếu tướng Serhiy Krivonos, người dân Ukraine đang bị lừa dối bởi những tuyên truyền của giới chức lãnh đạo Ukraine về việc “sử dụng tên lửa hành trình tự sản xuất tấn công vào lãnh thổ Nga”.

Ông khẳng định nguồn kinh phí dành cho việc phát triển tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine đã bị thất thoát vào một nguồn không xác định, nên hiệu quả của chương trình này đã bị suy giảm nghiêm trọng.

“…người dân Ukraine lại bị lừa đảo. Cụm từ được sử dụng là gì? Đó là: Tên lửa đã bay về phía Nga... Bay đi không có nghĩa là đến nơi và đến nơi cũng chưa chắc đã bắn trúng. Chúng ta đã thảo luận về điều này nhiều lần rồi, đây lại là một trò lừa đảo khác. Tôi không coi trọng những video này”, tướng Krivonos tuyên bố.

Viên tướng Ukraine cho biết, phần lớn người dân Ukraine đã tin vào trò lừa dối thông tin này và bắt đầu phấn khích thốt lên: “À, nó bay rồi, vậy là chúng ta đã bắn trúng, điều đó có nghĩa là mọi chuyện thật tuyệt vời”. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là chiêu trò thao túng thông tin điển hình theo kiểu đưa ra định hướng dẫn dắt người dân tự suy diễn kết quả.

Ông nói thêm, nhà sản xuất Fire Point đã biển thủ hàng tỷ USD kinh phí nghiên cứu, chế tạo FP-5 Flamingo nên hiệu quả hoạt động gần như bằng không. Do đó, ông khuyến cáo các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine nên điều tra các tình huống về vụ thất thoát ngân sách này.

“Tôi hy vọng một ngày nào đó Fire Point sẽ phải trả lời trước tòa về việc dòng tiền đã đi đâu và ai là người đứng sau những hoạt động này?”, vị cựu Phó Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm của Quân đội Ukraine nhấn mạnh.

Vị chuyên gia quân sự này lưu ý các đại diện của Fire Point đã nhiều lần tuyên bố về việc loại tên lửa do Ukraine phát triển sẽ bắt đầu tấn công các mục tiêu chiến lược, bao gồm cả thủ đô Moscow của Nga, ngay trong mùa Thu này.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga đã gần như phá hủy hoàn toàn chương trình tên lửa của chính quyền Ukraine, bao gồm cả các phòng thí nghiệm lẫn cơ sở sản xuất FP-5 Flamingo.

Mặc dù vậy, vị Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky và các đại diện của Fire Point vẫn tiếp tục đe dọa Nga bằng các cuộc tấn công tên lửa FP-5 Flamingo.

Theo nhận định của các nhà quan sát quân sự Ukraine và nước ngoài, những tuyên bố kiểu này được thực hiện chỉ nhằm mục đích thu hút thêm viện trợ tài chính từ các nước phương Tây.